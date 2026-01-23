23 января 2026 19:48 Люксовая тусовка Rendez-Vous взбесила россиян: как отмыться после Куршевеля Пиар-специалист Асадова объяснила, как Rendez-Vous может восстановить репутацию 0 0 0 Фото: P. Royer/blickwinkel / www.globallookpress.com Эксклюзив

В начале 2026 года российская сеть обуви и аксессуаров Rendez-Vous угодила в скандал, решив громко отметить юбилей на престижном французском курорте Куршевель. Компания организовала роскошный отдых для селебрити и блогеров: перелет на частном самолете, проживание в люксовом отеле, катание на горных склонах, вертолетные прогулки, ужины с дорогими угощениями и концерт Патрисии Каас. Праздник глубоко возмутил общественность. Есть ли теперь у сети шанс отмыть свою репутацию, разбирался 360.ru.

Что пошло не так По оценкам СМИ и экспертов, бюджет поездки составил десятки миллионов рублей. Тем удивительнее, что на этом фоне в медиа прозвучали многочисленные жалобы сотрудников компании на сокращение премий и бонусов, а клиенты сетовали на высокие цены и недостаточный уровень сервиса. «У многих людей возникло впечатление, что компания тратит значительные средства на праздник для закрытого круга знаменитостей, в то время как те, кто приносит ей выручку, не видят сопоставимой заботы о себе», — отметила в беседе с 360.ru эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару Гаянэ Асадова.

Кроме того, корпоратив выглядел неуместным в условиях повышенной экономической неопределенности, с которой начался 2026 год. Россияне обсуждают рост цен, кредиты, снижение реальных доходов. На этом фоне новости о многомиллионном празднике бренда, который работает в среднем ценовом сегменте повседневной обуви и аксессуаров, выглядят особенно контрастно.

Покупатели и сотрудники видят, что на роскошный выезд для звезд деньги нашлись. При этом многие не уверены, что компания столь же щедро инвестирует в улучшение сервиса, в условия труда, в программы лояльности и в поддержку внутренних команд. Гаянэ Асадова

Для значительной части аудитории выстраивается простая логика: их покупательная способность и их работа обеспечивают чью-то закрытую роскошную жизнь, но они сами остаются за пределами этого праздника. Политический фон Второй важный слой — политический и символический контекст. Продолжается спецоперация, регулярно обсуждаются вопросы поддержки общества внутри страны, импортозамещения, отношения с недружественными государствами. Куршевель в массовом сознании давно стал символом дорогого западного курорта и места, где отдыхает ограниченный круг очень обеспеченных людей. Теперь, по оценкам экспертов, он приобрел и политический оттенок: пребывание российских знаменитостей на этом курорте воспринимается как демонстрация привилегированности и как сигнал о том, что часть элиты продолжает жить по правилам «нулевых».

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

«Поэтому празднование юбилея бренда в такой локации воспринимается не как нейтральное корпоративное мероприятие, а как политически и морально нагруженный жест», — пояснила собеседница 360.ru. Депутаты и общественные деятели прямо заявили о том, что вечеринка в Куршевеле воспринимается как пир во время чумы и поддержка экономики Франции в тот момент, когда российское общество находится под внешним давлением. Ошибка в маркетинге По словам Асадовой, за последние два года в маркетинге и пиаре сформировался отчетливый тренд: от демонстрации роскоши и недосягаемого успеха компании переходят к демонстрации эмпатии, заботы и участия в жизни клиентов и сотрудников.

Мы говорим о росте важности человекоцентричности, локальных социальных инициатив, устойчивых практик и диалога с аудиторией. Гаянэ Асадова

Одновременно укрепилось значение микроинфлюенсеров и локальных блогеров. Небольшие лидеры мнений, которые живут жизнью своей аудитории, вызывают существенно больше доверия, чем крупные селебрити с многомиллионной аудиторией. Таким образом, курс на громкий выезд для известных звезд и акцент на роскоши без участия реальных клиентов и сотрудников выглядит как движение в противоположную сторону от актуальной повестки. Кроме того, в глаза бросается несоответствие между тем, каким бренд хочет выглядеть, и тем, как он себя ведет. Rendez-Vous работает в сегменте, который воспринимается как относительно доступный, а не как элитарный люкс.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko / www.globallookpress.com

Однако подобные корпоративы разрушают образ бренда, который рядом с людьми. «Для узкого luxury-бренда тур с частными самолетами, дорогим алкоголем и западным курортом может восприниматься как логичное продолжение его позиционирования. Для бренда, который работает с широкой аудиторией, это вызывает вопрос — действительно ли компания понимает, как живут ее клиенты», — сказала эксперт. Антикризисная реакция, которая сделала только хуже После того как негатив стал массовым, у бренда был выбор: признать, что формат праздника был выбран без учета настроений общества, или попытаться убедить аудиторию, что все произошло в нормальных и допустимых рамках. Фактически компания выбрала второй путь. В публичном комментарии сеть сделала упор на юридические и технические аспекты: объяснила, что при организации мероприятия закон не нарушался, а ценовая политика в российских магазинах не изменилась. «То есть компания ответила на вопрос „имеем ли мы право на такой праздник“, а не на вопрос „правильно ли мы поступили по отношению к людям“», — пояснила Асадова.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Joerg Mikus/TAP / www.globallookpress.com

Дополнительное напряжение вызвала попытка обыграть скандал с помощью нового товара. Бренд выпустил свитер с отсылкой к Куршевелю и посылом о том, что впечатления от поездки останутся надолго. Часть аудитории восприняла этот шаг как попытку превратить общественное возмущение в повод для шутки. Финальным штрихом стало удаление критических комментариев пользователей в аккаунтах компании на просторах Сети. Как спасти положение дел По словам собеседницы 360.ru, даже столь резонансный скандал можно использовать как возможность изменить подход к коммуникации и бизнес-поведению. Шаги, которые могли бы помочь бренду выйти из штопора: Открытое признание ошибки и единый публичный голос. Первое, что требуется, — выйти из оборонительной логики и признать не только факты, но и эмоции людей. Руководству бренда стоит дать развернутое интервью СМИ, в котором прямо сказать, что формат и место проведения юбилея оказались неудачными с точки зрения общественного восприятия. Важно не только объяснить детали поездки, но и признать, что компания недооценила влияние экономического и политического контекста, не учла, как люди воспримут кадры из Куршевеля на фоне внутренних проблем и общего настроения в обществе. Параллельно необходимо выработать и согласовать внутри единый набор ключевых сообщений. Все публичные спикеры — от владельцев и генерального директора до пиар‑специалистов — должны говорить об этом кейсе в одном тоне и с одной логикой, а не давать разнонаправленные оценки. Перенастройка инфлюэнсерской стратегии. Следующий шаг — изменить подход к тому, кто представляет бренд. С учетом текущих трендов разумно сделать ставку на микроинфлюэнсеров и локальных блогеров, которые ближе к реальной аудитории компании. Это могут быть стилисты, продавцы, активные клиенты, региональные блогеры и эксперты, для которых обувь Rendez-Vous действительно часть повседневной жизни. Социальные инициативы и поддержка сотрудников и их семей. Учитывая, что одна из главных претензий к бренду связана с ощущением неравного распределения ресурсов, в антикризисную стратегию важно встроить реальные социальные шаги. Это может быть программа трудоустройства и поддержки семей сотрудников и, в более широком смысле, социально уязвимых групп, например ветеранов СВО и членов их семей, людей с ограниченными возможностями. Компания может объявить о создании дополнительных рабочих мест, о расширении систем обучения и переквалификации, о введении специальных мер поддержки для сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Фото: РИА «Новости»

Прозрачные экономические шаги в пользу персонала и клиентов. Часть напряжения в этом кризисе связана с тем, что люди не понимают, как именно бренд распоряжается деньгами. Со стороны персонала ожидается ясность по системам мотивации, премий и бонусов. Компания могла бы провести внутренний аудит этих механизмов, донести результаты до команды и, по возможности, обозначить принципы, которыми она руководствуется при изменении условий. Для клиентов стоит разработать и объявить понятные программы, которые показывают, что их лояльность ценят: специальные условия в определенный период, дополнительные сервисы, локальные проекты в регионах, расширение доступности услуг. Такие шаги помогают сместить фокус с воспоминаний о Куршевеле на конкретные улучшения в жизни покупателей. Пресс-туры внутрь бренда: блог-туры и открытые экскурсии. Еще одно направление — изменить сам формат «туров» и перенести его с зарубежных курортов на инфраструктуру бренда. Компания может организовать серию пресс-туров и блог-туров на свои склады, логистические центры, офисы и учебные площадки. Журналистам и блогерам стоит показать, как формируется ассортимент, как доставляются товары, как работают продавцы, как устроены программы обучения и адаптации новых сотрудников. Сюжеты о том, как компания вкладывается в компетенции людей и в устойчивость процессов, могут стать противовесом картинке из Куршевеля. Открытый диалог и регулярная отчетность перед аудиторией. Современный антикризис невозможен без диалога. Бренду важно не только публиковать готовые заявления, но и отвечать на конкретные вопросы. Это может быть специальный раздел на сайте, регулярные сессии вопросов и ответов в соцсетях, обращения руководства, в которых разбираются основные претензии.