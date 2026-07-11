На расслабоне. Как московские капибары отпраздновали свой «профессиональный» праздник
В «Москвариуме» отметили День любви к капибарам
В июле празднуется необычный праздник — День любви к капибарам. Эти грызуны всегда выглядят расслабленными, очень любят воду и прекрасно ладят с другими животными, благодаря чему давно стали звездами в Сети.
Кто такие капибары
Капибар также называют водосвинками. Их относят к полуводным травоядным грызунам. Размеры капибар могут многих удивить — они вырастают до 1,3 метра длиной и по праву считаются самыми крупными грызунами.
Обитают эти удивительные животные в Центральной и Южной Америке, но увидеть их можно и в зоопарках.
Капибары покорили сердца людей по всему миру не только благодаря своим габаритам. Они стали настоящим мемом из-за харизматичности — животные выглядят совершенно невозмутимыми и расслабленными, причем этой особенностью обладают даже детеныши.
Особо милыми считают капибар в Японии. В местных зоопарках гигантские грызуны часто нежатся в горячих источниках, причем им в воду традиционно добавляют цитрусовые фрукты. С помощью таких банных процедур капибары оздоравливаются и подают пример людям.
Милые зверьки не только миролюбиво выглядят, но и ведут себя так же — они считаются самыми дружелюбными животными, легко идут на контакт с человеком, птицами, обезьянами, кошками и даже крокодилами.
Капибары в Москве
Праздник в честь гигантских грызунов не обошел стороной и Россию. В «Москвариуме», где живут капибары Персик, Искра и Карамелька, в честь их «профессионального» дня организовали торжественный обед и спа-процедуры.
Животным принесли красивую корзину с любимой едой: огурцами, яблоками и кабачками, после чего зверям устроили сеанс расчесывания щетками и тропический душ.
«Капибары живут свою лучшую жизнь. И да, сегодня у них SPA», — написала пресс-служба «Москвариума».
Океанариум разместил видео, на котором показал, как именно ухаживают за водосвинками во время праздника. Процедуры помогают капибарам разнообразить повседневную жизнь и наладить более доверительные отношения с сотрудниками.
В июне к капибарам в просторный вольер с двумя бассейнами присоединились две нутрии. Грызуны уже познакомились с соседями, обследовали территорию и начали играть вместе. У капибар и нутрий одинаковые ареалы в природе, а еще оба вида — вегетарианцы, которые любят сено и овощи.