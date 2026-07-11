На расслабоне. Как московские капибары отпраздновали свой «профессиональный» праздник

В «Москвариуме» отметили День любви к капибарам

В июле празднуется необычный праздник — День любви к капибарам. Эти грызуны всегда выглядят расслабленными, очень любят воду и прекрасно ладят с другими животными, благодаря чему давно стали звездами в Сети.

Кто такие капибары

Капибар также называют водосвинками. Их относят к полуводным травоядным грызунам. Размеры капибар могут многих удивить — они вырастают до 1,3 метра длиной и по праву считаются самыми крупными грызунами.

Обитают эти удивительные животные в Центральной и Южной Америке, но увидеть их можно и в зоопарках.

Капибары покорили сердца людей по всему миру не только благодаря своим габаритам. Они стали настоящим мемом из-за харизматичности — животные выглядят совершенно невозмутимыми и расслабленными, причем этой особенностью обладают даже детеныши.

Особо милыми считают капибар в Японии. В местных зоопарках гигантские грызуны часто нежатся в горячих источниках, причем им в воду традиционно добавляют цитрусовые фрукты. С помощью таких банных процедур капибары оздоравливаются и подают пример людям.

Милые зверьки не только миролюбиво выглядят, но и ведут себя так же — они считаются самыми дружелюбными животными, легко идут на контакт с человеком, птицами, обезьянами, кошками и даже крокодилами.