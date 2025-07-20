Украинская журналистка подарила Алиеву шевроны бойцов ВСУ

Алиев принял от журналистки с Украины шевроны ВСУ и призвал продолжать так же

«Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — сказал ей Алиев.

Подарок Алиеву представлял собой небольшой стенд в рамке, на котором было представлено 12 нашивок ВСУ, включая шевроны националистических батальонов. Во время беседы с президентом Азербайджана журналистка отметила, что это якобы самое ценное, что есть у Украины.

Ранее Алиев пообещал, что Баку продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине. До этого он подписал указ о выделении одного миллиона долларов, на которые закупят электрогенераторы для отправки в республику.