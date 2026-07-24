Сегодня 06:01 Не стыдно, не страшно, но небезопасно: почему люди рассказывают ИИ самое сокровенное Коуч Короткова перечислила плюсы и минусы доверия ИИ Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Отдых

Искусственный интеллект

Россия

Кризис

Нейросети

Запросы россиян к чат-боту DeepSeek слили в Сеть — некоторые из них носили глубоко личный характер. Например, пользователи делились с ИИ переживаниями из-за сухого «ок» в переписке и интересовались необходимостью визита к психиатру. Почему люди доверяют нейросети сокровенное и чем это грозит, разобрался 360.ru.

Почему мы рассказываем чат‑боту сокровенное Утечка запросов пользователей DeepSeek вызвала резонанс не столько из‑за самого этого факта, сколько из‑за содержания: люди делились с искусственным интеллектом очень личными переживаниями — такими, о которых зачастую не говорят ни близким, ни даже психологам. Эксперт по решению сложных жизненных и бизнес‑задач Светлана Короткова в беседе с 360.ru объяснила эту тенденцию базовой потребностью людей. «Человеку жизненно важно быть услышанным. Но разговор с другим человеком почти всегда связан со страхом оценки, стыда или непонимания», — отметила она. Чат‑бот, по словам эксперта, создает иллюзию безопасного пространства.

Он не осуждает, не перебивает, не устает и доступен в любое время. Именно поэтому общение с ИИ действительно может выполнять функцию эмоциональной разрядки.

Когда человек переводит переживания в слова, мозг начинает их структурировать, а внутреннее напряжение снижается. «Мы ведь выгрузили все из себя, конечно, это облегчение!» — подчеркнула Короткова.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com

Польза ИИ как инструмента: структурирование мыслей и эмоциональная разрядка Важно не обесценивать роль ИИ и не впадать в крайности. «Здесь важно не впадать ни в обесценивание ИИ, ни в иллюзии его возможностей», — сказала эксперт. Искусственный интеллект — действительно полезный инструмент, если использовать его правильно. По мнению Коротковой, ИИ помогает: структурировать мысли;

задать правильные вопросы;

увидеть варианты решений;

ускорить анализ информации. Однако важно помнить принципиальное ограничение — искусственный интеллект работает с текстом, а не с психикой человека.

Фото: РИА «Новости»

Психологические риски: когда ИИ становится заменой внутренней работы Несмотря на пользу, есть серьезные психологические риски, если человек начинает воспринимать ИИ как полноценную замену проработки своих проблем. Короткова выделила три ключевых риска: 1. Потеря субъектности. ИИ не чувствует тело, эмоции, травматический опыт, внутренние конфликты и бессознательные мотивы. Если человек делегирует алгоритму принятие жизненно важных решений, он постепенно уходит от личной ответственности. 2. Иллюзия «правильной цели». Нейросеть оптимизирует путь к цели, но не способна отличить истинные желания от навязанных. «Если внутри человека идет конфликт между „хочу“, „надо“, „боюсь“ и „нельзя“, ИИ будет усиливать наиболее логично сформулированный запрос. В результате цель может быть достигнута, но удовлетворения не появится», — объяснила коуч.

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

3. Усиление существующих психологических искажений. Искусственный интеллект отражает способ мышления пользователя. Если человеком управляют тревога, гиперконтроль, перфекционизм или страх ошибок, ответы ИИ нередко лишь делают эти стратегии более убедительными. «Возникает ощущение ясности, хотя на самом деле происходит рационализация старых сценариев», — предупредила Короткова. Кроме того, ИИ не способен оценить ресурс нервной системы, уровень эмоционального истощения или признаки выгорания. Поэтому рекомендации могут быть логичными, но не экологичными для конкретного человека.

Фото: Erik Reis / IKOstudio.MERAQUI Ph / www.globallookpress.com

Семь уровней проблемы: почему ИИ не видит корневых причин Короткова в своей практике использовала модель, согласно которой причины трудностей человека могут находиться как минимум на семи уровнях: биологическом;

энергетическом;

экзистенциальном;

травматических блокировок;

системной перегрузки;

кризиса идентичности;

операционных ошибок в действиях и перегруза. «Проблема в том, что человек чаще всего обращается к ИИ именно в состоянии тревоги, эмоционального напряжения, выгорания или внутреннего кризиса. А в таком состоянии наше восприятие реальности уже искажено. Мы хуже видим истинные причины происходящего и склонны искать объяснение там, где оно кажется самым логичным», — отметила эксперт.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

В результате человек может начать искать у себя психологический диагноз, строить сложные стратегии изменений или пытаться «исправить мышление», тогда как первопричина может оказаться совершенно иной.

Иногда организму нужен сон и отдых, иногда — обследование у врача, иногда — проживание утраты, а иногда — работа с глубинным внутренним конфликтом. Искусственный интеллект не способен определить, на каком уровне находится источник проблемы, потому что он анализирует текст запроса, а не самого человека.

Когда общение с ИИ полезно, а когда пора к специалисту Разговор с чат‑ботом может быть полезен как способ: снизить эмоциональное напряжение;

структурировать мысли;

подготовиться к разговору со специалистом.

Но есть четкие сигналы, когда пора переходить от общения с ИИ к работе с профессионалом: переживания становятся хроническими;

симптомы усиливаются;

проблемы мешают жить;

человек начинает воспринимать ответы нейросети как единственный источник поддержки и истины. «Любая технология лишь усиливает то, что уже есть внутри человека. Если не исследованы бессознательные причины, внутренние конфликты и эмоциональный фон, даже самый совершенный искусственный интеллект способен лишь быстрее привести человека в ту же точку, где он уже находился», — резюмировала Короткова.

Фото: Patrick Pleul/ZB / www.globallookpress.com

Осознанное использование технологий: баланс между удобством и глубиной Прогресс дает огромные возможности, но пользоваться ими стоит осознанно. «Ведь ни одна проблема не может быть решена на том же уровне сознания, который ее создал. А именно с этим уровнем сознания человек чаще всего и обращается к искусственному интеллекту», — подчеркнула эксперт. Есть еще один важный нюанс, о котором редко говорят.

Любое состояние сегодня — это следствие. А следствие имеет корневые причины: когда именно запустился сценарий, который и привел к тому состоянию, которое признано в данный момент человеком.