В мае пенсия удвоится у тех граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет. Подавать никаких заявлений не нужно, выплата увеличится автоматически. Правила коснутся получатели социальной пенсии.

Индексация произойдет и в том случае, если в апреле пенсионер получил I группу инвалидности. Заявление также не нужно подавать — перерасчет произведут со дня получения нового статуса.

Доплату к пенсии получат и пожилые люди с иждивенцами — заплатят за каждого, но не более чем за трех человек.

Кроме того, в мае произойдет индексация для бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Прибавка и итоговая сумма будут зависеть от стажа и уровня заработка гражданина.

Перед праздником 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат традиционные 10 тысяч рублей, которые им выплачивают ежегодно. Единовременная прибавка положена и инвалидам войны, которые живут не только в России, но и в Эстонии, Латвии и Литве.