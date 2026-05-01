Майские нововведения — 2026: пенсионерам — прибавка, многодетным — пособия, бизнесу — комиссии
С 1 мая пенсионеров, которым исполнилось 80, ждет автоматическая прибавка, а многодетные семьи смогут сохранить пособие даже при небольшом превышении дохода. Комиссии за переводы через СБП для бизнеса, новые правила выписки из квартир, запрет на вывоз золота и обязательная маркировка тортов — это лишь часть нововведений. Что изменится в жизни россиян с 1 мая — в материале 360.ru.
Пенсии
В мае пенсия удвоится у тех граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет. Подавать никаких заявлений не нужно, выплата увеличится автоматически. Правила коснутся получатели социальной пенсии.
Индексация произойдет и в том случае, если в апреле пенсионер получил I группу инвалидности. Заявление также не нужно подавать — перерасчет произведут со дня получения нового статуса.
Доплату к пенсии получат и пожилые люди с иждивенцами — заплатят за каждого, но не более чем за трех человек.
Кроме того, в мае произойдет индексация для бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Прибавка и итоговая сумма будут зависеть от стажа и уровня заработка гражданина.
Перед праздником 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат традиционные 10 тысяч рублей, которые им выплачивают ежегодно. Единовременная прибавка положена и инвалидам войны, которые живут не только в России, но и в Эстонии, Латвии и Литве.
Пособия для многодетных семей
С 22 мая вступят в силу изменения в законе, которые позволят многодетным семьям получать единое детское пособие.
До нововведения семью могли лишить выплаты, если ее среднедушевой доход начал превышать размер регионального прожиточного минимума даже на несколько копеек. В мае это изменится — за семьей оставят право на пособие, даже если доход членов семьи превысит прожиточный минимум региона на 10%.
Право на ежемесячную финансовую поддержку подтверждают ежегодно. Если доходы семьи покажут незначительное превышение, пособие продолжат выплачивать.
Также Соцфонд пересмотрит все отказы в выплате с начала 2026 года. Если граждане попадут под новое правило, их известят об изменении решения, а пособие придет автоматически.
Переводы СБП
С 1 мая переводы через Систему быстрых платежей станут частично платными. Теперь комиссию будут брать с транзакций, в которых каким-либо образом фигурирует бизнес.
Так, платными станут переводы между физлицом и бизнесом (ИП, юрлицом или самозанятым), между бизнесом и физлицом, а также между двумя бизнесами.
СБП-переводы между физлицами останутся бесплатными.
Размер комиссии будет зависеть от суммы перевода: от пяти копеек до трех рублей за списание и начисление.
Трудности могут возникнуть, если человек имеет статус самозанятого. Как правило, такие люди пользуются одним счетом — и для личных трат, и для расчета за свою работу.
А вот трансграничные переводы через СБП станут платными даже для физлиц. За них будут брать фиксированную плату — шесть рублей за операцию. Спишут ее с отправителя.
Выписка из квартир
С мая этого года выписать человека из квартиры станет проще. Если он долго не живет по месту регистрации и не платит коммуналку, то собственник будет иметь право в одностороннем порядке выписать его из своего жилья. Однако такую прописку должны признать в МВД фиктивной.
Доказательством могут служить акты управляющей компании, ТСЖ, свидетельства соседей, платежки.
Соответствующее заявление следует подавать в суд. Для этого предварительно придется заплатить госпошлину и предъявить доказательства липовой регистрации. Если иск удовлетворят, с решением инстанции можно будет идти в местное отделение МВД или МФЦ для выписки человека.
Важно помнить, что если прописку признают фиктивной, нести ответственность за нарушение придется не только зарегистрированному, но и владельцу недвижимости. Скорее всего, гражданам выпишут штраф:
- зарегистрированному — от двух до трех тысяч, в Москве и Санкт-Петербурге — от трех до пяти тысяч рублей;
- владельцу квартиры — от двух до пяти тысяч, в Москве и Санкт-Петербурге — от пяти до семи тысяч рублей.
Ранее МВД могли самостоятельно признавать регистрации фиктивными, однако они выявляли их самостоятельно. Таким образом, процедуры, при которой собственник жилья по собственному желанию мог бы выписать гражданина из своей квартиры, не существовало.
Нарушением не считается, если человек прописан в одном месте, а живет в другом, но в одном субъекте. За один регион считаются Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Регистрация кочевников
Со следующего месяца в России появится порядок выдачи документов представителям кочевого или полукочевого образа жизни. Этим будет заниматься Федеральное агентство по делам национальностей.
Численность кочевых и полукочевых народов России трудно установить в 2026 году, в том числе из-за отсутствия или затруднения их регистрации. По разным оценкам, их насчитывается около 18-20 тысяч человек.
Благодаря нововведению эти люди получат недоступные ранее льготы и решат проблемы, сопряженные с регистрацией.
Ранее этот вопрос в нашей стране никак не регулировался.
Вывоз золота
Вывоз золота, очищенного от примесей, в слитках до 100 граммов за рубеж запретят. Исключение сделают только для тех физлиц, юрлиц и ИП, которые получат разрешение на вывоз от Федеральной пробирной палаты.
Кроме того, пересечение границы со слиточным драгметаллом даже с разрешением станет возможно только через четыре аэропорта страны: Внуково, Домодедово, Шереметьево в Москве и Кневичи во Владивостоке.
Куда именно прибудет золото из России также определили. Правило будет действовать только для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Исключения возможны, но только по согласованию с пробирной палатой.
Долги по налогам
Со следующего месяца налоговая будет автоматически аннулировать долги, которые невозможно списать по объективным причинам. Для этого нужна комбинация обстоятельств:
- Сумма задолженности отражается на Едином налоговом счету;
- Ее долгое время не гасят;
- У ФНС нет оснований для взыскания долга по налогам, например, истек срок давности или имеются ограничения по Налоговому кодексу.
Таким образом, речь идет не о послаблениях для должников, а об автоматическом аннулировании задолженностей, которые зависли в системе и учитываются в различных отчетах.
Ранее механизм работал только для федеральных долгов. Теперь правило затронет региональные и местные платежи. В случае последних дополнительно потребуется решение властей субъекта.
Законы, вступающие в силу в мае 2026 года
- Обязательные маркировки введут с 1 мая этого года. Это коснется радиотехники , смартфонов, ноутбуков, светотехники, розеток, стройматериалов, а также пирожных, тортов и других кондитерских изделий и сдобной выпечки. Теперь на перечисленных товарах должен быть значок «Честный знак», а данные о вводе его в оборот обязали передать в соответствующую систему;
- Критерии качества и эффективности биологически активных добавок появятся в России с 1 мая. БАДы будут оценивать по наличию свидетельства о госрегистрации и подтверждению безопасности от аккредитованной лаборатории. Эффективность должна подкрепляться научными исследованиями, а на упаковке теперь обязательны указывать состав, дозировки и способ применения;
- 1 мая Банк России получит доступ к данным федерального реестра сведений о населении;
- С 6 мая приставы не смогут взыскивать в счет уплаты долгов компенсации инвалидов и ветеранов за покупку технических средств реабилитации до 1 января 2025 года, а также за покупку протезов, за исключением зубных. Также под защитой окажутся компенсации за проезд к месту изготовления таких протезов и технических средств, содержание собак-поводырей и их ветеринарное обслуживание, проезд к месту получения такого питомца и обратно;
- С 10 мая порядок обжалования судебных решений упростят. Ранее решения мировых судей и апелляционные решения районных судов рассматривали кассационные суды общей юриспруденции. Теперь их будут пересматривать суды республик, краевые и областные инстанции. Если гражданин будет недоволен и этим решением, он сможет обратиться в Верховный суд России;
- 28 мая МВД начнет создавать рейтинг автошкол.Первый такой реестр появится в феврале 2027 года.