Мы кочегары, мы не сварщики. Какие специальности нужны России в 2026 году?

В 2025 году одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рабочих специальностей неожиданно стал сварщик. Средняя зарплатная вилка по стране — от 165 до 270 тысяч рублей. С чем связан такой ажиотаж, какие еще редкие профессии пригодятся в будущем и станут высокооплачиваемыми, выяснил 360.ru.

В чем причина популярности сварщиков

Осенью 2025-го число вакансий для сварщиков выросло на 44% в сравнении с предыдущим годом. Однако активность соискателей была не такой высокой — их стало больше всего на 26%, сообщили в исследовании «Авито Работа».

Средняя зарплата, которую предлагали сварщикам, достигла 190 тысяч рублей, что на 63% выше, чем осенью прошлого года. Чтобы привлечь к себе специалиста, в резюме компании указывают различные бонусы: бесплатное питание, обучение за счет предприятия, подарки детям, корпоративные скидки и другие «плюшки».

В этом году сварщики по уровню доходов обошли токарей и сверловщиков. Почему так произошло?

В России ускоренными темпами растет промышленность, и на предприятия требуются работники, в том числе сварщики, рассказал 360.ru член экспертного совета Госдумы, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.