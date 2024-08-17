Сегодня 11:30 Любить свое дело и делать его лучше всех. Гендиректор завода в Серпухове — о своей формуле успеха Гендиректор кожевенного завода «Труд» Ионова: нужно делать свое дело лучше всех 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

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Элина Ионова из Серпухова мечтала стать врачом, но затем решила пойти по стопам матери и, отучившись в Институте легкой промышленности, вернулась в родной город, чтобы работать на кожевенном заводе «Труд». Здесь она прошла путь от рядового мастера до гендиректора. Об истории предприятия через призму истории страны и карьерном росте Элина Алексеевна рассказала ведущей программы канала «360» «Формула успеха» Елене Кононовой.

Сохранение традиций История завода неразрывно связана с историей Серпухова. Купец Алексей Астапов основал это предприятие, первое в своем роде для России, на правом берегу реки Нары в 80-х годах XVIII века. Тогда основным продуктом производства ремесла была красная юфть для пошива дорогих сапог. В то время процесс обработки шкур был очень трудоемким и занимал несколько лет. Современная химическая промышленность позволяет ускорить процесс. «Дубили корой дуба, ивы. Разные опилки засыпали в огромные ямы. Это был очень ручной труд, тяжелый», — рассказала Ионова. Она сравнила завод со страной в миниатюре. «Здесь у нас река, чтобы была вода для производства кожи. Здесь у нас и газ, свет, потому что производственный цикл непрерывный. Непрерывное производство», — заявила она. По словам нашей героини, на предприятии стараются сохранять исторические традиции. Например, лестница на заводе современная, но бронзовые вставки в перила сохранились с XIX века.

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Не кабинетный стиль работы Элина Алексеевна Ионова не относится к тем директорам, которые весь день сидят в кабинете. Ее утро начинается с обхода цехов. Она решает возникающие проблемы: сломалось оборудование, не прокрасилась партия кожи и другие. Все огромное производство директор обходит за несколько минут. Подчиненные считают ее справедливой и в меру строгой. При этом она старается ухаживать за собой. «Ритуал магии утра, о котором мечтает каждая женщина, наверное, стараюсь, чтобы он у меня присутствовал», — добавила она. После цехов Ионова направляется в магазин при заводе, чтобы изучить ассортимент продукции. «Мы должны знать и цветовую гамму, поэтому здесь смотрим, что можем предложить нашим потенциальным клиентам-покупателям», — сообщила она.

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Экология и производство Наша героиня считает, что, несмотря на моду на экоматериалы, натуральные кожа и мех всегда останутся в цене. «Все равно это химическое производство. Это химия, это материалы, которые не приносят здоровья нам с вами, потребителям конечным», — заявила она. Ионова добавила, что натуральная кожа, в отличие от синтетической, теплая и пропускает воздух. «Правильная обувь — это здоровье, это позвоночник и развитие дальше ребенка маленького, то есть мы избегаем многих проблем. Если ребенок носит неправильную обувь изначально с маленьких лет, большие проблемы ждут во взрослом возрасте», — подчеркнула собеседница.

Фото: Телеканал «360»

Карьера и общественная работа Ионова входит в региональное отделение Союза женщин России. Она рассказала, что в нем собрались единомышленницы, знающие, как сделать жизнь лучше. «Мы помогаем нашим ребятам, которые сражаются, мы знаем, кто едет из Серпухова, это как раз тоже в женских руках», — добавила она. Наша героиня отметила, что изначально не мечтала о карьере, но, когда дети подросли, она и сама начала расти в профессиональном плане. А упорно работать и добиваться целей ее научила мама, трудившаяся сначала инженером на том же заводе, а затем ставшая его директором. «И до сих пор в городе многие предприятия говорят, ну, если вы пришли к нам с кожзавода, значит, вы умеете работать. Это заслуга, я считаю, моей мамы», — подчеркнула Ионова. Свою формулу успеха она вывела так: «Любить свое дело и стараться сделать его лучше всех». Этому ее научил дедушка. И эту установку Элина Ионова продолжает нести с честью.