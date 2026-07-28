«Наш ключевой партнер». Губернатор Шапша — о совместных проектах Калужской области и Белоруссии
Шапша: Калужская область и Белоруссия подписали план сотрудничества до 2029 года
Делегация Калужской области посетила Республику Беларусь с рабочей поездкой. Во встрече приняли участие губернатор Владислав Шапша и президент Александр Лукашенко. В ходе визита подписали пакет соглашений и план совместного развития до 2029 года, который даст новый импульс партнерству, длящемуся уже 12 лет.
Калужская область и Белоруссия продолжают сотрудничество по разным направлениям, включая строительство, сельское хозяйство, логистику, цифровизацию и фармацевтику.
В ходе беседы стороны обсудили общую историческую память. Губернатор рассказал о новой работе народного артиста России Игоря Угольникова — военно-исторической драме «Батька Минай. Партизанская легенда», съемки которой проходили в Калужской области и Белоруссии.
Президент Лукашенко высоко оценил потенциал региона и подтвердил настрой на углубление взаимодействия.
«Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Возможности гигантские в области. Будем на это ориентироваться», — сказал он.
Среди ключевых задач — достижение товарооборота в один миллиард долларов, переход от простого обмена товарами к глубокой кооперации. Успешные примеры уже есть: совместные проекты «Меркатора» с Минским автозаводом, КАДВИ с БелАЗом, а также строительство более 50 многоквартирных домов, 10 школ и восьми детских садов.
В числе перспективных направлений — атомные технологии: Калужская область готова участвовать в подготовке специалистов для расширения Белорусской АЭС. В сельском хозяйстве 55% тракторов в регионе — продукция МТЗ, и стороны близки к началу строительства фермы в Жуковском районе.
«Благодарен Александру Григорьевичу за внимание к нашему региону, плодотворное сотрудничество. Уверен, оно будет только крепнуть. А достигнутые договоренности воплотятся в конкретные результаты на благо народов двух стран», — сказал Владислав Шапша.
Планы по развитию сотрудничества до 2029 года
На заседании рабочей группы с министром архитектуры и строительства Белоруссии Вадимом Ольшевским обсуждались совместные проекты в промышленности, транспорте, науке и образовании, а также взаимодействие торгово-промышленных палат. Подписан план мероприятий до 2029 года, а также ряд важных соглашений. Калуга и Брест стали побратимами. Будет реализован инвестпроект по производству агродронов в Калужской области.
Договорились о строительстве объектов с «Белстройцентром» в рамках госпрограммы развития сельских территорий, а также о расширении сотрудничества с «Гомсельмашем», чьи комбайны уже успешно работают в хозяйствах региона.
Калужская бизнес-миссия уже сотрудничает с белорусскими партнерами, и в ходе визита было налажено более 30 новых контактов.
Губернатор поблагодарил Александра Лукашенко за внимание к региону и выразил уверенность, что достигнутые договоренности воплотятся в конкретные результаты на благо народов двух стран. Следующее заседание рабочей группы пройдет в Калужской области.