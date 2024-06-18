Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры
Жильцы дома в Протвине рассказали о тараканах из квартиры собирателя мусора
Больше года жители многоэтажного дома в Протвине городского округа Серпухов не могут справиться с нашествием мышей и тараканов. Главным источником своей беды в беседе с 360.ru они назвали квартиру соседа: мужчина каждый день собирает мусор и несет его в дом. По словам собеседников, дверь он не открывает, а свою квартиру называет хранилищем ценных вещей.
Пенсионерка Алла Афанасьевна пожаловалась, что каждый вечер ей приходится ставить от восьми до девяти штук ловушек для тараканов и к утру все они полны мертвыми насекомыми.
«У меня их еще немного, потому что вместе с сыном ведем с ними борьбу. Страшно подумать, что в квартирах его соседей. Мы каждый день покупаем и рассыпаем разные яды. Но все это очень дорого», — заявила собеседница 360.ru.
Она подчеркнула, что уже устала от такой жизни среди тараканов, потому что вынуждена каждый раз оглядываться, чтобы незваные гости не упали на голову или в кастрюлю с едой.
«Квартира уже стала моим врагом. Жизни никакой нет. Я к нему ходила, умоляла: давайте все уберем, поможем вам. Он сначала согласился. Я заказала машину и рабочих. А он пропал на неделю», — поделилась Алла Афанасьевна.
Жильцы дома добавили, что тараканы — только половина беды. Потому что в доме уже завелись мыши, а в некоторых квартирах нашли клопов. Все они винят своего соседа, который обносит помойки и тащит все в дом.
«У него просто не пройти из-за мусора. Когда газ проверяли, так за ним две недели бегали и просили, чтобы он открыл квартиру газовикам. Так он когда открыл, там просто две тропинки между горами мусора», — рассказали жильцы дома.
На попытки поговорить владелец замусоренной квартиры заявил, что для него все найденные вещи представляют особую ценность и достойны обрести вторую жизнь. Жильцам он посоветовал носить москитные сетки или герметизировать квартиры, если они так боятся тараканов.
Жители дома заявили, что уже обратились во всевозможные инстанции, но получили только отписки, что жильца из замусоренной квартиры взяли на учет.
«Полицию вызывали, в прокуратуру писали, в управляющую компанию обращались, в санэпидстанцию вызывали. Я писала в ГЖИ, мне сказали, что есть статья, что антисанитарию не имеет право разводить, но вокруг, а внутри он делает что хочет», — рассказала Алла Афанасьевна.
По словам главной по дому, не помогли обращения и в управляющую компанию, которая судилась со сборщиком мусора из-за долга по квартплате в размере более чем 600 тысяч рублей. По словам Аллы Афанасьевны, тяжбу пенсионер выиграл.
Что делать дальше, жильцы дома не знают и рассчитывают, что огласка даст толчок к решению проблемы.
В начале января прибывшие по вызову на пожар в доме на Красностуденческом проезде Москвы спасатели потратили несколько часов для разбора захламленной квартиры, чтобы добраться до очага.
Помещение, где бушевало пламя, оказалось закрыто, и единственным путем оказалось вскрытие перегородок между этажами. Но добраться до пола в квартире сверху оказалось невозможно из-за огромного количества хлама и мусора.