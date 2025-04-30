Сегодня 13:58 Магнитные бури испортят майские? Как метеозависимым есть шашлыки без вреда для здоровья Врач Кондрахин объяснил, как пережить магнитные бури в майские праздники 0 0 0 Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На Землю в скором времени обрушится целый месяц магнитных бурь, самая мощная из них начнется 1 мая. 360.ru выяснил, как метеозависимым пережить традиционные шашлычные выходные без вреда для здоровья.

Магнитные бури в мае 2025 По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ, солнечная активность продолжает расти. Всего за сутки показатель поднялся с 5,3 балла до шести из десяти возможных. Последние несколько дней специалисты фиксируют вспышки на Солнце. Первая магнитная буря прогнозируется 1 мая, а уже с 5-го по 7-е число на Землю обрушится серьезный геомагнитный шторм. Также бури ожидаются 28–29 мая. Как известно, геомагнитные колебания особенно сказываются на самочувствии метеозависимых людей.

Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Проблема геомагнитного фона Врачи подбирают пациентам лекарства, когда геомагнитный фон в норме, а при его колебаниях меняется и реакция организма на препараты, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин. «И тогда мы говорим о том, что внутреннее состояние может поменяться в худшую сторону. Здесь возможно повышение давления, могут быть дополнительные изменения каких-то состояний, потому что лекарства все-таки подбирали, когда была нормальная атмосфера», — отметил он.

Фото: Новая взрослая поликлиника в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах / Медиасток.рф

Как быть с шашлыками в магнитные бури Майские праздники традиционно сопровождаются застольями с шашлыками и алкоголем. Все это — не про здоровье, напомнил Кондрахин. Магнитные бури только усугубят ситуацию. «Все это излишнее, но допустимое. Вопрос количества. Если человек хочет немного себя побаловать, то объемы съеденного и выпитого должны быть в разы сокращены. Примерно 30 миллиграммов чистого спирта в день можно принять без ущерба для здоровья. А вот если мы пьем большее количество, это может привести к тяжелым последствиям для организма. Если же мы говорим, что меняется геомагнитный фон, то лучше воздержаться», — предупредил врач. По его словам, на праздничном застолье можно выпить бокал сухого вина или рюмку крепкого спиртного напитка — и на этом закончить. Что касается мяса, то здесь тоже все зависит от количества съеденного, добавил специалист. «Если это будет пара-тройка хороших кусочков с зеленью, то ничего страшного в этом не будет. Никто не почувствует никаких изменений», — отметил он.

Фото: Медиасток.рф

Работы на даче в мае: что можно делать метеозависимым В магнитные бури метеозависимым дачникам можно заниматься делами, но здесь опять встает вопрос количества проведенного за работой времени. «Чего нельзя — так это убиваться. Организм не хочет, но я запланировала себе на четыре дня план, его надо во что бы то ни стало выполнить — это не совсем про здоровый подход», — предупредил Кондрахин. Он напомнил, что прокрастинация существует для защиты организма от поломок и немножко лениться — это даже хорошо. «Если вдруг вы проснулись и поняли, что вам сегодня хочется полениться — идите за организмом, вы только выиграете. Когда захотите поработать, организм вам подскажет, он даст обратную связь», — объяснил врач. Специалист посоветовал раздробить план на кусочки и выполнять его с перерывами. Например, можно два часа поработать, затем час-полтора отдохнуть и снова приступить к делам.