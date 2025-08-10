Дошло. На Украине наконец притихли перед встречей Путина и Трампа на Аляске
На Украине наконец притихли после ажиотажа вокруг встречи президентов США и России на Аляске и истеричного выступления Владимира Зеленского. Дошло, что решать украинский конфликт будут две страны, без посредников и лишних глаз.
Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Когда об этом стало известно на Украине, первый, кто отреагировал, был президент Владимир Зеленский. Не дожидаясь утра, он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Киев не отдаст свои территории ни при каких условиях.
Зеленский также упрекнул Трампа, заявив, что Аляска, место встречи президентов США и России, находится слишком далеко от Украины.
Он также выразил недовольство из-за постоянных срывов дедлайнов, установленных для Путина. Это был намек на истечение 10-дневного ультиматума Трампа, после которого США не ввели жесткие санкции против России.
Отрезвляющие факты
После этого немецкое издание Bild, вероятно, в поддержку Киева, заявило, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, возможно, неправильно понял Путина. США, как только узнают, что Россия не собирается отдавать свои регионы, отменят все контакты с Москвой. На Украине поднялся еще больший шум. Аналитики всех направлений утверждали, что без Киева ничего решать не будут. Но тут на связь вышел депутат Рады Ярослав Железняк и отрезвил всех.
Давайте откровенно: если уже объявили публично 15 августа датой встречи и место двух глав стран, то очевидно, что до этого много раз уточнили позиции. То, о чем США с РФ без нас договорились, нам, очевидно, не понравится, это ожидаемо. Да и уже понятно — после утреннего обращения [Зеленского].
Ярослав Железняк
депутат Рады
«Зеленского позовут прочитать стишок на стуле»
И тут все замолчали. Стало ясно, что украинский конфликт решат две страны без посредников, советников и посторонних наблюдателей. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев объяснил, почему диалог назначили на Аляске.
Это на первый взгляд экзотическое решение самое верное. Зачем нам дарить кому-то лавры посредника между Россией и США? Слишком высокая честь. Мы соседи. Да и Аляска — православный штат. Местные с уважением хранят память и о своем российском прошлом, и о православном настоящем (были крещены Святым Германом Аляскинским). Кстати, и Зеленскому будет удобно добираться, в случае если взрослые его позовут после обеда прочитать стишок на стуле.
Константин Малофеев
основатель «Царьграда»
Встреча Путина и Трампа привлекла бы внимание во всем мире при любом исходе. Но Аляска сделала эту тему еще более обсуждаемой.
«Встреча на Аляске — это стильно, респект. Это и напоминание американцам о том, что „мы к вам дотягивались в свое время“. И напоминание нам, что „но потом вы все-таки ушли и больше не вернулись“. <…> Лучшее место на планете, пожалуй, чтобы русские с американцами о чем-то договорились», — заявил блогер Александр Картавых.
При этом лидеры европейских стран испугались, что президенты России и США могут достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине без учета интересов Евросоюза.