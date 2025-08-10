На Украине наконец притихли после ажиотажа вокруг встречи президентов США и России на Аляске и истеричного выступления Владимира Зеленского. Дошло, что решать украинский конфликт будут две страны, без посредников и лишних глаз.

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Когда об этом стало известно на Украине, первый, кто отреагировал, был президент Владимир Зеленский. Не дожидаясь утра, он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Киев не отдаст свои территории ни при каких условиях.

Зеленский также упрекнул Трампа, заявив, что Аляска, место встречи президентов США и России, находится слишком далеко от Украины.

Он также выразил недовольство из-за постоянных срывов дедлайнов, установленных для Путина. Это был намек на истечение 10-дневного ультиматума Трампа, после которого США не ввели жесткие санкции против России.