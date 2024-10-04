Сегодня 14:42 «Нам нечего есть уже». Сотрудники БРЭ пожаловались на задержки по зарплате Сотрудница БРЭ Васюкова: неясно, что будет с финансированием после 2024 года 0 0 0 Эксклюзив

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Руководство Большой российской энциклопедии сообщило, что вопрос о ее финансировании удалось решить, однако официальной информации об этом пока нет. Подробности дела рассказали 360.ru заведующая редакцией лингвистики Ирина Васюкова и заведующая редакцией литературы Ольга Елагина.

Фото: РИА «Новости»

Бюджет не предусмотрели Причиной задержек в выплатах стало то, что на энциклопедию не заложили средства в бюджет, о чем руководители БРЭ не сообщили подчиненным. По информации Васюковой, на этот год после разбирательств деньги выделили, а что дальше — пока неизвестно. Собеседница 360.ru отметила, что сотрудники и ранее получали выплаты не в начале года, а позже, но в полном объеме. «Начальство нам говорило: еще немного, в феврале не получилось, будет в марте, в апреле… Еще немного… Подождем выборов президента, после выборов все решится. Еще чего-то подождем. Там „Крокус“ случился, президенту сейчас не до нас… Вот такие вот были не объяснения, но оправдания, что ли. В мае как-то всем стало понятно, что дело серьезное», — рассказала Васюкова. К середине июня, по ее словам, уже почти все сотрудники подали заявления об увольнении. Кроме того, они писали во многие министерства и Администрацию президента. Обращения перенаправлялись в Минцифры. Генпрокуратура держала дело на контроле, но потом решила не передавать дело в суд — по словам Васюковой, распоряжение объяснили тем, что суды и без того завалены делами. При этом сотрудникам никто не угрожал, начальство относилось с пониманием. «Сегодня с утра это была, конечно, благая весть, прямо скажем. Надеемся, что она вполне реалистичная», — заявила собеседница 360.ru.

«Мы не можем получать удовольствие, если нам нечего есть уже» Елагина рассказала, что ее редакция работала до мая. Она подтвердила, что зарплаты начинали выплачивать не раньше февраля-марта, и все к этому привыкли. «У меня была полная занятость на проекте, то есть полная ставка. Моя трудовая лежит до сих пор в энциклопедии. Я до сих пор не уволилась. Ну, соответственно, с лета я уже не работаю, то есть не хожу в офис», — сообщила она. Заведующая редакцией литературы добавила, что зарабатывает сейчас на жизнь написанием текстов и сценариев, но такая возможность есть не у всех ее коллег. Кроме того, она подчеркнула, что искренне любила свое дело. «Мы работали не просто потому, что мы какие-то лохи, как вот некоторые там в комментариях люди пишут, так им и надо. Нет, потому что нам просто это очень нравится. Мы любим свою работу, и мы все специалисты, которые получают удовольствие от работы. Но мы не можем получать удовольствие, если нам нечего есть уже», — заявила Елагина. При этом она отметила, что не считает начальство виноватым в сложившейся ситуации. Причиной Елагина назвала то, что энциклопедию после расформирования Роспечати подчинили не тому ведомству. По ее мнению, это не совсем профиль Минцифры, там не понимают, что такое научный текст, и предпочли финансировать проект «Рувики», который, по сути, является клоном «Википедии». «Если бы мы находились в правильном ведомстве, если бы мы были подчинены Минобрнауки, Минкультуры, на худой конец — там, возможно, работают люди, которые имеют представление о том, как функционирует научный текст. Чиновники из Минцифры этого представления не имели вообще», — подчеркнула она.

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«Википедия» — это фастфуд Объясняя разницу между БРЭ и «Википедией», собеседница 360.ru сравнила последнюю с фастфудом. «Нам нужно понять какое-то определение — дроби, колонна, обсерватория, страна какая-то… Мы заходим: ага, страна находится там-то, картинку посмотрели, закрыли. Нас не волнует, кто автор этой статьи. В принципе, нам неважна достоверность информации в этом случае. Потому что нас волнует просто получить поверхностное представление о предмете. И „Википедия“ это дает», — объяснила Елагина. При этом для научных работ, например диссертаций, требуются ссылки на конкретных авторов, чего «Википедия» дать не может, добавила она. В свою очередь, БРЭ находит узких специалистов именно по нужной теме. «У нас был запрос: напишите, пожалуйста, статью о литературе Санкт-Петербурга. Мы не смогли найти на нее единого автора, который напишет всю статью о литературе Санкт-Петербурга! Потому что Санкт-Петербург — это гигантский очень пласт в литературном отношении. Золотой век — это одно, Серебряный век — это другое, андеграунд ленинградский — это еще другое. По каждому этому периоду есть свои специалисты. И мы обращаемся к ним. Поэтому статья у нас получается комплексная. <…> И, разумеется, такую статью может брать и студент, который занимается наукой, и аспирант, и так далее», — привела пример заведующая редакцией. Собеседница 360.ru отметила, что многие сотрудники столкнулись с личными проблемами, им приходится ужиматься в расходах, у некоторых распадаются семьи. Она выразила уверенность, что такой проект должен сохраниться, и его должно финансировать только государство. «Потому что если кто-то будет финансировать, это будут какие-то заказные статьи», — объяснила Елагина. Накануне в Москве прошли одиночные пикеты работников энциклопедии. Они требовали рассчитаться с ними по зарплате. Внимание на ситуацию обратил настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабине иерей Павел Островский. Telegram-канал энциклопедии поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что вопрос решится.