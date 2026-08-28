На форуме Prime Time Forum от «Одноклассников» обсудили сферу ИИ

В Москве 27 августа состоялся ежегодный форум Prime Time Forum, организованный социальной сетью «Одноклассники». Участники встречи — представители платформы, Mediascope, «Инсайт Комкон», СберМаркетинга и других компаний — обсудили изменения в медиапотреблении, роль социальных платформ в бизнесе и влияние искусственного интеллекта на контент и маркетинг.

Фокус на общении

Команда «Одноклассников» представила стратегию платформы: фокус на контентных форматах и «народных» сценариях общения. Ядро аудитории ОК — люди старше 35 лет, 80% из которых заходят в соцсеть с мобильных устройств.

Почти 30% дневной аудитории приходит в соцсеть ради общения, поэтому платформа развивает комментарии, совместные активности и локальные темы. Среди недавних запусков — раздел «Сегодня» для новостей и событий, «Афиша» с мероприятиями, а также региональные проекты.

Специалисты Mediascope отметили устойчивый рост интернет-активности среди старших возрастных групп. За период с 2022 по 2026 год заметно выросли категории 55–69 лет и 70+. Среди пользователей от 40 лет наиболее востребованы соцсети, мессенджеры, блоги и видео. Влияние этой аудитории остается весомым в ключевых категориях — от поисковых систем до банковских услуг и почты.