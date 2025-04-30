Роза Сябитова заявила, что мужчины проще переживают измены, чем женщины
Профессиональная сваха Роза Сябитова поделилась с Общественной Службой Новостей, как избежать измен в семейной жизни.
По мнению теледивы, измены не случаются просто так: либо жена, либо муж чем-то не удовлетворяли свою вторую половинку. Однако спасти брак все же возможно, если в сердцах партнеров еще горит огонь любви.
Роза Сябитова обратила внимание, что мужская измена может быть обусловлена природной полигамностью, которой нет у женщин. Сваха посоветовала супругам научиться полностью отдаваться друг другу, чтобы исключить потребность в ком-то другом. Она порекомендовала женщинам обеспечить мужу хороший ужин, качественный секс и досуг.
Но даже эти советы не всегда помогают застраховаться от адюльтера, признала Сябитова. Она считает, что в случае единичной измены партнера женщина должна найти в себе силы простить его, а не мстить тем же способом.
«Девушки, вы после ответной измены почувствуете пустоту и захотите уйти, потому что вас совесть будет грызть», — предостерегла сваха.
По ее словам, мужчины проще переживают свои похождения, тогда как женщины потом страдают от угрызений совести.
На вопрос об изменах в своей личной жизни Сябитова отвечать не стала.