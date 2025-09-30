Медвежье нашествие. Зачем косолапые вышли из леса и облюбовали городские улицы

Бурые медведи резко активизировались в России и стали выходить к людям. Например, в некоторых городах Камчатского Края и Хакасии местные жители повстречали хищников прямо на улице. Недавно стало известно о прогулке медведя в Сочи. Что побуждает косолапых выходить из леса и насколько они агрессивны? Подробнее — в материале 360.ru.

Не медвежата, а взрослые медведи

Этой ночью в Сочи в селе Каштаны появился медведь и перепугал жителей. Люди жалуются, что в последнее время часто слышат рев, похожий на медвежий. Теперь местные боятся далеко уходить из дома. Известно, что в этих местах уже случались смертельные нападения на людей.

«Самое главное другое — люди, которые видят медведей, которые бегают, они все думают, что это медвежата, но это не медвежата, это взрослые медведи», — сказал один из очевидцев в беседе с 360.ru.

По его словам, медведи в Краснодарском крае не очень большие, однако достаточно сильные, чтобы «довести до плохого».

«По городу сейчас много медведей бегает. Сейчас где-то, наверное, до середины ноября вот это вся проблема», — сказал он.

Мужчина отметил, что иногда звери могут показываться людям даже в дневное время. С каждой неделей их становится все больше и больше. Местные жители уже составляют обращение в администрацию.