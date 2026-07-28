Делегация Калужской области посетила Республику Беларусь с рабочей поездкой. Во встрече приняли участие губернатор Владислав Шапша и президент Александр Лукашенко. В ходе визита подписали пакет соглашений и план совместного развития до 2029 года, который даст новый импульс партнерству, длящемуся уже 12 лет.

«Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Возможности гигантские в области. Будем на это ориентироваться», — сказал он.

В ходе беседы стороны обсудили общую историческую память. Губернатор рассказал о новой работе народного артиста России Игоря Угольникова — военно-исторической драме «Батька Минай. Партизанская легенда», съемки которой проходили в Калужской области и Белоруссии.

Среди ключевых задач — достижение товарооборота в один миллиард долларов, переход от простого обмена товарами к глубокой кооперации. Успешные примеры уже есть: совместные проекты «Меркатора» с Минским автозаводом, КАДВИ с БелАЗом, а также строительство более 50 многоквартирных домов, 10 школ и восьми детских садов.

В числе перспективных направлений — атомные технологии: Калужская область готова участвовать в подготовке специалистов для расширения Белорусской АЭС. В сельском хозяйстве 55% тракторов в регионе — продукция МТЗ, и стороны близки к началу строительства фермы в Жуковском районе.

«Благодарен Александру Григорьевичу за внимание к нашему региону, плодотворное сотрудничество. Уверен, оно будет только крепнуть. А достигнутые договоренности воплотятся в конкретные результаты на благо народов двух стран», — сказал Владислав Шапша.

Планы по развитию сотрудничества до 2029 года

На заседании рабочей группы с министром архитектуры и строительства Белоруссии Вадимом Ольшевским обсуждались совместные проекты в промышленности, транспорте, науке и образовании, а также взаимодействие торгово-промышленных палат. Подписан план мероприятий до 2029 года, а также ряд важных соглашений. Калуга и Брест стали побратимами. Будет реализован инвестпроект по производству агродронов в Калужской области.

Договорились о строительстве объектов с «Белстройцентром» в рамках госпрограммы развития сельских территорий, а также о расширении сотрудничества с «Гомсельмашем», чьи комбайны уже успешно работают в хозяйствах региона.