Свыше 200 пляжей откроют в Подмосковье 1 июня

Свыше 200 пляжей и зон отдыха у воды подготовят в Подмосковье к 1 июня. Там благоустроят кабины для переодевания, душевые и лежаки.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в прошлом году пляжи региона посетили свыше 849 тысяч человек.

«В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаков и другого. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды (из них 88 с купанием). Всего за прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек», — сообщил он.

Подмосковные пляжи делят на малые, средние и большие, все они разной вместимости и уровня комфортности. Так, на 60 из них установят кабины для переодевания, спасательный пост и контейнерные площадки, еще на 92 также будут работать туалеты, мобильные точки торговли, площадку для волейбола и автостоянку. В 51 месте будут работать прокат и кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».