Сегодня 14:50 «Мы вымираем». В Госдуме забили тревогу из-за продаж спиртного в России Депутат Свинцов: россияне вымрут, если не станут меньше пить спиртное 0 0 0 Фото: Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Эксклюзив

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В России потребовали запретить выставлять в магазинах ром рядом с колой, вина — с сыром, а пиво — с чипсами. Один из авторов нового законопроекта, депутат Андрей Свинцов предложил убрать весь алкоголь подальше от закусок и продавать его в помещениях с отдельным входом. Он рассказал 360.ru, что нынешнее товарное соседство побуждает россиян необдуманно покупать спиртное.

«Мы вымираем» Депутат сообщил, что по статистике за последние три года число россиян, употребляющих алкоголь, выросло. «Количество смертей превышает рождаемость в нашей стране. Мы вымираем», — заявил Свинцов. Он отметил, что если сидеть сложа руки и ждать, пока сети супермаркетов сами что-то сделают для ограничения покупок алкоголя, «России не станет». Парламентарий напомнил, что 10 лет назад вносил подобный законопроект, но тогда его отклонили, а самого его обвинили в том, что из-за подобной инициативы бюджет потеряет огромные доходы. Спустя время Свинцов внес корректировки в проект.

Фото: Global Look Press/Razmik Zackaryan/URA.RU

Пропаганда алкоголизма Свинцов уверен, что алкоголь — это яд, и он должен находиться в специализированных отделах, а не стоять на полках с едой. В противном случае у покупателя появляется желание купить, например, и снеки, и бутылку пива. «Это четкая пропаганда против здоровья наших граждан», — заявил он. Главная задача, по мнению депутата, — убрать алкоголь с глаз, чтобы человек, заходя в магазин, не видел его. «Чтобы он, приходя за продуктами питания, покупал продукты, шел домой, играл с детьми, делал вместе с ними домашнее задание, читал литературу, занимался любовью с женой», — сказал Свинцов. Сейчас, подчеркнул собеседник 360.ru, алкоголь расставлен «по маршруту следования любого покупателя», в том числе детей. Депутат предложил оборудовать для продажи алкогольных напитков закрытые помещения с отдельным входом. Кроме того, автор законопроекта настаивает на строгом запрете доступа к спиртному несовершеннолетних. По его мнению, подобная мера в 10 раз снизит спонтанные покупки пива, водки, рома, вина. «Мы будем бороться с этим феноменом. Надеюсь, что мы победим. <…> Ведь это самое страшное, когда люди имеют жесткую зависимость и фактически превращаются в животных», — подчеркнул он.

Фото: Global Look Press/Razmik Zackaryan/URA.RU

Безалкогольный мир Бизнесмены не понесут убытков, уверен Свинцов, если разделят магазин на два отдела: с продуктами и с алкоголем. Он также предположил, что предприниматели обязательно приспособятся к новым условиям, начнут продавать больше меда, фруктов, качественного мяса и других полезных вещей. Станет больше универсамов с продуктами, а также одеждой и игрушками для детей. «Меньше будет продаваться алкоголя, но денег-то все равно будет столько же! Сколько люди денег тратили, они столько и будут. Деньги конечные у наших граждан, у них фиксированная зарплата, они больше ради алкоголя зарабатывать не будут», — заявил Свинцов. Ранее вологодские депутаты приняли закон, ограничивший розничную продажу алкоголя двумя часами — с 12 до 14 дня. На выходные и на некоторые праздники запрет не распространится.