Количество вспышек на Солнце увеличилось втрое во второй половине дня 11 июля

Быстрое увеличение числа и площади активных центров началось на Солнце во второй половине дня 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля. Прямых угроз для Земли текущий рост активности пока не создал», отметили в лаборатории.

Ученые предупредили, что количество вспышек увеличится в ближайшие пару дней.

На Солнце произошел мощный выброс плазмы длиной в миллион километров. Астрономы называют это явление «плазменным смерчем». Существует вероятность, что смерч может направиться в сторону Земли.

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