Мужчины в 25 и мальчики в 50. Что не так с предложением Собчак о браке?

Милонов: Собчак хочет запретить мужчинам жениться до 30, не встретив нормальных

Фото: РИА «Новости»

Журналистка Ксения Собчак предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет на законодательном уровне. По ее словам, до этого возраста «мальчики» не готовы к серьезным отношениям. В Госдуме эту идею раскритиковали и призвали звезду отправится на СВО, чтобы посмотреть на настоящих представителей сильного пола. Подробности — в материале 360.ru.

Не встретила нормального мужчину

Депутат Виталий Милонов в беседе с 360.ru выступил против предложения журналистки. По его мнению, Собчак знакомилась с парнями в ночных клубах, посетители которых отличаются инфантильностью. Вероятно, из своего опыта она и сделала вывод, что мужчины до 30 не могут строить серьезные отношения.

Если та обстановка, в которой она бывала в юности, не подразумевала встречу с нормальными мужчинами до 30 лет, то я спешу ее заверить, что это не так. Те резиденты ночных клубов, с которыми она была знакома — это не все мужчины до 30 лет.

Виталий Милонов

депутат

По словам депутата, если бы Собчак отправилась бы в зону специальной военной операции, то увидела бы парней, которые в 25-30 лет уже получили орден Мужества. Тогда бы журналистка поняла, что мужчины могут быть разные.

«Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы», — сказал Милонов.

Он предположил, что именно собственные знакомства Собчак «не все бывают эффективны».

Фото: РИА «Новости»

Готовность жениться не зависит от возраста

Главная сваха России Роза Сябитова в беседе с 360.ru заявила, что готовность к браку должна определяться личной зрелостью и желанием мужчины. Он может быть готов к семейной жизни в любом возрасте.

«Моя профессиональная точка зрения — мужчина должен жениться тогда, когда он сам готов к этому. Готовность мужчины к семейной жизни — это базовая основа, скажем так, совместная общая реальность, совместно нажитое имущество и дети», — сказала Сябитова.

По ее словам, даже если мужчине 50 лет, это не говорит о его готовности жениться. Возраст точно не является определяющим пунктом для брака.

Она отметила, что нынешнее поколение вырастает позже, чем прошлое, из-за отсутствия трудностей. Их родители сделали все, чтобы дети ни в чем не нуждались. Главное — понимать, что есть возрастные ограничения, и заводить семью в зрелом возрасте труднее, чем в более молодом.

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