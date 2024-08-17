Любить свое дело и делать его лучше всех. Гендиректор завода в Серпухове — о своей формуле успеха
Гендиректор кожевенного завода «Труд» Ионова: нужно делать свое дело лучше всех
Элина Ионова из Серпухова мечтала стать врачом, но затем решила пойти по стопам матери и, отучившись в Институте легкой промышленности, вернулась в родной город, чтобы работать на кожевенном заводе «Труд». Здесь она прошла путь от рядового мастера до гендиректора. Об истории предприятия через призму истории страны и карьерном росте Элина Алексеевна рассказала ведущей программы канала «360» «Формула успеха» Елене Кононовой.
Сохранение традиций
История завода неразрывно связана с историей Серпухова. Купец Алексей Астапов основал это предприятие, первое в своем роде для России, на правом берегу реки Нары в 80-х годах XVIII века. Тогда основным продуктом производства ремесла была красная юфть для пошива дорогих сапог.
В то время процесс обработки шкур был очень трудоемким и занимал несколько лет. Современная химическая промышленность позволяет ускорить процесс.
«Дубили корой дуба, ивы. Разные опилки засыпали в огромные ямы. Это был очень ручной труд, тяжелый», — рассказала Ионова.
Она сравнила завод со страной в миниатюре.
«Здесь у нас река, чтобы была вода для производства кожи. Здесь у нас и газ, свет, потому что производственный цикл непрерывный. Непрерывное производство», — заявила она.
По словам нашей героини, на предприятии стараются сохранять исторические традиции. Например, лестница на заводе современная, но бронзовые вставки в перила сохранились с XIX века.
Не кабинетный стиль работы
Элина Алексеевна Ионова не относится к тем директорам, которые весь день сидят в кабинете. Ее утро начинается с обхода цехов. Она решает возникающие проблемы: сломалось оборудование, не прокрасилась партия кожи и другие.
Все огромное производство директор обходит за несколько минут. Подчиненные считают ее справедливой и в меру строгой.
При этом она старается ухаживать за собой.
«Ритуал магии утра, о котором мечтает каждая женщина, наверное, стараюсь, чтобы он у меня присутствовал», — добавила она.
После цехов Ионова направляется в магазин при заводе, чтобы изучить ассортимент продукции.
«Мы должны знать и цветовую гамму, поэтому здесь смотрим, что можем предложить нашим потенциальным клиентам-покупателям», — сообщила она.
Экология и производство
Наша героиня считает, что, несмотря на моду на экоматериалы, натуральные кожа и мех всегда останутся в цене.
«Все равно это химическое производство. Это химия, это материалы, которые не приносят здоровья нам с вами, потребителям конечным», — заявила она.
Ионова добавила, что натуральная кожа, в отличие от синтетической, теплая и пропускает воздух.
«Правильная обувь — это здоровье, это позвоночник и развитие дальше ребенка маленького, то есть мы избегаем многих проблем. Если ребенок носит неправильную обувь изначально с маленьких лет, большие проблемы ждут во взрослом возрасте», — подчеркнула собеседница.
Карьера и общественная работа
Ионова входит в региональное отделение Союза женщин России. Она рассказала, что в нем собрались единомышленницы, знающие, как сделать жизнь лучше.
«Мы помогаем нашим ребятам, которые сражаются, мы знаем, кто едет из Серпухова, это как раз тоже в женских руках», — добавила она.
Наша героиня отметила, что изначально не мечтала о карьере, но, когда дети подросли, она и сама начала расти в профессиональном плане. А упорно работать и добиваться целей ее научила мама, трудившаяся сначала инженером на том же заводе, а затем ставшая его директором.
«И до сих пор в городе многие предприятия говорят, ну, если вы пришли к нам с кожзавода, значит, вы умеете работать. Это заслуга, я считаю, моей мамы», — подчеркнула Ионова.
Свою формулу успеха она вывела так: «Любить свое дело и стараться сделать его лучше всех». Этому ее научил дедушка. И эту установку Элина Ионова продолжает нести с честью.