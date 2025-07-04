Азербайджанская группировка из Екатеринбурга, ставшая причиной международного конфликта, жила и орудовала на Урале с 1990-х. Однако отвечать за все, что наураганили, эти люди вдруг захотели по азербайджанским понятиям. Возможно, виной всему — странная норма, при которой живущие 30 лет в России деятели до сих пор числятся гражданами Азербайджана. Практика множественного гражданства порочна, это дискриминация местного населения. Неслучайно иностранцам удается сколотить мощные ОПГ: чуть что — бегут на родину. Россиянам бежать некуда. Человек с одним паспортом всегда более уязвим в отличие от того, у которого паспортов как фантиков.

Кто вообще такие? Если бы да кабы. Вижу, как разные «эксперты» гадают, кто виноват, что Азербайджан перестал уважать Россию, и что нужно было сделать для избежания международного конфликта с последующем избиением и унижением российских граждан в Баку. Версии предлагают самые разные и невероятные. Правильный ответ, сдается мне, один: если бы у всех этих азербайджанцев не сохранилось паспортов Азербайджана, никто бы нам ничего не предъявлял, никто бы не совал нос в работу российского уголовного розыска. Клан Сафаровых с 1990-х годов живет в России, ведет «бизнес». Попавшие под задержание члены ОПГ все, без исключения, орудуют у нас десятки лет. А теперь — внимание: с какой стати в Азербайджане некий активист даже призывал сжечь наше посольство в отместку за разборки с его «соотечественниками»?

Лично мне, русскому человеку, который не имеет оснований для получения какого-либо другого паспорта, совершенно непонятно, с какой стати жившие тут 30 с лишним лет граждане России вдруг оказались соотечественниками граждан Азербайджана.

Практика совмещения гражданства нескольких стран возмущает. Но утверждение, что для человека с приобретенным гражданством Россия вряд ли станет родиной, неново. Конечно, не станет. Конечно, неприятно и недальновидно иметь в стране миллионы «граждан», которые поднимают чужой флаг, объясняются в любви к чужой стране, считают твою родину кормушкой и ничем не желают ей в ответ за радушие платить. Тут и до меня давно все обсудили. Я хочу поговорить о другом. О бытовой безопасности сосуществования с натурализованными гражданами и о том, как вторые, третьи и десятые паспорта влияют на криминальную обстановку, ставя коренное население под удар.

Фото: Паспорт гражданина Азербайджана в многофункциональном миграционном центре в Чите / www.globallookpress.com

Чуть что — бежать Началось такое не вчера. Когда в 90-х шел передел приватизированной собственности и прежде всего рынков, я уже была, что называется, большая. И отлично помню новости, газетные заметки о бандитских группировках, стрельбе, крышевании рынков и рейдерстве. Запомнилась стандартная ситуация, когда киллеры или «бизнесмены» скрывались на своей родине. Прежде всего это были азербайджанские и армянские группировки. Буквально: убили, присвоили и бежали на родину отсиживаться. Когда встречаю рассуждения о том, почему советский уголовный мир был богат на грузинских блатных, а постсоветский бизнес креп на базе этнических ОПГ, я всегда держу в голове фактор второго паспорта. Почему даже в СССР орудовало много грузин и азербайджанцев среди воров в законе? Им было где скрыться! А русским блатным, уж простите, не было. Среди западенцев тоже было, кстати, много блатного элемента. Существовала отлаженная система схрона в республиках, где центральная власть не контролировала ситуацию. В 90-е этнической преступности стало еще комфортнее. Заказал владельца завода, оформил отжатое на себя — и в Баку, от греха подальше.

Фото: Сергей Титов / РИА «Новости»

Сколько горя причинили азербайджанские ОПГ местным жителям Екатеринбурга, пока делили там рынки, заправки и прочее? Еще, заметьте, именно Екатеринбург для этнического бандитизма сложный город. Он известен тем, что породил сильные местные группировки, которые и взяли под контроль наиболее денежные сферы зарождавшегося в 90-е крупного бизнеса: уралмашевские, химмашевские, были еще афганцы и родившиеся из уличных банд группировки. Азербайджанцы с узбеками именно в Екатеринбурге не добились такого сильного веса, как, допустим, на севере Тюменской области или в Забайкалье, где им удалось взять под контроль вообще всю торговлю. Тем не менее даже при скромном размахе азербайджанские ОПГ 20 лет проливали слезы и кровь в Екатеринбурге. При этом сохраняли гражданство своей страны. Парадокс, но граждане России по рождению, находясь в собственных городах, были вынуждены сражаться с иностранцами за право в этих городах жить. За это время иностранные ОПГ не только оформились в крупный бизнес, но и обзавелись юридической защитой.

Фото: Рыночный комплекс в микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге. Павел Лисицын / РИА «Новости»

Тот же Шахин Шихлинский, который прославился на всю страну непомерным животом, а также требованием звать его на польский манер: Шыхлински, — адвокат, который обслуживал интересы диаспоры. Между прочим, и диаспор не было бы, если бы не существовало множественного гражданства. Это к слову. Куда можно было пожаловаться? Никуда. И не потому, что все у них схвачено и в полиции азербайджанцы. Важнее то, что и местным бандитам, и их жертвам некуда было бежать. Азербайджанцы, чуть что, бежали в Баку или обращались в посольство, которое предъявляло России претензии. При обострении войны азербайджанские бандиты отправляли семьи на родину, отчего становились менее уязвимы, чем уралмашевские, ведь у них семьи оставались в России.

Повторю: группировка Сафаровых действовала 30 с лишним лет, но так и осталась для Азербайджана своей. Если бы эту ОПГ поставили перед необходимостью сдать паспорта Азербайджана, не только нынешних событий не было бы — они бы и в 90-е не смогли поднять голову, потому что азербайджанцы бились бы за криминальные рынки на равных с нашими бандитами и бизнесменами. Вообще сейчас не было бы темы для разговоров, ведь при запрете множественного гражданства Азербайджан не имел бы к этим бандитам никакого отношения. Но мы позволили мутным людям 30 лет жить на нашей земле и считаться подданными Азербайджана.

Вот и пожинаем плоды. Известно, что и сейчас ряд азербайджанских бандитов и бизнесменов улетели домой. Пересидят и вернутся. В это время и с их жертвами, и с теми, кто дает на них в России показания, кто ведет их уголовные дела, попытаются разобраться, ведь у тех, кто противостоит бакинским бандитам, семьи здесь.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Украл, выпил — и? С мелкой преступностью и уличными нападениями — то же самое, даже хуже. Украл, выпил, в тюрьму — это для нас, для местных. Для людей, у которых есть другие паспорта, алгоритм иной. Мало мы читали новостей о том, как грабители, насильники и убийцы задерживались при переходе границы? Изнасиловали — и на родину, прятаться, потом по другим документам назад к нам, ведь биометрический контроль еще не на всех пограничных пунктах налажен. Не только при рейдерстве или бандитской перестрелке у сохранивших чужое гражданство лиц всегда имеется фора, но и у бандитов и хулиганов, насильников: они всегда знают, что могут убежать.

Наши люди — хоть бандиты, хоть жертвы уличной потасовки — вынуждены справляться с проблемами, зная, что им некуда убежать: ни от разборок, ни от мести, ни от рейдерства, ни от уголовного преследования. Это касается всех, кроме таджиков. С Таджикистаном у нас договор о двойном гражданстве. Россия признает, что россиянин с таджикистанским паспортом в России имеет право запросить помощь Таджикистана, быть экстрадированным туда. Это делает нас уязвимыми перед таджикской преступностью, потому что, по нынешним нормам, Таджикистан имеет полное право всех своих убийц и насильников вывозить отсюда и не делает это только в отношении тех, кто ему не нужен у себя.

Не допустить таджикского консула или силовика к задержанному в России гражданину России, если у него есть паспорт Таджикистана, мы не можем. Это делает, к примеру, детей таджикистанских чиновников и богатых бизнесменов абсолютно неуязвимыми перед нашим законодательством. Сын влиятельного таджика из Таджикистана в прямом смысле может среди белого дня убивать и насиловать — его государство потом на законных основаниях затребует гада из России, и та своего же гражданина выдаст Таджикистану.

Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

На территории России азербайджанец с нашим паспортом — россиянин, и только он. Российской Федерации не должно быть дела до мнения Азербайджана. Будь у нашего гражданина еще хоть 10 паспортов, в России он гражданин только России, если это не таджик.

Итак, что в очередной раз показала история, на сей раз на примере Азербайджана? Наличие других паспортов у ряда граждан — сильнейшая правовая дискриминация коренных жителей, которые попадают не только в невыгодное, но и в заведомо опасное положение, если конфликтуют с обладателями множественного гражданства. Не говоря о том, что натурализовавшиеся граждане открыто присягают своей исторической родине и плевать хотели на наши интересы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Многие страны не только не позволяют своим гражданам иметь чужие паспорта (Казахстан, например, Германия до прошлого года), но и не предполагают в принципе натурализацию иностранца, исходя из аксиомы, что иностранец не станет преданным гражданином. А гражданин, который сможет скрываться от правосудия на исторической родине, вовсе мало где нужен. Почему именно к нам пустили людей, которые 30 лет живут, ураганят, а отвечать хотят только перед Азербайджаном?