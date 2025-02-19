McDonald’s и Hyundai возвращаются? В Госдуме назвали компании, которые готовы вернуться в Россию

Многие зарубежные компании, покинувшие российский рынок после начала СВО, планируют вернуться в Россию в ближайшее время. Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой подтвердил, что запрос поступил более чем от 300 компаний.

Как рассказал Аксаков, уже в 2023 году в Россию вернулись около 20 компаний, после того, как оценили потери от своего бегства с российского рынка.

«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли. В 2024 году уже вернулись около 240 компаний, и начали работать у нас на рынке. И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну», — рассказал депутат.

Какие компании вернутся в Россию

По словам Аксакова, готовы вернуться компании, работающие в самых разных отраслях — в автомобильной промышленности, электронике, приборостроении, торговле и других. Среди конкретных примеров прозвучали Samsung и Hyundai.

Аксаков отметил, что телекоммуникационные компании начали рассматривать возвращение в Россию уже в конце прошлого года, поскольку президент США Дональд Трамп говорил о необходимости восстановления отношений между Россией и Соединенными штатами.