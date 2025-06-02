Мужчины в 25 и мальчики в 50. Что не так с предложением Собчак о браке?
Милонов: Собчак хочет запретить мужчинам жениться до 30, не встретив нормальных
Журналистка Ксения Собчак предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет на законодательном уровне. По ее словам, до этого возраста «мальчики» не готовы к серьезным отношениям. В Госдуме эту идею раскритиковали и призвали звезду отправится на СВО, чтобы посмотреть на настоящих представителей сильного пола. Подробности — в материале 360.ru.
Не встретила нормального мужчину
Депутат Виталий Милонов в беседе с 360.ru выступил против предложения журналистки. По его мнению, Собчак знакомилась с парнями в ночных клубах, посетители которых отличаются инфантильностью. Вероятно, из своего опыта она и сделала вывод, что мужчины до 30 не могут строить серьезные отношения.
Если та обстановка, в которой она бывала в юности, не подразумевала встречу с нормальными мужчинами до 30 лет, то я спешу ее заверить, что это не так. Те резиденты ночных клубов, с которыми она была знакома — это не все мужчины до 30 лет.
Виталий Милонов
депутат
По словам депутата, если бы Собчак отправилась бы в зону специальной военной операции, то увидела бы парней, которые в 25-30 лет уже получили орден Мужества. Тогда бы журналистка поняла, что мужчины могут быть разные.
«Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы», — сказал Милонов.
Он предположил, что именно собственные знакомства Собчак «не все бывают эффективны».
Готовность жениться не зависит от возраста
Главная сваха России Роза Сябитова в беседе с 360.ru заявила, что готовность к браку должна определяться личной зрелостью и желанием мужчины. Он может быть готов к семейной жизни в любом возрасте.
«Моя профессиональная точка зрения — мужчина должен жениться тогда, когда он сам готов к этому. Готовность мужчины к семейной жизни — это базовая основа, скажем так, совместная общая реальность, совместно нажитое имущество и дети», — сказала Сябитова.
По ее словам, даже если мужчине 50 лет, это не говорит о его готовности жениться. Возраст точно не является определяющим пунктом для брака.
Она отметила, что нынешнее поколение вырастает позже, чем прошлое, из-за отсутствия трудностей. Их родители сделали все, чтобы дети ни в чем не нуждались. Главное — понимать, что есть возрастные ограничения, и заводить семью в зрелом возрасте труднее, чем в более молодом.