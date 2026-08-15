Лисички полезнее других грибов. И вот почему

Август — самое время для сбора и покупки лисичек. Это диетические грибы, которые к тому же считаются самыми чистыми: они не червивеют и накапливают мало вредных веществ. Почему так происходит и в чем польза лисичек для здоровья — в материале 360.ru.

Почему лисички полезнее других грибов

В грибах содержится витамин D, особенно если они росли на солнце. В 100 граммах свежих лисичек может содержаться до семи микрограммов — 30–50% суточной нормы витамина. По этому показателю лисички, правда, уступают некоторым искусственно выращенным грибам, обработанным ультрафиолетовым излучением. В целом в диких грибах уровень витамина D зависит от места произрастания.

Лисички содержат медь и цинк. Медь важна для кроветворения, метаболизма железа, а цинк поддерживает иммунную систему и регенерацию тканей.

Эти грибы богаты каротиноидами, включая бета-каротин, поэтому они оранжевые. По содержанию каротиноидов лисички лидируют среди других лесных грибов. Бета-каротин (провитамин А) поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи.

Лисички хорошо усваиваются организмом. По сравнению с другими грибами в них меньше хитина — нерастворимого полисахарида, который плохо переваривается. Они более мягкие и легкие для желудочно-кишечного тракта.

В них всего 19 килокалорий на 100 граммов. Это ниже, чем в других съедобных грибах: например, в белых грибах — 28 килокалорий, в подберезовиках — около 20, рассказала 360.ru диетолог Дарья Русакова. В лисичках около двух граммов белка на 100 граммов, а углеводов и жиров минимум.

Стоит ли рассматривать лисички как серьезный источник полезных веществ? Конечно, нет. Только как дополнительный. Потому что, чтобы получить достаточную дозу витамина D, нужно есть лисички ежедневно, что не всегда практично: рацион должен быть разнообразным. Однако их включение в него усилит витаминно-минеральный профиль вашего питания.

Кстати, удивительно, но факт: если подержать лисички на солнце, то содержание витамина D в них увеличится.

«Это связано с тем, что в составе лисичек есть эргостерол — провитамин, предшественник витамина D. Под воздействием ультрафиолета он превращается в активный витамин D2. Достаточно 20-30 минут под прямыми солнечными лучами, и количество витамина D2 может при этом вырасти в 9–15 раз», — сообщил 360.ru миколог Никита Комиссаров.

Он уточнил, что речь идет именно о витамине D2, который усваивается человеческим организмом, но хуже, чем D3, входящий в состав рыбы или яиц.