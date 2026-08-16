Сегодня 01:05 Медицинская справка для бассейна детям и взрослым. Где и зачем ее получать Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Походы в бассейн могут стать полезным и веселым занятием для всей семьи. Но для того, чтобы записать туда ребенка, нужно оформить медицинскую справку, — а порой она может понадобиться и взрослому. Кроме того, летом многие бассейны надолго закрываются. Где и как получить справку, кому полезно плавать в бассейне и какие есть альтернативы, если он недоступен, — в материале 360.ru.

Когда бассейн пойдет на пользу, а когда лучше воздержаться

Если человек здоров, чувствует себя хорошо и у него нет острого воспаления, то посещение бассейна только пойдет на пользу. Особенно оно благоприятно вечером — после этого сон становится качественнее, рассказала 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Можно идти в бассейн при проблемах с позвоночником, суставами и просто усталым — вода очищает и снимает утомление после тяжелого дня.

Фото: Thomas Warnack/dpa / www.globallookpress.com

Плавание в бассейне помогает даже при реабилитации после травмы или операции, если нет открытых ран и очагов инфекции. Лучше всего заживление идет в соленой воде. Для этого не обязательно ехать на море — бассейны с такой водой тоже есть, они небольшие и в них часто меняют воду.

Любые водные процедуры очень полезны: они улучшают микроциркуляцию, увеличивают подвижность суставов. Сосуды начинают работать лучше, кровь очищается быстрее. Людмила Лапа Врач-терапевт высшей категории

Но есть и ограничения. Стоит воздержаться при температуре, насморке и болях в горле, даже если заболевание хроническое. Хлорированная вода, перепады температур, влажная среда могут обострить «хронику». «Ни в коем случае не надо ходить в бассейн с бронхитом, ангиной и так далее. Потому что любые водные процедуры активируют работу всех наших слизистых. Инфекция начнет беспокоить вас еще больше», — предупредила Лапа.

Кому и зачем нужна медицинская справка для бассейна

По закону взрослым посетителям справка не нужна, а вот от детей, обычно лет до 12, ее требуют. Как правило, нужны только результаты анализа на энтеробиоз и заключение педиатра. Однако внутренние правила бассейна могут быть и более жесткими. Справку могут потребовать, когда в регионе ухудшается санитарно-эпидемиологическая ситуация либо если у администратора или инструктора возникли подозрения на кожное заболевание у посетителя. Иногда в бассейне просят справку об отсутствии грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Смысл получения такого документа очевиден: в бассейн вместе со здоровыми людьми не должны попасть больные, указала Лапа. На поврежденной коже, например, могут возникнуть вторичные инфекции. Нездоровый человек «заразит» общие поверхности в бассейне, вода станет нестерильной и ее придется быстро менять. Грибок — это тоже инфекция, которая легко передается. Его можно получить, наступив поверхность, которой коснулся больной, коснувшись «зараженного» шкафчика в раздевалке и так далее. Если человек здоров, врач осматривает его и делает соответствующее письменное заключение.

Как получить справку для бассейна

Можно прийти в свою поликлинику или частный медцентр к терапевту и дерматологу, в случае с ребенком — к педиатру. В некоторых бассейнах есть медпункты, и оформить справку можно прямо на месте. А в Москве получить направления на исследования, необходимые для получения справки в бассейн ребенку, можно онлайн — через приложение «ЕМИАС.ИНФО» или веб-версию сервиса на портале mos.ru в разделе «Заказ справок». Это сильно экономит время и пациентам, и врачам. Ребенок сможет один раз прийти в поликлинику, сдать анализы и получить справку в цифровом виде.

Фото: РИА «Новости»

Для заказа справки родителю нужно иметь доступ к электронной медкарте ребенка и результаты исследований. Справка предоставляется в формате электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью врача и куар-кодом для подтверждения подлинности. Если нужна бумажная версия, достаточно нажать галочку возле соответствующего пункта при оформлении онлайн-заказа. Документ с подписью врача можно будет забрать в поликлинике на стойке информации уже на следующий рабочий день. Если система найдет отклонения в результатах анализов, пациента об этом уведомят и предложат записаться к врачу.

Почему бассейны закрывают летом и как не прерывать тренировки

Многие крытые бассейны летом закрываются на период от двух недель до двух месяцев. Это делается в первую очередь для городской опрессовки, то есть проверки систем водоснабжения, и для чистки, сообщила 360.ru тренер по плаванию Мария Аверькова.

Летом проводят тщательную чистку бассейнов: воду сливают, затем чашу бассейна тщательно промывают моющими средствами. После этого бассейн наполняют холодной водой, начинается процесс ее нагревания и добавления всех необходимых средств для обработки воды. Этот процесс очень трудоемкий и требует большого количества времени. Мария Аверькова Мастер спорта по плаванию, тренер

Собеседница 360.ru посоветовала на период закрытия бассейна летом проводить легкие тренировки в проверенных открытых водоемах, чтобы сохранить «чувство воды». Это понятие существует в профессиональном спорте.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com