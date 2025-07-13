Метеозависимым снова плохо. Россиян предупредили о новых геомагнитных бурях

Метеозависимым людям следует подготовиться к возможному ухудшению самочувствия. В июле специалисты прогнозируют колебание солнечной активности, которое может привести к магнитным бурям. Подробности — в материале 360.ru.

В такие периоды некоторые люди жалуются на плохое самочувствие и настроение. Метеозависимость может проявляться в виде головной, суставной или мышечной боли, а также колебаний артериального давления.

Ближайшую магнитную бурю предсказывают 13 июля. Эксперты из Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ засекли 9 июля мощную солнечную вспышку, которая продлилась 28 минут. Также два подобных явления произошли 11 июля. Вспышки отнесли к слабым классам — C и M, однако их последствия тоже могут скоро проявиться.

«Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля», — рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По мнению специалистов, риск возникновения магнитной бури 13 июля достиг 60%, что может сильно сказаться на метеозависимых. Также есть 30-процентный шанс, что произойдут умеренные геомагнитные возмущения, способные вызвать легкое ухудшение самочувствия.

Ap-индекс 13 июля составит 8, а F10.7 индекс дойдет до отметки 105. Такие показатели свидетельствуют о повышенной активности магнитного поля и среднем уровне солнечного излучения.