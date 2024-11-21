Минипиги на потеху публике. Зоозащитники объявили войну петербургской «Корчме Сало»
Зоозащитники вступили в борьбу с рестораном «Корчма Сало» за минипигов
Расположенный в Санкт-Петербурге ресторан «Корчма Сало» на протяжении многих лет использует минипигов для развлечения гостей. Животных держат в клетке в одном из залов заведения; когда одно подрастает, от него избавляются и покупают новое. Из-за тяжелых условий содержания, постоянного стресса и плохого питания минипиги после освобождения долго не живут. А владелец заведения отказываться от живодерской практики не спешит, несмотря на вынесенные постановления Россельхознадзора.
Десятилетие зверской практики
Зоозащитница Лада Дубова рассказала 360.ru, что, по ее данным, первый поросенок появился в «Корчме Сало» в 2012 году. Тогда питомников с минипигами еще не было. Поэтому, скорее всего, владелец закупал на ферме обычных поросят. Когда животное подрастало, его отправляли обратно на сельхозпредприятие.
«Я даже не знаю, как можно быть настолько жестоким. Поросенок рос, он знает человека, его руки. В его понимании живет хорошо, а тут — раз! — в его жизни все меняется, он снова возвращается на ферму», — заявила Дубова.
Зоозащитница добавила, что после владелец ресторана перешел на минипигов, которые оставались маленькими долгое время и менять животных приходилось не так часто.
На свободе минипиги долго не живут
О ресторане Дубова узнала в 2020 году, когда из-за пандемии заведение закрылось, а супруга владельца решила пристроить живой талисман в добрые руки. Ее объявление зоозащитница и увидела.
Я позвонила туда и узнала, что отдают животное, которое в этом ресторане проработало четыре года. Это единственный минипиг, росший в питомнике.
Лада Дубова
зоозащитница
Собеседница 360.ru добавила, что сейчас спасенный питомец живет вместе с ней. Также ей удалось спасти из ресторана еще двух минипигов, которых получилось пристроить. Но последний поросенок долго не прожил.
«Он умер в прошлом году, потому что у них рацион очень скудный. Нарушается баланс в организме, и они растут очень медленно. Кроме того, их не выпускают из загона, что приводит к обострению заболеваний», — пояснила Дубова.
Зоозащитница подчеркнула, что еще после спасения первого поросенка обратилась в Россельхознадзор, чтобы прекратить практику издевательств над животными. Зоозащитники тогда подняли шумиху, чем сильно разозлили владельца ресторана, он запретил жене отдавать животных и вернулся к практике отправки их на ферму.
Перемен как не было, так и нет
В последний раз представители надзорного ведомства приходили в ресторан в сентябре и снова выдали предписание, чтобы животных убрали из заведения. Но ничего не изменилось.
Юристы говорят, что или штрафы маленькие, поэтому он так себя ведет, или тянет два месяца, за которые должен исправить нарушение, а после заводит нового поросенка. Так что этот конвейер смерти останется бесконечным.
Лада Дубова
Зоозащитница подчеркнула, что намерена подать в суд на владельца ресторана, чтобы остановить издевательства над животными.
В самом ресторане «Корчма Сало» дать комментарий 360.ru отказались.
«Я директор ресторана и от лица собственника вам говорю, что никто ничего комментировать не будет», — заявила представитель заведения.