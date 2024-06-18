18 июня 2024 21:09 Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры Жильцы дома в Протвине рассказали о тараканах из квартиры собирателя мусора 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

Общество

Мусор

Квартиры

Больше года жители многоэтажного дома в Протвине городского округа Серпухов не могут справиться с нашествием мышей и тараканов. Главным источником своей беды в беседе с 360.ru они назвали квартиру соседа: мужчина каждый день собирает мусор и несет его в дом. По словам собеседников, дверь он не открывает, а свою квартиру называет хранилищем ценных вещей.

Пенсионерка Алла Афанасьевна пожаловалась, что каждый вечер ей приходится ставить от восьми до девяти штук ловушек для тараканов и к утру все они полны мертвыми насекомыми. «У меня их еще немного, потому что вместе с сыном ведем с ними борьбу. Страшно подумать, что в квартирах его соседей. Мы каждый день покупаем и рассыпаем разные яды. Но все это очень дорого», — заявила собеседница 360.ru. Она подчеркнула, что уже устала от такой жизни среди тараканов, потому что вынуждена каждый раз оглядываться, чтобы незваные гости не упали на голову или в кастрюлю с едой.

«Квартира уже стала моим врагом. Жизни никакой нет. Я к нему ходила, умоляла: давайте все уберем, поможем вам. Он сначала согласился. Я заказала машину и рабочих. А он пропал на неделю», — поделилась Алла Афанасьевна.

Фото: Телеканал «360»

Жильцы дома добавили, что тараканы — только половина беды. Потому что в доме уже завелись мыши, а в некоторых квартирах нашли клопов. Все они винят своего соседа, который обносит помойки и тащит все в дом. «У него просто не пройти из-за мусора. Когда газ проверяли, так за ним две недели бегали и просили, чтобы он открыл квартиру газовикам. Так он когда открыл, там просто две тропинки между горами мусора», — рассказали жильцы дома.

Фото: Телеканал «360»

На попытки поговорить владелец замусоренной квартиры заявил, что для него все найденные вещи представляют особую ценность и достойны обрести вторую жизнь. Жильцам он посоветовал носить москитные сетки или герметизировать квартиры, если они так боятся тараканов.

Фото: Телеканал «360»

Жители дома заявили, что уже обратились во всевозможные инстанции, но получили только отписки, что жильца из замусоренной квартиры взяли на учет. «Полицию вызывали, в прокуратуру писали, в управляющую компанию обращались, в санэпидстанцию вызывали. Я писала в ГЖИ, мне сказали, что есть статья, что антисанитарию не имеет право разводить, но вокруг, а внутри он делает что хочет», — рассказала Алла Афанасьевна.

Фото: Телеканал «360»

По словам главной по дому, не помогли обращения и в управляющую компанию, которая судилась со сборщиком мусора из-за долга по квартплате в размере более чем 600 тысяч рублей. По словам Аллы Афанасьевны, тяжбу пенсионер выиграл.

Что делать дальше, жильцы дома не знают и рассчитывают, что огласка даст толчок к решению проблемы. В начале января прибывшие по вызову на пожар в доме на Красностуденческом проезде Москвы спасатели потратили несколько часов для разбора захламленной квартиры, чтобы добраться до очага. Помещение, где бушевало пламя, оказалось закрыто, и единственным путем оказалось вскрытие перегородок между этажами. Но добраться до пола в квартире сверху оказалось невозможно из-за огромного количества хлама и мусора.