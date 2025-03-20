Рекордная прибавка с 1 апреля: на сколько и для кого вырастут социальные пенсии

В апреле 2025 года в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий и ряда других пособий. Она направлена на поддержание россиян в условиях серьезного роста цен. О категориях получателей, размерах прибавок и региональных доплатах — в материале 360.ru.

Кто имеет право на социальную пенсию Социальную пенсию назначают гражданам, которые не могут претендовать на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого стажа или по другим причинам: из-за инвалидности, потери кормильца, сиротства. Основные категории получателей — пенсионеры по старости, люди с инвалидностью, дети, оставшиеся без родителей, и сироты. Возраст выхода на социальную пенсию по старости для большинства граждан в 2025 году составляет 68 лет для мужчин и 63 года для женщин. Эти критерии постепенно повышаются в рамках пенсионной реформы: например, в 2022 году возраст составлял 66,5 года для мужчин и 61,5 года для женщин, а к 2028 году достигнет 70 и 65 лет соответственно.

Фото: РИА «Новости»

Исключение составляют коренные малочисленные народы Севера, постоянно проживающие в своих регионах. Мужчины из этих народов выходят на пенсию с 55 лет, женщины — с 50 лет, и эти условия остаются неизменными. Индексация — 2025: ключевые параметры Социальные пенсии индексируют ежегодно 1 апреля. В этом году социальные пенсии вырастут на 14,75% — это рекордный показатель за последние годы. Для сравнения, в 2024 году прибавка составила всего 7,5%. Размер индексации зависит от уровня инфляции за предыдущий год и роста прожиточного минимума пенсионера. Повышение коснется: Пенсионеров по старости, включая иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России не менее 15 лет;

Представителей малочисленных народов Севера соответствующих возрастных критерий;

Инвалидов всех групп, включая инвалидов с детства;

Детей-сирот и детей, потерявших одного или обоих родителей. Новые размеры выплат После индексации социальная пенсия по старости составит 8 824,08 рубля. Для инвалидов III группы сумма увеличится до 7 500,53 рубля, для инвалидов II группы — до 8 824 рублей. Инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы будут получать 17 648,24 рубля, а инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 21 177,59 рубля. Дети, потерявшие одного родителя, станут получать 8 824,08 рубля, а в случае потери обоих кормильцев — 17 648,24 рубля. При этом студенты очной формы обучения сохраняют право на выплаты до 23 лет или до окончания обучения.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Также с 1 апреля пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста в апреле, а также гражданам, получившим в этом месяце I группу инвалидности, назначат ежемесячную прибавку к фиксированной части страховой пенсии в размере 9,5%. Таким образом фиксированная часть составит 8 907,70 рублей. Выплаты начисляются не с фиксированной даты, а автоматически по факту наступления указанных условий — дня рождения или установления инвалидности. Сравнение с текущими суммами В настоящий момент — до индексации 2025 года — социальная пенсия по старости составляет 7 689,83 рубля. Инвалиды III группы получают 6 536,41 рубля, инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды — 18 455,42 рубля. Выплата по потере одного кормильца равна 7 389,83 рубля, по потере обоих родителей — 15 379,73 рубля. Региональные доплаты В Москве предусмотрена региональная доплата к 9 Мая для ветеранов Великой Отечественной войны, включая инвалидов и участников боевых действий, а также военнослужащих, служивших в частях, не входивших в состав действующей армии. Финансовая поддержка также распространяется на тех, кто был награжден советскими орденами или медалями за службу в период с июня 1941 по сентябрь 1945 года.

Фото: РИА «Новости»

К 80-летию Победы в Москве праздничные выплаты вырастут в 2,6 раза: участники и инвалиды войны смогут получить от 25 до 70 тысяч рублей. Среди получателей: обладатели медали «За оборону Ленинграда»;

инвалиды с детства, чьи травмы (ранения, контузии, увечья) связаны с событиями войны;

участники обороны Москвы;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда;

вдовы погибших на фронте военнослужащих;

граждане, получившие звание «Почетный донор СССР» за сдачу крови в военные годы;

бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Кроме того, выплаты предусмотрены для тружеников тыла и лиц, рожденных не позднее 31 декабря 1931 года.