09 октября 2024 00:02 День памяти Иоанна Богослова. История любимого ученика Христа, прожившего 105 лет Православные верующие 9 октября вспоминают Иоанна Богослова 0 0 0 Фото: Evgeny Basko/Russian Look / Global Look Press Общество

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Верующие 9 октября встречают день Иоанна Богослова — одного из 12 апостолов Иисуса Христа, единственного, который дожил до глубокой старости и умер своей смертью. О жизни евангелиста, истории этой даты и традициях — в материале 360.ru.

Житие Иоанна Богослова — любимого ученика Христа Иоанн Богослов, согласно преданию, — младший брат апостола Иакова. Они были учениками Иисуса. Более того, братья считались одними из самых приближенных апостолов Христа. Вместе с апостолом Павлом они видели воскрешение дочери Иаира. Только эти три апостола стали свидетелями Преображения Иисуса на горе Фавор. Затем Иоанн вместе с Девой Марией плакал у подножия Креста, на котором распяли Сына Божьего. Там же он услышал, как Христос назвал его сыном Богородицы. Именно поэтому Богослов после ухода Создателя заботился о Марии до ее Успения.

Фото: Церковь Иоанна Богослова на территории музея-заповедника «Ростовский кремль» / РИА «Новости»

Богослов — единственный из всех апостолов дожил до 105 лет и умер своей смертью. Он автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения, а также трех посланий Нового Завета. Именно благодаря вкладу Иоанна в христианское вероучение его стали называть Богословом.

Фото: Икона «Апостол Иоанн Богослов» (конец XVIII век — около 1700 года) представлена в экспозиции открывшейся в Музее русской иконы выставки «Русская икона XV — начала ХХ века» / РИА «Новости»

Богослов, или Иван-путник, 9 октября: традиции праздника День Ивана Богослова называли еще Богословом, Иваном-путником или Шептуном покровным. Дело в том, что в народе Богослова считали покровителем путников. Ему молились, просили совета и защиты, отправляясь в дальнюю дорогу. Это связано с тем, что апостол шел за Христом на Голгофу. Также, по народным приметам, 9 октября — начало осеннего свадебного сезона. Однако основные гуляния начинались в Покров день (14 октября). Поэтому день Ивана Богослова (особенно в Белоруссии) называли Шептуном покровным.

Фото: Часовня Иоанна Богослова (XVIII век) в деревне Зехново, самой старой деревни Кенозерского парка, существующей с XVI века. Плесецкий район, Архангельская область. Кенозерский национальный парк / РИА «Новости»

Приметы на день Богослова 9 октября В этот день на Руси предсказывали наступление зимы. Если на Богослова выпадал первый снег, зима должна была прийти на Михайлов день (21 ноября). Считалось, что если при первом снеге на вишне опали все листья, зима будет скорой. Предки также верили, что выпавший днем снег долго не продержится. Зимний же снег ложится обязательно ночью. Если в Богослов шел дождь со снегом, то в январе трижды должна случиться оттепель. Когда 9 октября выдавалось солнечным и теплым, то следующий июнь обещал быть дождливым и холодным.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Что делать 9 октября, в Богослов Те, кто родился на Ивана Богослова, плели 9 октября тонкую веревку — символ жизненного пути. Ее делали из соломы, моченной в семи водах. Такой веревкой предки подпоясывались. Они верили, что «у рожденного в этот день путь-то есть, да жизнь неволит, рвет этот путь; и надобно его вновь зачинать, вновь обретать, что ни год».

Запреты на праздник Богослова Если следовать народным поверьям, то 9 октября нельзя:

Заниматься рукоделием. Считалось, что это может привести к проблемам со зрением.

Использовать острые предметы. В противном случае можно было навлечь на себя несчастья и беды.

Употреблять в пищу куриное мясо. Люди считали, что это могло привести к серьезным конфликтам с окружающими.

Ходить в гости или принимать гостей у себя. Лучше провести этот день в кругу семьи. Однако стоит помнить, что эти поверья не имеют ничего общего с православными канонами и выступают частью народных традиций. С точки зрения Церкви, нет строгих запретов на выполнение какой-либо работы в день Иоанна Богослова. Главное — уделить время молитве и посетить храм.

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Книга «Откровение» Иоанна Богослова «Откровение», написанное Иоанном Богословом, — последняя в Новом Завете. Она представляет собой пророческое видение о конце времен и втором пришествии Иисуса Христа. В книге описываются события, которые должны произойти перед концом света, а также сам момент конца и последующее за ним новое творение. Также упоминаются четыре всадника, семь печатей, семь труб (событий) и другие образы. Название «Апокалипсис» происходит от греческого слова «откровение». Оно означает раскрытие или снятие покрова с чего-либо. В этом случае речь идет о раскрытии тайн будущего. Книга «Откровение» — одна из самых загадочных в христианской традиции. Хотя «Откровение» написано в виде пророчества, оно содержит нравственные и духовные наставления для верующих. Книга призывает к терпению, вере и надежде в ожидании грядущего Царства Божьего.

Фото: Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

«Боящийся несовершен в любви»: цитаты Иоанна Богослова «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви»

«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь Божия?»

«И познаете истину, и истина сделает вас свободными».

«Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?»

«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

«Любите друг друга, этого довольно с вас».