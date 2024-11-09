Священник нашел причину женского бесплодия в распущенности

Настоятель храма Александра Невского в Челябинске протоиерей Борис Кривоногов обвинил женщин, которые не могут забеременеть, в половой распущенности. Об этом сообщило издание 74.ru .

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии „похоть“ и „распущенность“, часто меняет половых партнеров, а если все-таки залетела, делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен», — заявил священник.

Он добавил, что сам получил медицинское образование и имеет право говорить о гинекологии. В качестве выхода из ситуации протоиерей предложил целомудрие до брака и призвал государство не помогать семьям, прибегнувшим к экстракорпоральному оплодотворению.

Ранее European Heart Journal опубликовал исследование, по которому у детей, зачатых посредством ЭКО, риск сердечно-сосудистых заболеваний выше.