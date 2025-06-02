Мужчины в 25 и мальчики в 50. Что не так с предложением Собчак о браке?

Журналистка Ксения Собчак предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет на законодательном уровне. По ее словам, до этого возраста «мальчики» не готовы к серьезным отношениям. В Госдуме эту идею раскритиковали и призвали звезду отправится на СВО, чтобы посмотреть на настоящих представителей сильного пола. Подробности — в материале 360.ru.

Депутат Виталий Милонов в беседе с 360.ru выступил против предложения журналистки. По его мнению, Собчак знакомилась с парнями в ночных клубах, посетители которых отличаются инфантильностью. Вероятно, из своего опыта она и сделала вывод, что мужчины до 30 не могут строить серьезные отношения.

Если та обстановка, в которой она бывала в юности, не подразумевала встречу с нормальными мужчинами до 30 лет, то я спешу ее заверить, что это не так. Те резиденты ночных клубов, с которыми она была знакома — это не все мужчины до 30 лет.

По словам депутата, если бы Собчак отправилась бы в зону специальной военной операции, то увидела бы парней, которые в 25-30 лет уже получили орден Мужества. Тогда бы журналистка поняла, что мужчины могут быть разные.

«Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы», — сказал Милонов.

Он предположил, что именно собственные знакомства Собчак «не все бывают эффективны».