Сегодня 20:24 Ликсутов: в Москве проведут первые торги на право строительства промпредприятий по МаИП 0 0 0 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Общество

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Для привлечения инвестиций в развитие новых производств Москва объявила о проведении торгов на право заключения соглашений о реализации муниципально-имущественного права (МаИП) на пяти земельных участках. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что победителям аукционов участки сдадут в аренду по льготной ставке один рубль в год. Лоты уже опубликовали на инвестиционном портале столицы.

«С 2022 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания новых производств по льготной ставке один рубль в год. В сентябре 2024 года принято решение об усовершенствовании данной программы», — отметил Ликсутов. До конца года город планирует выделить около 10 гектаров земли для размещения промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей в трех административных округах столицы. Новый механизм позволит значительно упростить процесс реализации промышленных инвестиционных проектов.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 4/4

Например, на востоке и юго-востоке столицы победителям торгов предоставят земли для строительства предприятий автомобильной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. На территории площадью 0,8 гектара, расположенной на улице Салтыковской в Восточном административном округе, можно возвести около 14 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Еще две территории под застройку расположены в Юго-Восточном административном округе, в районе Некрасовка. Их общая площадь составляет более 1300 квадратных метров. Максимально возможная площадь застройки — 10 700 квадратных метров.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 1/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 3/3

В Троицком и Новомосковском административных округах город выделит два гектара земли для размещения предприятия фармацевтической отрасли площадью 16 тысяч квадратных метров. Кроме того, 5,7 гектара земли оставят под создание производств легкой, фармацевтической или пищевой промышленности. Максимальная площадь таких объектов может достигать 45,6 тысячи квадратных метров. «С помощью нового механизма предоставления земельных участков в рамках МаИП планируется повысить интерес инвесторов к созданию новых высокотехнологичных производств на территории столицы», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. В настоящее время в столице реализуют более 90 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых в различных районах города появятся промышленные объекты. Это позволит создать около 60 тысяч новых рабочих мест.