На форуме Prime Time Forum от «Одноклассников» обсудили сферу ИИ
В Москве 27 августа состоялся ежегодный форум Prime Time Forum, организованный социальной сетью «Одноклассники». Участники встречи — представители платформы, Mediascope, «Инсайт Комкон», СберМаркетинга и других компаний — обсудили изменения в медиапотреблении, роль социальных платформ в бизнесе и влияние искусственного интеллекта на контент и маркетинг.
Фокус на общении
Команда «Одноклассников» представила стратегию платформы: фокус на контентных форматах и «народных» сценариях общения. Ядро аудитории ОК — люди старше 35 лет, 80% из которых заходят в соцсеть с мобильных устройств.
Почти 30% дневной аудитории приходит в соцсеть ради общения, поэтому платформа развивает комментарии, совместные активности и локальные темы. Среди недавних запусков — раздел «Сегодня» для новостей и событий, «Афиша» с мероприятиями, а также региональные проекты.
Специалисты Mediascope отметили устойчивый рост интернет-активности среди старших возрастных групп. За период с 2022 по 2026 год заметно выросли категории 55–69 лет и 70+. Среди пользователей от 40 лет наиболее востребованы соцсети, мессенджеры, блоги и видео. Влияние этой аудитории остается весомым в ключевых категориях — от поисковых систем до банковских услуг и почты.
Влияние ИИ-рекламы на бренды
Эксперты «Инсайт Комкон» рассказали о том, какие приемы в рекламе действуют на потребителей старше 45 лет из регионов. Выяснилось, что сюжеты о семье вызывают у этой группы повышенный интерес, однако они теряются среди прочей рекламы.
При этом ролики с фокусом на скидки зачастую слабее влияют на отношение к бренду, чем коммуникации без упоминания снижения цен. ИИ-реклама воспринимается аудиторией 45+ так же, как и обычная, но последней проще создать хорошее впечатление о марке.
ИИ как элемент повседневности
В СберМаркетинге заявили, что ИИ стал массовым инструментом: 70% жителей России применяют его периодически или систематически, только лишь 10% относятся к нему с недоверием.
Также меняются подходы к поиску: 41% людей ограничиваются краткими ответами нейросетей в выдаче, не кликая по ссылкам, 32% активнее обращаются к голосовым ассистентам, а 29% вообще не сверяют результаты, выданные ИИ.