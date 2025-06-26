«Мумия» расколет общество? В России впервые сняли фильм об «оккультных корнях» Мавзолея

Вопрос о захоронении Владимира Ленина на протяжении десятков лет остается одним из самых дискуссионных в нашей стране. Есть те, кто убежден, что выносить тело из Мавзолея нельзя, а аргументы в пользу такого решения находят даже в предсказаниях, сулящих России беды, если вождя революции предадут земле. Но есть и другое мнение о том, что захоронение необходимо и Ленин не должен лежать всем на потеху в центре Москвы.

«Спас» выпустил фильм «Мумия»: о чем он В очередной раз к спорам о похоронах Ленина в медиапространстве вернулись на фоне выхода фильма телеканала «Спас». Ленте дали название «Мумия». По словам ведущего Бориса Корчевникова, это первая в документалистике подробная история Мавзолея Ленина, «его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории». «Мы снимали вместе с Андреем Афанасьевым это кино среди прочего и в древних пирамидах Египта, и у зиккуратов Месопотамии в современном Ираке, и во многих городах России… Традиции, технологии и смыслы мумификации», — уточнил он.

В документах, засекреченных до поры именах и неизвестных прежде фактах, в уникальных артефактах и широкой географии съемок фильм ищет ответ на вопрос: что нам всем дальше с этим наследием и Мавзолеем делать? Борис Корчевников

Реакция КПРФ на фильм о Ленине И хотя пока «Мумия» не вышла на экраны, она уже успела наделать шуму просто своим анонсом. После него к президенту страны и патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу обратилась группа депутатов Саратовской областной думы от КПРФ, решивших публично осудить «подобные нападки на историю». Документ опубликовал в своем Telegram-канале депутат Денис Буланов.

Фото: скриншот трейлера фильма «Мумия» телеканала «Спас»

«Считаем их неприемлемыми и раскалывающими общество в период, когда наша страна ведет специальную военную операцию. Считаем, что нападки на основателя нашего государства следует рассматривать, как подрыв основ российской государственности», — говорится в обращении парламентариев.

Подобный «документальный» фильм, выпущенный в сложное для страны время, нужно расценивать не как поиск истины в данном вопросе, а как попытку расколоть общество. <…> Вызывает глубокое недоумение и беспокойство, что телеканал «Спас», учредителем которого выступает Русская православная церковь, действует не в интересах консолидации общества, а с целью его раскола в угоду недругам государства. Депутаты Саратовской областной думы

Осудила выход фильма и депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова. По ее мнению, «Мумия» однозначно является оскорблением исторической памяти и культурных традиций. «У людей, которые принимали решение о создании Мавзолея, были определенные причины для того, чтобы это сделать. И мы на протяжении долгого времени храним эту память, это наследие. Это не имеет никакого отношения к религии, это не имеет никакого отношения к каким-то культам личности или еще чего-то», — указала она в беседе с 360.ru.

Я уверена, что это оскорбительно, тем более в такой формулировке, которая используется в названии фильма. Ирина Филатова

В чем смысл фильма «Мумия» о Ленине По словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, депутата заксобрания Ростовской области Игоря Петровского, документальная картина телеканала касается не деяний Ленина, а именно корней культа вождя революции.

Фото: РИА «Новости»

«Ведь не секрет, что фактически большевистская идеология делала из большевизма, из коммунизма не просто идеологию или политический строй, а религию. На место святой троицы ставили Ленина, Маркса и Энгельса. Вместо крестных ходов — демонстрации. Вместо красных углов — красные углы с портретами вождей. А вместо святых мощей — вот это», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Даже был свой пантеон мучеников, вот этих террористов, которых канонизировали по-советски и называли их именами улицы и города, как в свое время называли в честь святых мучеников храмы на Руси. У этого почитания, у этого культа есть совершенно четкие псевдорелигиозные корни. И главный вопрос фильма — разобраться в этих корнях, показать их, всю эту мифологему. И задать вопрос, что нам с этим делать. Игорь Петровский

Петровский подчеркнул, что считает этот вопрос не только справедливым, но и крайне этически важным. «У нас в центре страны фактически разлагающийся труп лежит на потеху зрителям, потому что после того, как рухнула вся коммунистическая империя, Мавзолей уже не имеет такой огромной музейной необходимости, которая у него была в эпоху искусственно накачанного культа Ленина», — указал депутат. По его словам, не меняющееся положение дел можно считать бесстыдным и по отношению к памяти Ленина. К тому же о необходимости захоронить вождя революции в свое время говорили его родственники, все его братья и сестры.

Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua / www.globallookpress.com

«Супруга его, Надежда Константиновна, была против создания этого культа. Их потом сильно ломали и убеждали в том, что он необходим. Но первая их реакция, которая документально зафиксирована, была категорически против этого безобразия, против создания религиозного культа вокруг человека, который отрицал религию», — напомнил собеседник 360.ru.

В этом многие даже усматривают такую, как по Гегелю, иронию истории, что человек, который был категорически против религиозных культов, поклонения и почитания, оказался в центре вот этого всего. Игорь Петровский

Манипуляции вокруг погребения Отдельное внимание Петровский обратил на «гиперреакцию коммунистов», которые, по его оценке, отвечают на создание фильма в духе «Пастернака не читал, но осуждаю», используя две манипуляции.

«Она строится на двух ярких, но лживых тезисах. Первый тезис звучит так, что на Украине сносят памятники Ленину. Соответственно, если мы внутри страны поднимаем какие-то ленинские вопросы, мы уподобляемся нашим врагам, укрофашистам, русофобам. Ложь этой манипуляции, вот она на поверхности. Это вообще очень глупая манипуляция, рассчитанная на не очень умных людей», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Вторая манипуляция, по его словам, в том, что дискуссии пытаются придать идеологический формат и говорят о том, что эти вопросы раскалывают общество. «Но мы просто хотим поднять серьезный этический, исторический вопрос, связанный с несчастным трупом, гниющим в центре страны. Я думаю, что каждый имеет право оценивать деяния Ленина или оценивать нынешнюю ситуацию политическую так, как он хочет, учитывая, что позиция создателя этого фильма вполне патриотическая. Это люди, которые очень любят нашу Родину и помогают нашей стране в тех задачах, которые перед ней стоят», — добавил Петровский.

А страну раскалывают бесконечные скандалы самих коммунистов, которые бросаются то на память Ивана Ильина, поднимают шум и крики. И при этом, вот это самое подлое — они в этом же обвиняют тех людей, которые просто пытаются сказать свое слово. Игорь Петровский

Фото: РИА «Новости»

«И вот главный вопрос, действительно, что нам делать с основателем советского государства, с одним из лидеров советского государства, остальные из которых лежат спокойно в земле, а он единственный мается. Насколько это этически, вообще по-человечески?» — поинтересовался Петровский. Нынешнее положение вещей, когда забальзамированное тело постоянно погружают в какие-то растворы, что-то подшивают, накачивают какими-то химикатами, по его словам, смахивает на садизм и жуткое могильное поклонение. «Поэтому вот это примерно то, о чем этот фильм, какие вопросы он поднимает. Речь об этических вопросах, которые исходят из псевдорелигиозного культа», — резюмировал депутат.