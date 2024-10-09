Сегодня 23:51 Отца школьника-трансгендера из Петербурга лишили родительских прав. Что будет с мальчиком? Адвокат Фазлеев: решившего стать девушкой подростка из Петербурга не накажут 0 0 0 Фото: Pxhere Общество

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В Санкт-Петербурге мужчину, чей сын-школьник стал идентифицировать себя как девушку, лишили родительских прав. Какой будет судьба самого ребенка и кому отвечать за его поступки, на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой объяснил адвокат Ильдар Фазлеев.

С иском в суд обратилась районная администрация Петербурга, рассказала в Telegram-канале пресс-секретарь объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Она пояснила, что мальчик уже неоднократно попадал в поле зрения как полицейских, так и других представителей госорганов. Например, три года назад 1 сентября тогда еще 13-летний подросток пришел в школу на линейку в образе девушки и попросил называть его женским именем. «В судебном процессе молодой человек просил называть себя Юлей. Не отрицал, что принимает гормональные препараты. Встречается с мужчинами, с которыми знакомится в Сети. Идентифицирует себя как девушку», — отметила Лебедева.

Фото: Pxhere

Школьник, добавила она, жил с бабушкой, прабабушкой и дедушкой. Проведенная проверка показала, что по месту жительства ребенок всем обеспечен. А пожилые родственники уверены, что его поведение обусловлено переходным возрастом.

«Отец против лишения его родительских прав не возражал. Мать просила суд не лишать ее прав», — сказала Лебедева, обратив внимание, что женщина сняла отдельную квартиру и живет там вместе с сыном. В итоге суд взвесил все за и против и лишил прав только отца — матери и ребенку дали шанс наладить жизнь и взаимоотношения. В августе мальчику исполнилось 16 лет.

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Как в России действует закон о смене пола Ни мать, ни отец не могли дать подростку разрешение на смену пола, заметил Ильдар Фазлеев. Он напомнил, что в 2023 году в России приняли закон, запрещающий так называемый трансгендерный переход*. «Он запрещает его бабушкам, дедушкам, зрелым людям и, конечно, молодым, несовершеннолетним или малолетним. Поэтому говорить о том, возможно ли на это получить разрешение родителей, знаете, несколько абсурдно. Оно не несет под собой никакой юридической основы», — подчеркнул адвокат.

Интересно Закон о запрете трансгендерного перехода в России (также закон о запрете смены пола)* Госдума приняла 14 июля 2023 года, затем 19 июля его одобрил Совет Федерации. Документ вступил в силу после подписания президентом Владимиром Путиным 24 июля 2023 года. Закон о запрете трансгендерного перехода в России (также закон о запрете смены пола)* Госдума приняла 14 июля 2023 года, затем 19 июля его одобрил Совет Федерации. Документ вступил в силу после подписания президентом Владимиром Путиным 24 июля 2023 года.

Фазлеев заметил, что, на его взгляд, поощрение родителями подобного поведения молодого человека наверняка имеет под собой какие-либо нарушения принятой нормы. И это чревато определенной ответственностью — вплоть до уголовной.

За любое нарушение законодательства несовершеннолетним несут ответственность родители. Если ребенок своим демонстративным появлением, внешним видом нарушает какую-либо норму закона, а в данном случае, как я понимаю, такое имело место быть, <…> спрос будет именно с них за неподобающее поведение молодого человека в публичных, общественных местах, в том числе в школе. Ильдар Фазлеев адвокат

Поведение мальчика как лица другого пола, заметил собеседник 360.ru, не наказуемо. Другое дело — демонстрация или публичные призывы к смене пола и другие подобные действия. Ребенку ничего не будет, а с родителями в любом случае проведут какие-то воспитательные беседы. «Мне кажется, в данном случае суд просто пожалел семью и того самого ребенка, не лишив родительских прав его мать, дабы не калечить ближайшее будущее данного молодого человека. Все может измениться, и через непродолжительное время он может пожалеть о том, что пытался совершить», — допустил адвокат.

Фото: Pxhere

Что не относится к смене пола в России Он также призвал с особой щепетильностью разбираться в аналогичных ситуациях и правоохранителям, и правоприменителям. Зачастую, по мнению Фазлеева, они не могут ответить на вопрос, почему ребенок собирается поступить таким образом или уже пошел на этот шаг.

«Речь идет о судьбе, по большому счету, ребенка, его родителей, семьи. Может, это какая-то придурь, может, есть медицинские показания», — предположил юрист. При определенных показаниях, напомнил он, решение о медицинском вмешательстве принимает специальная комиссия на уровне субъекта федерации.

Интересно Из закона следует, что к смене пола не относят медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, если такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медорганизации, подведомственной уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. По результатам комиссия выдает заключение о соответствии половых признаков определенному полу, необходимое для внесения изменения в запись актов гражданского состояния. Из закона следует, что к смене пола не относят медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, если такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медорганизации, подведомственной уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. По результатам комиссия выдает заключение о соответствии половых признаков определенному полу, необходимое для внесения изменения в запись актов гражданского состояния.

«Подходить к каждому вопросу очень нежно и индивидуально, мне кажется, все-таки стоит. Потому что иногда правоприменители бывают грубоваты в своих оценках произошедшего», — заключил Фазлеев.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.