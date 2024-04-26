«Бездумно и глупо». Гергиев раскритиковал строительство метро под Мариинским театром | 360°

Общество 26 апреля 2024, 14:10 «Бездумно и глупо». Гергиев раскритиковал строительство метро под Мариинским театром Гергиев раскритиковал Смольный за строительство метро под Мариинским театром РИА «Новости»

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Строительные работы новой станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге вредят зданию Мариинского театра и вызывают сильную вибрацию постройки, которая чувствуется даже на верхних репетиционных площадках. Об этом заявил худрук Мариинки и директор Большого театра Валерий Гергиев в интервью «Российской газете».

Он заявил, что сложившаяся ситуация заставляет его обратиться в суд, к генеральному прокурору и президенту страны. Гергиев критически высказался о решении городских властей проводить строительство именно под театром, назвав это действие вредительским.

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«Бездумная, глупая, чтобы не сказать вредительская политика руководства города», — сказал он.

Худрук напомнил, что предыдущее руководство Санкт-Петербурга обещало избегать подобных работ под зданием театра.

«В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле, этот разговор ныне принял уже драматический характер», — сказал Гергиев в интервью.

Также Гергиев выразил опасения, что, если историческая сцена театра закроется на реконструкцию из-за сложившейся ситуации, значительная часть коллектива Мариинского театра может остаться без работы.

Строительство станции «Театральная» идет в рамках расширения Лахтинско-Правобережной линии метро. Официальное открытие пройдет не раньше 2028 года. Выход из планируемой станции предусмотрен на Театральную площадь, где находится Мариинский театр.