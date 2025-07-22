Сегодня 04:51 Марков похвалил унизившего Россию Алиева. Как политолог объяснил свои слова и кого назвал врагами Путина Политолог Марков о критике из-за Алиева: меня критикуют маргиналы 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Политолог Марков внезапно назвал президента Азербайджана «мудрым и опытным лидером». На том же форуме, где Ильхам Алиев поддержал Украину и принял шевроны ВСУ. Российские военкоры уже обвинили аналитика в предательстве российских интересов. Почему Марков тоже считает их предателями и как он объяснил свое выступление — в материале 360.ru.

Азербайджан поддержал Украину Медиафорум, где участвовали и Алиев, и Марков, прошел 19 июля в Ханкенди. Президент Азербайджана неожиданно резко высказался о поддержке Украины в ее противостоянии с Россией. Политик не только призвал Киев не соглашаться с «оккупацией», но и выразил публичную солидарность с украинскими военными, получив от украинской журналистки символические шевроны ВСУ. Кроме того, азербайджанский президент упомянул о претензиях к России из-за крушения самолета компании AZAL. Алиев прямо пригрозил Москве судом.

Фото: РИА «Новости»

Марков восхитился Алиевым Известный российский политолог Сергей Марков, также участвовавший в медиафоруме, позитивно высказался об Ильхаме Алиеве, подчеркнув его политический опыт и успешные действия в карабахском конфликте. Марков охарактеризовал Алиева как мудрого лидера и отметил уникальность опыта Азербайджана, полностью вернувшего контроль над Карабахом. Политолог подчеркнул важность изучения азербайджанского опыта военного и дипломатического успеха.

Без сомнения, он один из наиболее опытных лидеров современного мира. <…> [Алиев], как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель. Сергей Марков

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировали военкоры Заявления Маркова не слишком понравились многим популярным российским военкорам и патриотически настроенным блогерам. Писатель Антоновский потребовал признать политолога иностранным агентом, назвав его «пантюркистом, панисламистом и ордынцем». Автор известного Telegram-канала Alex Parker Returns назвал форум антироссийским мероприятием и также выступил с резкими обвинениями в адрес Маркова. Блогер заявил, что политолог работает на азербайджанские интересы. Военкор Александр Коц раскритиковал Маркова за продвижение «азербайджанского нарратива», отметив его некорректные высказывания на фоне задержания российских журналистов азербайджанскими властями. Похожую точку зрения высказал и публицист из Zergulio Сергей Колясников. Блогер посчитал, что комплименты Алиеву звучат особенно цинично на фоне «русофобских» действий Азербайджана.

Фото: РИА «Новости»

Враг Маркова — враг Путина? Марков волну критики пережидать не стал. Напротив, политолог весьма решительно ответил военкорам — назвав их «несколькими маргиналами». Аналитик в пространной публикации перечислил сразу 10 пунктов, которые точно говорят о его преданности России в целом и Владимиру Путину в частности. Он отметил, что всегда был патриотом и заявил, что его пытаются дискредитировать враги России, которым невыгодна его активность на международных площадках, где он всегда защищает интересы своей страны. «Когда политолог Марков выступает на международных форумах, то он так прямо и ярко отстаивает интересы России, что некоторые представители стран НАТО не выдерживают, вскакивают с мест, начинают кричать», — написал аналитик. Политолог призвал оппонентов не мешать его работе, направленной исключительно на благо Родины.

Если кто-то сильно ругает политолога Сергея Маркова — то он действует в интересах врагов России и врагов Путина. Кто-то по глупости, кто-то сознательно, кто-то за деньги. Сергей Марков