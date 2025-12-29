Мы кочегары, мы не сварщики. Какие специальности нужны России в 2026 году?
HR-эксперт Мурадян рассказал, какие профессии в России востребованы в будущем
В 2025 году одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рабочих специальностей неожиданно стал сварщик. Средняя зарплатная вилка по стране — от 165 до 270 тысяч рублей. С чем связан такой ажиотаж, какие еще редкие профессии пригодятся в будущем и станут высокооплачиваемыми, выяснил 360.ru.
В чем причина популярности сварщиков
Осенью 2025-го число вакансий для сварщиков выросло на 44% в сравнении с предыдущим годом. Однако активность соискателей была не такой высокой — их стало больше всего на 26%, сообщили в исследовании «Авито Работа».
Средняя зарплата, которую предлагали сварщикам, достигла 190 тысяч рублей, что на 63% выше, чем осенью прошлого года. Чтобы привлечь к себе специалиста, в резюме компании указывают различные бонусы: бесплатное питание, обучение за счет предприятия, подарки детям, корпоративные скидки и другие «плюшки».
В этом году сварщики по уровню доходов обошли токарей и сверловщиков. Почему так произошло?
В России ускоренными темпами растет промышленность, и на предприятия требуются работники, в том числе сварщики, рассказал 360.ru член экспертного совета Госдумы, вице-президент Клуба молодых предпринимателей Росмолодежи, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.
«Сварщики нужны везде: на заводах металлоконструкций, на судостроительных верфях, на тяжелом ВПК (военно-промышленный комплекс — прим. ред.), на производстве оружия», — подчеркнул эксперт.
Однако много сварщиков по разным причинам выбыло из экономики: кто-то ушел добровольцем на СВО, кто-то — на пенсию. В то же время количество задач, которые выполняют такие специалисты, значительно больше, чем людей. Потому сварщиков привозят даже из-за границы.
«Сегодня на одного сварщика приходится 12 компаний, которые хотят привлечь его к себе на работу. Отсюда такой высокий спрос», — объяснил Мурадян.
Топ-5 редких профессий, которые будут востребованы в России
Мурадян назвал и другие позиции, которые сегодня пользуются широким спросом в нашей стране:
- слесарь;
- монтажник;
- арматурщик;
- бетонщик;
- формовщик;
- швея с хорошим разрядом.
«Домашний персонал нужен в виде горничных, которые хорошо убираются. Еще операторы тяжелой техники: экскаваторщики, операторы сельхозтехники — сеялок, веялок разного рода. Вот таких не хватает», — отметил HR-эксперт.