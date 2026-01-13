Москву и Подмосковье накроют крещенские морозы? Чего реально ждать до конца января

В начале 2026 года многие верующие начали готовиться к ежегодному купанию в проруби 19 января — в честь Крещения Господня. Традиционно возникает вопрос — ждать ли в ночь на торжество характерных для него крещенских морозов? Какой будет погода в праздник и до конца месяца, выяснил 360.ru.

Какой будет погода на Крещение 19 января

В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье будет хорошая зимняя погода: без осадков и с солнцем. Днем температура опустится до уровня -13… -17 градусов, в ночные часы мороз усилится до -15… -20, рассказал 360.ru метеоролог и синоптик Александр Ильин.

«В саму крещенскую ночь температура воздуха достаточно мягкая — всего -15… -20 градусов. Зато вот после Крещения, с 21 по 24-25 января установится достаточно морозная погода с температурой воздуха -20… -30 градусов в зависимости от района Московской области», — отметил эксперт.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до конца января 2026 года

Снегопадов, скорее всего, уже не будет.

«Какие-то снежинки возможны, но погоды они не сделают. Единственное, что будет радовать, — это отсутствие сильного или даже умеренного ветра», — заверил Ильин.