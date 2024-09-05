Из петербургского ресторана уберут минипига после жалоб горожан

В петербургский ресторан «Корчма Сало» пришли с проверкой инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Поводом стали жалобы жителей, которым не понравилось, что в заведении держат минипига. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В управление поступили обращения граждан. <…> Должностные лица ведомства выехали в ресторан и установили, что в предприятии общественного питания содержится свинья с целью ее демонстрации посетителям», — указали в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что использовать животное в культурно-зрелищных целях нельзя — это нарушает действующее законодательство.

Юрлицу ресторана указали на необходимость прекратить демонстрацию минипига.

Карликовые свиньи давно завоевали сердца россиян — люди заводят их в качестве домашних питомцев. В прошлом году наряженное в жилет животное заметили в Химках. А в Москве в 2022-м году женщину якобы покусал минипиг, однако ее знакомая это опровергла.