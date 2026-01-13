Москву и Подмосковье накроют крещенские морозы? Чего реально ждать до конца января
Синоптик Ильин рассказал, ждать ли крещенских морозов 19 января в Москве
В начале 2026 года многие верующие начали готовиться к ежегодному купанию в проруби 19 января — в честь Крещения Господня. Традиционно возникает вопрос — ждать ли в ночь на торжество характерных для него крещенских морозов? Какой будет погода в праздник и до конца месяца, выяснил 360.ru.
Какой будет погода на Крещение 19 января
В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье будет хорошая зимняя погода: без осадков и с солнцем. Днем температура опустится до уровня -13… -17 градусов, в ночные часы мороз усилится до -15… -20, рассказал 360.ru метеоролог и синоптик Александр Ильин.
«В саму крещенскую ночь температура воздуха достаточно мягкая — всего -15… -20 градусов. Зато вот после Крещения, с 21 по 24-25 января установится достаточно морозная погода с температурой воздуха -20… -30 градусов в зависимости от района Московской области», — отметил эксперт.
Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до конца января 2026 года
Снегопадов, скорее всего, уже не будет.
«Какие-то снежинки возможны, но погоды они не сделают. Единственное, что будет радовать, — это отсутствие сильного или даже умеренного ветра», — заверил Ильин.
В столице и регионе будет слабый ветер, который наберет скорость от одного до трех метров. Направления — восточное и северо-восточное.
Сразу после Крещения и до конца месяца установится морозная погода: -20… -30 градусов ночью и -17… -22 градуса днем.
«Даже в Москве задержится мороз около -20 градусов», — отметил синоптик.
К выходным, 17-18 января, в Москве и области подрастет атмосферное давление — до 770 миллиметров ртутного столба.
На улице мороз, а дома отключили отопление — что делать?
До конца января в Москве и области обещают трескучие морозы. Однако иногда отопление в многоквартирных домах даже в такую стужу отключают по необъяснимым причинам, а домовые чаты не работают или игнорируют призывы жильцов.
Первая инстанция для урегулирования подобной ситуации — диспетчерская, которая зафиксирует звонок и создаст заявку. С этого момента начинается отсчет времени на исполнение вопроса.
Специалисты должны оперативно выявить причину поломки, а после ликвидировать ее. Однако с таким позитивным сценарием сталкиваются не все. Что делать в непростых случаях — читайте в материале 360.ru.