Медвежье нашествие. Зачем косолапые вышли из леса и облюбовали городские улицы
Зоолог Кречмар: выходы медведей в города связаны с ростом их численности
Бурые медведи резко активизировались в России и стали выходить к людям. Например, в некоторых городах Камчатского Края и Хакасии местные жители повстречали хищников прямо на улице. Недавно стало известно о прогулке медведя в Сочи. Что побуждает косолапых выходить из леса и насколько они агрессивны? Подробнее — в материале 360.ru.
Не медвежата, а взрослые медведи
Этой ночью в Сочи в селе Каштаны появился медведь и перепугал жителей. Люди жалуются, что в последнее время часто слышат рев, похожий на медвежий. Теперь местные боятся далеко уходить из дома. Известно, что в этих местах уже случались смертельные нападения на людей.
«Самое главное другое — люди, которые видят медведей, которые бегают, они все думают, что это медвежата, но это не медвежата, это взрослые медведи», — сказал один из очевидцев в беседе с 360.ru.
По его словам, медведи в Краснодарском крае не очень большие, однако достаточно сильные, чтобы «довести до плохого».
«По городу сейчас много медведей бегает. Сейчас где-то, наверное, до середины ноября вот это вся проблема», — сказал он.
Мужчина отметил, что иногда звери могут показываться людям даже в дневное время. С каждой неделей их становится все больше и больше. Местные жители уже составляют обращение в администрацию.
Интересно
Ничего аномального не произошло
Зоолог, специалист по конфликтам между крупным животным и человеком Михаил Кречмар не увидел никакого аномального движения медведей. По его словам, количество несчастных случаев в этом сентябре не отличается от сентября 2024-го года.
«На самом деле, повышенное внимание к выходам медведей на территории населенных пунктов объясняется, с моей точки зрения, только одним — изобилием у людей смартфонов и увеличивающейся способностью людей коммуницировать между собой», — сказал он.
Эксперт отметил, что звери действительно стали чаще выходить к людям. Однако это не стало отличительной особенностью этой осени. Такое происходит уже последние 5-7 лет. Одна из причин — рост численности косолапых.
Еще один фактор выхода хищников в населенные пункты — неблагоприятная санитарная обстановка в регионах.
«Приезжайте в любой дачный поселок, посмотрите где у них помойки. Естественно, звери прикармливаются в местах выброса пищевых отходов», — объяснил зоолог.
По его словам, когда люди пытаются выгнать медведей или просто потревожить, то животные переходят в нападение. Это нормальное поведение для хищников.