Сегодня 13:51 «Материнское тунеядство» или нет? Как многодетным россиянкам начисляют пенсии Депутат Бессараб объяснила, как многодетным россиянкам начисляют пенсии 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Семья

Женщины

Россия

Зарплаты

Социальная политика России на сегодняшний день сформирована таким образом, что бездетным гражданам живется легче, заявил Алексей Живов. По мнению военкора, о росте демографии в стране можно даже не мечтать до тех пор, пока система пенсионных накоплений и отчислений не перестроится коренным образом. Тезис о «материнском тунеядстве» прозвучал громко, но как все обстоит на самом деле?

На что рассчитывать матери на пенсии Большой пост о демографии и пенсиях Живов опубликовал в своем Telegram-канале. Военкор справедливо заметил, что женщине, которая хочет «качественно воспитывать» двух и более детей, надо работать дома.

«Максимум она может позволить себе удаленку какую-то. Есть, конечно, суперженщины, что справляются и с работой, и с пятью детьми, но это скорее исключение из правил», — пояснил он. При этом, если женщина занимается домашним хозяйством, во время выхода на пенсию она, по убеждению публициста, сможет «рассчитывать на самую мизерную социальную пенсию как тунеядка» и на накопления и трудовой стаж супруга.

У нас вся система законов сформулирована так, чтобы бездетным в России жить было легче, комфортнее и веселее. А у матери-домохозяйки пенсии почти не будет. Она же с точки зрения государства не работала. Алексей Живов

«Без коренной перестройки системы пенсионных накоплений и отчислений никакого роста демографии мы никогда не добьемся. Семья с детьми в России — экономически нецелесообразное предприятие! Была и останется по сей день. И государство даже не смотрит в эту сторону», — посетовал Живов.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

По мнению военкора, сейчас приоритеты расставлены совсем не верно — деньги идут на поддержку малоимущих и раздачу «прочих мизерных подачек», а следовало бы, как считает он, законодательно, на уровне разницы в налогах и расходах, закрепить приоритет семьи и совместного хозяйствования.

Как начисляют пенсионные баллы россиянкам с детьми Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб с Живовым не согласилась, предположив, что «у коллеги, вероятно, были какие-то устаревшие данные».

«Во-первых, мы уже работаем над тем, чтобы работать мамой, скажем так, было престижно. И прежде всего хочу обратить ваше внимание, что сейчас готовится ко второму и окончательному, третьему чтению законопроект, по которому работать многодетной мамой будет действительно выгодно», — подчеркнула парламентарий в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

На сегодняшний день, продолжила Бессараб, по уходу за ребенком индивидуальный пенсионный коэффициент начисляется следующим образом: за первого ребенка — 1,8 балла в год;

за второго ребенка — 3,6 балла;

за третьего и последующих — 5,4 балла.

«И просто для сравнения: сегодня среднестатистическая зарплата составляет 100 тысяч рублей. Если мы сравниваем среднестатистическую зарплату и работу мамы по уходу за третьим и последующими детками, то у нас ИПК примерно складывается таким образом: четыре для средней статистической зарплаты и примерно пять (5,4) для мамы», — указала собеседница 360.ru.

То есть мамой работать сегодня престижно и достаточно выгодно. Но опять-таки мамой троих и более детей. То есть если женщина решила посвятить себя семье и хозяйству, то, на мой взгляд, лучшего придумать сложно. Светлана Бессараб

Отдельно депутат обратила внимание, что лучшим вариантом будет, если у женщины будет хотя бы небольшой трудовой стаж, то есть чтобы она ушла в декрет, будучи в трудовых отношениях.

Фото: Медиасток.рф

При таком сценарии, по словам Бессараб, мать может, уже не выходя на работу, набрать себе баллов для того, чтобы выйти на пенсию и получить стаж только по уходу за ребенком. «Мы сейчас снимаем ограничение в шесть лет нестрахового периода для зачисления в страховой стаж. Женщина может хоть 15 лет работать, сидя дома и ухаживая за детьми. Поэтому я не соглашусь с утверждением, что мамой работать невыгодно. Это выгоднее, чем среднюю зарплату получать даже», — заключила депутат.