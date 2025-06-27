Сегодня 09:41 «Надо было больше рожать». Как в мордовском селе борются за полупустую школу Сайт kp.ru: жители села Старое Синдрово протестуют против закрытия школы 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Дети

Школы

Чиновники

Село Старое Синдрово в Мордовии взбунтовалось против закрытия единственной школы. В учебном заведении всего 24 ребенка, а расходы у властей на полупустое здание большие, сообщил сайт kp.ru. Несмотря на громкие заявления местных чиновников о том, что «село умирает» и школа там попросту не нужна, сельчане объединились и не поддаются на уговоры местных властей.

Как сообщили авторы публикации, школу решили закрыть, потому что накопилась недостача в 19 миллионов рублей: исчезнувшая техника, оборудование и мебель. «Да и школьное хозяйство, как оказалось, дело выгодное — при условии, если ремонтировать школу руками родителей, а деньги списывать как на капремонт. В общем, процедура „усыпления“ школы как ненужного свидетеля была типовой», — написали журналисты.

Фото: РИА «Новости»

Люди бегут в Москву Жители боятся, что после закрытия учебного заведения не станет и самого села. Но местных чиновников возмутили их попытки спасти школу.

Вы понимаете, что ничего сделать невозможно? Скоро учиться будет некому. Что вы заладили: «Село умирает»? В райцентре дома пустые! Бегут люди в вашу Москву. Привозите своих детей, живите здесь! Иван Волков глава Краснослободского района

В селе неожиданно возникло «родительское сопротивление», из-за которого районные власти оказались в непростом положении. Родители не хотят отправлять детей в другое учебное заведение в райцентре. «Возить детей далеко! 30 минут на максимальной скорости. А у нас осенью и зимой — темень, гололед. А детей у меня трое. Представьте себя на нашем месте! Вы бы их отпустили?! У нас же большое здание, прекрасные учителя, у детей нормальный режим жизни!» — пожаловалась одна из родительниц. Оказалось, что школу жители села отстаивают уже 10 лет через суды. Например, школа выиграла суд по делу девочки Иры Б. из лесной деревни. Ученице приходилось два часа добираться до школы пешком. Верховный суд Мордовии оштрафовал главу района на 60 тысяч рублей и обязал предоставить девочке транспорт. Но власти отомстили, преобразовав школу в филиал более крупного учебного заведения в райцентре. В результате старшие классы закрылись.

Фото: Медиасток.рф

Надо было больше рожать Глава районной администрации Волков посоветовал жителям мордовского села Старое Синдрово, выступающим против закрытия местной школы, активнее рожать детей. Такое заявление он сделал после того, как сельчане обратились с проблемой в редакцию сайта kp.ru. «Велел, чтобы мы рожали больше. Не достаточно, говорит, рожаем…» — рассказала местная жительница. Один высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что закрытие сельских школ недопустимо. По его словам, это «убивает надежду на будущее». Он также подчеркнул, что ликвидация образовательных учреждений в сельской местности негативно влияет на демографическую ситуацию.