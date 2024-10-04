04 октября 2024 00:56 «Все запретить», «всех закрыть»: квадроберы и их родители уедут в тюрьму? Писатель Беседин раскритиковал идею наказывать родителей квадроберов 0 0 0 Фото: Britta Pedersen/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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В Госдуме предложили наказывать родителей детей-квадроберов: лишать родительских прав и привлекать к уголовной ответственности. Потому что неокрепшие умы творят беспредел, наряжаясь в животных, которых выгуливать нужно.

Однако, считаю, что лишение родительских прав и уголовная ответственность для родителей, воспитавших квадроберов, — это несерьезно. Надо как минимум отправлять на работы куда-нибудь в урановые рудники. Чтобы знали. Чтобы на корню пресекали. Ведь так? Я ерничаю, конечно, но как всерьез относиться к подобным инициативам? Если это по-настоящему, то тогда необходимо тестировать депутатов на адекватность. Как вообще подобное в голову пришло? Если это ход сугубо для того, чтобы отвлечь граждан от реальных бед, то вышло так себе, потому что идиотизма и без того хватает. Тогда ради чего?

Признаюсь, я, мягко скажем, не слишком хорошо отношусь к квадроберам. Это выглядит как полоумная забава свихнувшихся от вседозволенности и комфортобесия детей. Но можно ли победить нечто подобное запретами и наказаниями? Сомневаюсь. Это можно победить только созданием альтернативы. Ну и еще высмеиванием происходящего. Против иронии вообще мало приемов.

Да, для воспитанного, начитанного человека подобное занятие выглядит абсурдно и дико, но являются ли детки, практикующее такое, начитанными и воспитанными? Или им сначала нужно было привить любовь к литературе? Или их сперва нужно было воспитать? Но разве не государство превратило образование в услугу, а в конечном счете и в насмешку? Разве не взрослые в том повинны?

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Мне совсем не нравится то, что происходит с нашими детьми и подростками. Это катастрофа. Фактически у нас отняли людей, целые поколения. Они больше и не наши вовсе. Но только ли их это вина? Или взрослые тоже в том немного постарались? Да и каков в принципе сегодня облик взрослого человека? Гордимся ли мы им? Как развлекаются взрослые? Они тоже по-своему квадроберы, на другой манер.

Когда патриотическое или какое еще либо воспитание только на бумаге, тогда получается вот такое — позорное и неадекватное. А затем появляется депутат и несет ахинею. Как итог — насмешка над происходящим в стране. И это касается не только квадроберов. У нас в принципе наметилась совершенно неадекватная тенденция «все запретить», «всех закрыть». Ну и? Как результаты? Лично у меня от происходящего устойчивое ощущение «back in USSR». Вот только магазины ломятся от товаров на полках, народ не запрещенные романы читает, а Telegram-каналы, и развлечений стало до отвращения много.

Запреты не помогли в конце СССР. Запреты не помогут и сейчас. Наоборот, лишь навредят. Уже вредят.

Что же касается квадроберов, то сгинет эта зараза, без сомнения. Как сгинули эмо, готы и прочее. Да, мы тоже были панками и рэперами, а металлисты били рэйверов (иногда — наоборот). Все это было. Так говорят. Но и это не аргумент. Потому что развлечения молодых, юных становятся все отвратительнее и неадекватнее. Вот что пугает.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Растет, простите за старомодность, концентрация и визуализация греха. И, конечно, квадроберы — это из той же истории, что и новая идентичность: подготовка к трансгендерам. Вот где опасность. Так молодых учат отказываться «от боли быть человеком» — намеренно, сознательно. Победить запретом подобное нельзя. Можно только показать, почему человеком быть правильно. Единственно правильно. И еще одно. Пугает, с какой напористостью наши законодатели и депутаты хотят отбирать детей у родителей. Это какой-то тренд, честное слово. Вот только как это сочетается со скрепами и семейными ценностями? Как это в принципе может укрепить семью?

Фото: РИА «Новости»

Да, инициатива, озвученная в Госдуме в отношении квадроберов и их родителей, несомненно, бредовая, вряд ли ее примут к исполнению. Тут фокус в другом — слишком много проблем она вольно и невольно вскрыла. Думаю, над ними нам — всем нам, а депутатам в первую очередь — стоит хорошенько так поработать.