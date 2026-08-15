Лисички полезнее других грибов. И вот почему
Август — самое время для сбора и покупки лисичек. Это диетические грибы, которые к тому же считаются самыми чистыми: они не червивеют и накапливают мало вредных веществ. Почему так происходит и в чем польза лисичек для здоровья — в материале 360.ru.
Почему лисички полезнее других грибов
- В них всего 19 килокалорий на 100 граммов. Это ниже, чем в других съедобных грибах: например, в белых грибах — 28 килокалорий, в подберезовиках — около 20, рассказала 360.ru диетолог Дарья Русакова. В лисичках около двух граммов белка на 100 граммов, а углеводов и жиров минимум.
- Лисички хорошо усваиваются организмом. По сравнению с другими грибами в них меньше хитина — нерастворимого полисахарида, который плохо переваривается. Они более мягкие и легкие для желудочно-кишечного тракта.
- Эти грибы богаты каротиноидами, включая бета-каротин, поэтому они оранжевые. По содержанию каротиноидов лисички лидируют среди других лесных грибов. Бета-каротин (провитамин А) поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи.
- Лисички содержат медь и цинк. Медь важна для кроветворения, метаболизма железа, а цинк поддерживает иммунную систему и регенерацию тканей.
- В грибах содержится витамин D, особенно если они росли на солнце. В 100 граммах свежих лисичек может содержаться до семи микрограммов — 30–50% суточной нормы витамина. По этому показателю лисички, правда, уступают некоторым искусственно выращенным грибам, обработанным ультрафиолетовым излучением. В целом в диких грибах уровень витамина D зависит от места произрастания.
- Лисички реже других грибов накапливают тяжелые металлы, токсины из почвы.
Стоит ли рассматривать лисички как серьезный источник полезных веществ? Конечно, нет. Только как дополнительный. Потому что, чтобы получить достаточную дозу витамина D, нужно есть лисички ежедневно, что не всегда практично: рацион должен быть разнообразным. Однако их включение в него усилит витаминно-минеральный профиль вашего питания.
Дарья Русакова
Диетолог, кандидат медицинских наук НИИ СП имени Склифосовского
Кстати, удивительно, но факт: если подержать лисички на солнце, то содержание витамина D в них увеличится.
«Это связано с тем, что в составе лисичек есть эргостерол — провитамин, предшественник витамина D. Под воздействием ультрафиолета он превращается в активный витамин D2. Достаточно 20-30 минут под прямыми солнечными лучами, и количество витамина D2 может при этом вырасти в 9–15 раз», — сообщил 360.ru миколог Никита Комиссаров.
Он уточнил, что речь идет именно о витамине D2, который усваивается человеческим организмом, но хуже, чем D3, входящий в состав рыбы или яиц.
Почему лисички не червивеют
Во-первых, лисички содержат хиноманнозу, которая безопасна для человека, но парализует нервную систему личинок.
Во-вторых, согласно теории генетика Сергея Инге-Вечтомова, личинкам для превращения во взрослых насекомых нужны стерины (природные органические соединения из группы стероидов), которые в лисичках содержатся в недоступной для них форме.
Кроме того, чтобы личинки могли переварить этот гриб, нужно, чтобы у них была запущена сложная цепочка из 13-15 ферментативных реакций. Для большинства видов личинок, поражающих плодовые тела, это очень энергозатратно, пояснил Комиссаров.
Помимо лисичек, паразитами реже других поражаются дереворазрушающие грибы: ежовик гребенчатый, обладающий довольно прочной и сухой структурой, трутовик серно-желтый, а также летние и осенние опята.
Можно ли есть лисички сырыми
Собеседники 360.ru не рекомендовали этого делать.
Доступность полезных соединений в сырых лисичках будет очень низкой. Для того чтобы раскрылся вкус и полезные соединения лисичек стали доступны для нашего организма, нужно разрушить клеточные стенки. А клеточные стенки у грибов состоят из хитина, они очень трудно разрушаемы. Поэтому желательно все-таки обрабатывать грибы термически: либо варить, либо жарить.
Никита Комиссаров
Миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук
По словам Русаковой, из-за содержания хитина сырые грибы могут вызывать тяжесть, вздутие и даже диарею.
Сырые грибы часто содержат мешающие качественному пищеварению лектины (белки и гликопротеины, которые связывают углеводы), а под действием термической обработки эти соединения разрушаются. Кроме того, даже в лисичках может содержаться какое-то количество токсинов и пестицидов.
«Употребление сырых грибов повышает вероятность отравления. Исключение — культивируемые грибы: они выращиваются в контролируемых условиях, и перед тем как они попадают в магазин, в них измеряют все полезные и вредные вещества», — указала Русакова.
Шампиньоны, вешенки допустимо есть сырыми в небольших количествах, но даже их лучше предварительно замачивать, промывать или слегка подвергать термической обработке, резюмировала она.