Сегодня 18:31 Жизнь во грехе связали с бесплодием. Мракобесие или повод подумать? Акушер Какучая: бесплодие — заболевание, а ЭКО — один из способов его лечить 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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Раннее начало половой жизни и частую смену партнеров причислили к причинам бесплодия, а ЭКО вдруг стало методом лечения следствия этой проблемы. Как связан секс до брака с невозможностью зачать ребенка и при чем тут Церковь — в материале 360.ru.

Бесплодие — результат греха? Неспособность девушек забеременеть — результат распущенности, и помогать им проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения государство не должно. Об этом в ходе выступления на Русском экономическом форуме в Челябинске заявил настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов. Священник крайне негативно высказался о раннем начале половой жизни и заметил, что в христианстве это называется грехом. Не забыл он упомянуть и применение гормональных контрацептивов.

Как это у нас говорят, все-таки залетела, делает аборт один, второй. Затем проходит время, она встречает любимого человека, но забеременеть не может, потому что организм подызношен. Борис Кривоногов протоиерей

Протоиерей отнес ЭКО к лечению следствия описанной им проблемы и призвал бороться с причиной: мол, хранить целомудрие нужно вплоть до брака и тогда вопрос решится сам собой. «Но сейчас это не воспринимается обществом, мы постоянно изобретаем велосипед. Поэтому вывод краткий: возвращаемся к традиционным ценностям православия, ислама, хотите — иудаизма», — подчеркнул Кривоногов. Свое мнение он подкрепил заявлением о наличии медицинского образования, которое и позволяет делать выводы по гинекологии.

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Причины бесплодия: мнение врача Так или иначе на репродуктивную функцию женщины беспорядочный секс действительно повлиять может, отметила в беседе с 360.ru акушер-гинеколог высшей категории главврач Московской академической клиники ЭКО Нино Какучая. Неосторожность в выборе партнеров, отсутствие контрацепции, риск возникновения передающихся половым путем инфекций, аборты — все это, по ее словам, играет свою роль. С учетом одного большого но — невозможность зачать ребенка может быть обусловлена множеством факторов.

Чаще всего оно (бесплодие. — прим. ред.) связано с какими-то генетическими поломками, когда нарушения идут исходно, бывают врожденные аномалии, пороки развития. Бывают люди, которые просто перенесли травмы или неудачные роды, и у них вторичное бесплодие. Мы же обязаны, должны им помочь. Всех нельзя под одну гребенку. Нино Какучая акушер-гинеколог

К высказыванию протоиерея о необходимости блюсти целомудрие до брака Какучая отнеслась критически. «Здесь идет подмена понятий и спекуляция. Вопрос не в том, [заниматься или нет сексом] до брака, а в том, что необходима половая грамотность, использование контрацепции и способов предупреждения инфекций, передающихся половым путем», — пояснила она.

Фото: Pxhere

К тому же, добавила Какучая, нельзя забывать о ранних браках, когда люди женятся в 16-17 лет. И здесь, говоря о половой жизни с точки зрения физиологии, партнер один, нет инфекций, как и связи с бесплодием. Другое дело — половая распущенность. «Это касается и молодых людей — у них тоже бывают воспалительные процессы, которые в дальнейшем влияют на сперматогенез и приводят к мужскому бесплодию», — сказала врач.

Фото: Pxhere

Один из способов лечения К идее Кривоногова перестать выделять квоты на ЭКО за счет государства она отнеслась крайне негативно.

ЭКО — один из способов лечения бесплодия. Бесплодие — диагноз, который кодируется по шифрам МКБ и входит в международную классификацию. Это признано заболеванием. Если есть заболевание, у нас должны быть способы его лечения. Вот ЭКО — один из них. Нино Какучая

И врачи в частности, и государство в целом, заметила акушер-гинеколог, должны обеспечить россиян всеми методами лечения по закону об охране здоровья. «Как мы можем разрешить лечить, условно говоря, антибиотиками, а ЭКО запретить? Никак», — сказала Какучая.

Фото: Pxhere

Мнение родом из Средневековья Позицию протоиерея Кривоногова депутат Госдумы Светлана Бессараб сравнила со средневековым мышлением. Медицинские технологии, заметила она в комментарии 360.ru, развиваются, причем в лучшую сторону. «Не хотелось бы вообще обращать внимание на эти средневековые оценки, чтобы не тиражировать. На мой взгляд, это как раз и есть мракобесие», — заявила парламентарий. В Средневековье, напомнила Бессараб, были, например, весьма странные представления о женщинах.

Рыжая — ведьма. Красивая — ведьма. А на самом деле это комплексы мужчин, которые просто не могут справиться с ними и при этом плохо образованы. Светлана Бессараб депутат Госдумы

По ее словам, отвергающий прогресс человек и сам не верит в Бога. Иначе бы понимал, что все людям дается в том числе по их вере. «Люди, которые делают ЭКО, надеются на будущее поколение, на деторождение. Разве это плохо? Когда рождается ребенок, это чудо. И [шанс на него] ни в коем случае нельзя упускать из-за глупостей и предрассудков», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

При чем тут вообще Церковь? Священник и настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский назвал поднятую челябинским протоиереем тему очень чувствительной. «Бывает, люди лечатся от бесплодия годами. И для мужчин, и для женщин в особенности это большая трагедия», — подчеркнул он. Людям, которые попали в подобную ситуацию, по словам отца Павла, вряд ли приятно слушать обвинения в распущенности.

У меня есть знакомые, которые вступили в брак, они друг у друга первые, и у них нет детей. И они от [бесплодия] лечатся. Павел Островский настоятель Георгиевского храма в Нахабине

Он согласился с мнением Какучая о том, что перенесенные аборты могут, среди прочих причин, негативно сказываться на способности женщины забеременеть, но призвал с особой осторожностью рассуждать о подобном. У Церкви, объяснил отец Павел, есть определенная позиция и по поводу процедуры ЭКО. В большинстве случаев священнослужители негативно относятся к ней из-за абортивной составляющей. «Делается множество эмбрионов. И тех, которые слабенькие, уничтожают. Церковь считает, что эмбрион — это человек. И если говорить про большинство протоколов ЭКО, абортивная составляющая Церковью абсолютно не приветствуется», — сказал Островский. Если же пара идет на ЭКО в естественном цикле, заключил он, то ситуация другая.