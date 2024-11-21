Минипиги на потеху публике. Зоозащитники объявили войну петербургской «Корчме Сало»

Расположенный в Санкт-Петербурге ресторан «Корчма Сало» на протяжении многих лет использует минипигов для развлечения гостей. Животных держат в клетке в одном из залов заведения; когда одно подрастает, от него избавляются и покупают новое. Из-за тяжелых условий содержания, постоянного стресса и плохого питания минипиги после освобождения долго не живут. А владелец заведения отказываться от живодерской практики не спешит, несмотря на вынесенные постановления Россельхознадзора.

Десятилетие зверской практики

Зоозащитница Лада Дубова рассказала 360.ru, что, по ее данным, первый поросенок появился в «Корчме Сало» в 2012 году. Тогда питомников с минипигами еще не было. Поэтому, скорее всего, владелец закупал на ферме обычных поросят. Когда животное подрастало, его отправляли обратно на сельхозпредприятие.

«Я даже не знаю, как можно быть настолько жестоким. Поросенок рос, он знает человека, его руки. В его понимании живет хорошо, а тут — раз! — в его жизни все меняется, он снова возвращается на ферму», — заявила Дубова.

Зоозащитница добавила, что после владелец ресторана перешел на минипигов, которые оставались маленькими долгое время и менять животных приходилось не так часто.