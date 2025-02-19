McDonald’s и Hyundai возвращаются? В Госдуме назвали компании, которые готовы вернуться в Россию
Депутат Аксаков: в Россию собираются вернуться более 300 зарубежных компаний
Многие зарубежные компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планируют вернуться в Россию в ближайшее время. Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подтвердил, что запрос поступил более чем от 300 компаний.
Как рассказал Аксаков, уже в 2023 году в Россию вернулись около 20 компаний, после того, как оценили потери от своего бегства с российского рынка.
«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли. В 2024 году уже вернулись около 240 компаний, и начали работать у нас на рынке. И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну», — рассказал депутат.
Какие компании вернутся в Россию
По словам Аксакова, готовы вернуться компании, работающие в самых разных отраслях — в автомобильной промышленности, электронике, приборостроении, торговле и других. Среди конкретных примеров прозвучали Samsung и Hyundai.
Аксаков отметил, что телекоммуникационные компании начали рассматривать возвращение в Россию уже в конце прошлого года, поскольку президент США Дональд Трамп говорил о необходимости восстановления отношений между Россией и Соединенными штатами.
Что касается телекоммуникационных компаний, сигналы о том, что они собираются вернуться на российский рынок, к нам поступали уже после выборов. Ну, а сейчас, когда начались переговоры и есть все предпосылки для того, что переговоры приведут к улучшению геополитической ситуации, то возврат компаний будет более быстрым. Допускаю, что и телекоммуникационные компании в ближайшее время примут решение о возврате в нашу страну.
Анатолий Аксаков
председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам
Как будет происходить возврат компаний
Аксаков рассказал, что возвращение компаний, которые на данный момент уже работают под управлением российских организаций может происходить разными путями, в том числе в виде поглощения.
«Возвращение может быть в разных формах. Тот же McDonald’s передал в управление свои площади для работы российской компании, которая очень успешно работает на российском рынке. Звучат предложения о том, чтобы объединить название McDonald’s с названием российской компании. И таким образом даже будет выглядеть достаточно привлекательно», — объяснил депутат.
Вернутся ли платежные системы
Также собеседник 360.ru отдельно отметил, что возможно возвращение в страну платежных систем Visa и Mastercard. При этом он подчеркнул, что российская платежная система «Мир» за эти годы сильно развилась и стала инструментом мирового уровня, но из-за санкций ее неохотно принимают за рубежом.
«Поскольку пойдет процесс вхождения американских карт на российскую территорию, то, соответственно, будет и сигнал о том, что надо работать с картой „Мир“. Я уверен, что и политики здесь подключатся для того, чтобы поддержать нашу национальную систему платежных карт», — отметил Аксаков.