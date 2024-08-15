«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Многодетная мать из Суджи Светлана встретилась с младшим сыном Кириллом в Подмосковье. Во время эвакуации мальчик отдыхал в лагере Дагестана. О возвращении в город, который оказался под бомбежками украинских боевиков, не могло быть и речи. Поехать на Кавказ Светлана не могла, так как покинула Суджу без документов и денег. Воссоединить семью помог губернатор Московской области Андрей Воробьев , который встретился с эвакуированными жителями Курской области. Историю со счастливым концом мама и сын рассказали ведущей 360.ru Елене Кононовой.

Светлана уточнила, что в лагерь в Дагестане сын уехал еще 23 июня. Уже тогда в приграничном городе слышали взрывы, и власти начали отправлять детей в другие регионы. Женщина планировала отправить двух младших сыновей, но старший поехать не смог, так как лег в больницу.

«Потом наступил кромешный ад. Наш провинциальный маленький город Суджа сильно пострадал. Я даже не могу сказать, насколько. Прилетали ракеты и дроны, летела взрывчатка. Старшая дочь вместе с мужем приехали к нам на машине. Открыли нам дверь, и мы быстренько с сыном заскочили. Чудо, что мы выжили», — призналась Светлана.

Она добавила, что вместе с родными на машине добралась до Льгова, но через сутки эвакуацию объявили и там. Семья отправилась в Курск, откуда на автобусах вместе со старшим сыном ее вывезли в Московскую область.