Магнитные бури испортят майские? Как метеозависимым есть шашлыки без вреда для здоровья
Врач Кондрахин объяснил, как пережить магнитные бури в майские праздники
На Землю в скором времени обрушится целый месяц магнитных бурь, самая мощная из них начнется 1 мая. 360.ru выяснил, как метеозависимым пережить традиционные шашлычные выходные без вреда для здоровья.
Магнитные бури в мае 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ, солнечная активность продолжает расти. Всего за сутки показатель поднялся с 5,3 балла до шести из десяти возможных. Последние несколько дней специалисты фиксируют вспышки на Солнце.
Первая магнитная буря прогнозируется 1 мая, а уже с 5-го по 7-е число на Землю обрушится серьезный геомагнитный шторм. Также бури ожидаются 28–29 мая. Как известно, геомагнитные колебания особенно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.
Проблема геомагнитного фона
Врачи подбирают пациентам лекарства, когда геомагнитный фон в норме, а при его колебаниях меняется и реакция организма на препараты, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
«И тогда мы говорим о том, что внутреннее состояние может поменяться в худшую сторону. Здесь возможно повышение давления, могут быть дополнительные изменения каких-то состояний, потому что лекарства все-таки подбирали, когда была нормальная атмосфера», — отметил он.
Как быть с шашлыками в магнитные бури
Майские праздники традиционно сопровождаются застольями с шашлыками и алкоголем. Все это — не про здоровье, напомнил Кондрахин. Магнитные бури только усугубят ситуацию.
«Все это излишнее, но допустимое. Вопрос количества. Если человек хочет немного себя побаловать, то объемы съеденного и выпитого должны быть в разы сокращены. Примерно 30 миллиграммов чистого спирта в день можно принять без ущерба для здоровья. А вот если мы пьем большее количество, это может привести к тяжелым последствиям для организма. Если же мы говорим, что меняется геомагнитный фон, то лучше воздержаться», — предупредил врач.
По его словам, на праздничном застолье можно выпить бокал сухого вина или рюмку крепкого спиртного напитка — и на этом закончить. Что касается мяса, то здесь тоже все зависит от количества съеденного, добавил специалист.
«Если это будет пара-тройка хороших кусочков с зеленью, то ничего страшного в этом не будет. Никто не почувствует никаких изменений», — отметил он.
Работы на даче в мае: что можно делать метеозависимым
В магнитные бури метеозависимым дачникам можно заниматься делами, но здесь опять встает вопрос количества проведенного за работой времени.
«Чего нельзя — так это убиваться. Организм не хочет, но я запланировала себе на четыре дня план, его надо во что бы то ни стало выполнить — это не совсем про здоровый подход», — предупредил Кондрахин.
Он напомнил, что прокрастинация существует для защиты организма от поломок и немножко лениться — это даже хорошо.
«Если вдруг вы проснулись и поняли, что вам сегодня хочется полениться — идите за организмом, вы только выиграете. Когда захотите поработать, организм вам подскажет, он даст обратную связь», — объяснил врач.
Специалист посоветовал раздробить план на кусочки и выполнять его с перерывами. Например, можно два часа поработать, затем час-полтора отдохнуть и снова приступить к делам.