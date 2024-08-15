«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье
Власти Подмосковья помогли воссоединению матери и сына из Суджи
Многодетная мать из Суджи Светлана встретилась с младшим сыном Кириллом в Подмосковье. Во время эвакуации мальчик отдыхал в лагере Дагестана. О возвращении в город, который оказался под бомбежками украинских боевиков, не могло быть и речи. Поехать на Кавказ Светлана не могла, так как покинула Суджу без документов и денег. Воссоединить семью помог губернатор Московской области Андрей Воробьев, который встретился с эвакуированными жителями Курской области. Историю со счастливым концом мама и сын рассказали ведущей 360.ru Елене Кононовой.
Светлана уточнила, что в лагерь в Дагестане сын уехал еще 23 июня. Уже тогда в приграничном городе слышали взрывы, и власти начали отправлять детей в другие регионы. Женщина планировала отправить двух младших сыновей, но старший поехать не смог, так как лег в больницу.
«Потом наступил кромешный ад. Наш провинциальный маленький город Суджа сильно пострадал. Я даже не могу сказать, насколько. Прилетали ракеты и дроны, летела взрывчатка. Старшая дочь вместе с мужем приехали к нам на машине. Открыли нам дверь, и мы быстренько с сыном заскочили. Чудо, что мы выжили», — призналась Светлана.
Она добавила, что вместе с родными на машине добралась до Льгова, но через сутки эвакуацию объявили и там. Семья отправилась в Курск, откуда на автобусах вместе со старшим сыном ее вывезли в Московскую область.
Сейчас мы в безопасность, но все равно, когда летят самолеты, поднимаю глаза вверх в страхе, что это снова истребители. Мы уехали без одежды, документов и денег, и у меня встал вопрос, как забрать сына.
Светлана
жительница Суджи
В лагерь «Звонкие голоса», где остановилась женщина, приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, к которому она обратилась с просьбой помочь привезти сына из Дагестана. Глава региона вместе с командой обеспечили возвращение мальчика.
Сначала Кирилл прибыл на поезде в Курск. Поездка заняла почти 40 часов. В городе его встретила корреспондент 360.ru Анастасия Букреева. В ходе прямого эфира она пообщалась с мальчиком и узнала, удалось ли ему отремонтировать разбитый во время отдыха телефон и посидеть за рулем автобуса, который доставил его в Подмосковье.
«Да, за руль садился всегда на остановках. Мне дядя Леша разрешал, я чуть в ДПС не врезался. Я на газ нажал, а он поехал», — признался мальчик.
Светлана добавила, что обе ее старшие дочери остались в Курске. Одна из них ждет ребенка, поэтому пока эвакуироваться не может. А зять, который вывез ее, остался в опасной зоне — помогает людям с эвакуацией.
«Я хочу передать благодарность Андрею Юрьевичу Воробьеву, который со своей командой помог вывести ребенка из Дагестана. Очень много людей задействовали», — заявила мать из Суджи.
Она добавила, что также сильно благодарна всем сотрудникам лагеря «Звонкие голоса», которые окружили переживших настоящий кошмар людей заботой и обеспечили всем необходимым.