Метеозависимым снова плохо. Россиян предупредили о новых геомагнитных бурях
Метеозависимым людям следует подготовиться к возможному ухудшению самочувствия. В июле специалисты прогнозируют колебание солнечной активности, которое может привести к магнитным бурям. Подробности — в материале 360.ru.
В такие периоды некоторые люди жалуются на плохое самочувствие и настроение. Метеозависимость может проявляться в виде головной, суставной или мышечной боли, а также колебаний артериального давления.
Ближайшую магнитную бурю предсказывают 13 июля. Эксперты из Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ засекли 9 июля мощную солнечную вспышку, которая продлилась 28 минут. Также два подобных явления произошли 11 июля. Вспышки отнесли к слабым классам — C и M, однако их последствия тоже могут скоро проявиться.
«Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля», — рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По мнению специалистов, риск возникновения магнитной бури 13 июля достиг 60%, что может сильно сказаться на метеозависимых. Также есть 30-процентный шанс, что произойдут умеренные геомагнитные возмущения, способные вызвать легкое ухудшение самочувствия.
Ap-индекс 13 июля составит 8, а F10.7 индекс дойдет до отметки 105. Такие показатели свидетельствуют о повышенной активности магнитного поля и среднем уровне солнечного излучения.
Магнитные бури в июле
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал 360.ru, что Солнце находится сейчас в высшей точки своей активности в нынешнем 11-летнем цикле.
Мы в максимуме находимся, поэтому вспышки на Солнце — обычное явление. Другое дело, что это происходит не равномерно, а группируется в периоды меньшей или большей активности, каждый из которых обычно длится несколько месяцев
Анатолий Петрукович
Директор Института космических исследований РАН
Специалист добавил, что в июне ученые фиксировали достаточно слабую вспышечную активность, но в июле ситуация изменится. Он предупредил, что вспышек будет больше — только за последние несколько суток их произошло более десятка.
Петрукович сравнил ситуацию с магнитными бурями с погодой, которой свойственно часто меняться.
«Это естественное течение событий. Как и погода, оно не бывает одинаковым. <… > Какие-то магнитные бури будут. Вчера на несколько часов порог магнитной бури был преодолен по индексу геомагнитной активности», — подчеркнул ученый.
По его мнению, возмущения магнитного поля не будут иметь экстремального или радикального характера и смогут серьезно повлиять только на находящуюся в космосе технику.