Сегодня 15:32 «Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим Спасатель Щетинин: к купальному сезону откроют специально оборудованные пляжи 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Эксклюзив

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Почти миллион человек посетили пляжи Подмосковья в прошлом году. В июне откроются 200 площадок для отдыха. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин рассказал 360.ru, как безопасно наслаждаться солнцем и водой.

Только пляжи «Купаться в Московской области разрешено только в местах, специально отведенных для этого. Они обозначены табличкой „Место для купания“», — сказал он. Пляжи в соответствии с постановлением губернатора Андрея Воробьева оборудуют по специальным правилам. Щетинин заявил, что собственникам таких площадок выдвинут целый комплекс требований — обследование дна водолазами, наличие заключения о качестве воды, присутствие спасателей со снаряжением, установка ограничивающих буйков.

Все это регламентировано. И только те места, которые соответствуют этим требованиям, приняты в эксплуатацию. Там безопасно отдыхать и купаться. У нас довольно сильное законодательство в этом отношении и силы, которые исполняют и контролируют, работают, как единый механизм. Сергей Щетинин

Нырять, как и плавать, нужно только в отведенном для этого месте. Щетинин заявил, что на оборудованных пляжах такие зоны могут обозначить специальной табличкой. «Ни в коем случае не рекомендую нырять в непроверенных местах, местах, запрещенных для купания, потому что, как говорит статистика и интернет, очень много людей, к сожалению, благодаря таким вот ныркам потом остаются инвалидами на всю жизнь», — сказал он. Время для купания Щетинин объяснил, почему важно не заплывать за буйки. По его словам, ограниченная таким способом зона находится в поле зрения спасателей, и в случае ЧП они смогут быстро оказать помощь. «Нужно посоветовать родителям учить детей плавать сызмальства. Или взрослым состоявшимся людям сначала записаться на секцию, получить несколько уроков и после этого, потренировавшись, выходить на воду, где есть глубина и можно утонуть. А если вы не можете плавать, то не стоит погружаться выше груди», — заявил он. Довольно большое количество людей тонули в состоянии опьянения. Собеседник 360.ru призвал воздержаться от распития спиртного, а под градусом не лезть в воду. Щетинин призвал оставаться настороже во время отдыха с детьми.

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«Для них это радость, а для родителей это напряженный момент. Дети отдыхают, а родители нет. Вы должны четко следить за своими детьми: где они находятся, как находятся. Если заходят в воду, то постоянно находиться или рядом с ними, или держать их в зоне видимости», — сказал он. Продолжительность пребывания под солнцем, по словам специалиста, зависит от здоровья отдельно взятого человека и его реакции на ультрафиолетовые лучи. Щетинин посоветовал принимать солнечные ванны утром и во второй половине дня, нанося солнцезащитный крем. «У разных людей разная восприимчивая кожа и какие-то, возможно, заболевания. Самое безопасное, на мой взгляд, ну и медики так советуют, до 11-12 часов дня максимум. И потом уже в послеобеденные, вечерние часы. Это, наверное, 15-16 часов, когда нет активного воздействия ультрафиолета», — заявил он. Спасение утопающих Спасение, по словам Щетинина, лучше предоставить специальным людям либо пловцам. Он объяснил, что тонущий вцепится в сердобольного человека и унесет его с собой на дно.

Если вы не владеете приемами спасения на воде, лучше все-таки не рисковать. И если вы не знаете специальные приемы, то очень большая вероятность того, что вы вместе утонете. Поэтому нужно взвешивать свои силы. Если знаете, тренируетесь, может, то, безусловно, должны помочь. Сергей Щетинин

Тонущего, по словам специалиста, можно вытянуть за волосы или схватить за подмышечные впадины и транспортировать на боку. При этом критически важно уметь плавать — тем, кто не умеет, лучше не рваться на помощь. Методы самопомощи «Говорят, что если судорога, нужно воткнуть булавку в мышцу. На самом деле, все это довольно сложно, и это может сделать только подготовленный человек, который поступал так уже не в первый раз. То есть какой-нибудь профессиональный спортсмен или пловец», — сказал он. Щетинин призвал, прежде всего, избегать опасности. Он посоветовал не заплывать на глубину, где в случае судороги не удастся встать на дно водоема и спокойно позвать на помощь. «Если все-таки попали в такую ситуацию, как правило, кричать уже нет возможности. Нужно помахать рукой, насколько это возможно побултыхать и постараться все-таки что-то крикнуть. В другой ситуации лучше набрать воздуха в грудную клетку и задержать его — вы останетесь на плаву», — сказал специалист. Он предупредил, что крайне важно не паниковать — это увеличит шансы на спасение. Набрав воздуха, нужно стабилизировать свое положение на поверхности воды и руками привлечь внимание.