Ликсутов: столичные промышленники получили свыше 200 млрд рублей при поддержке города
Москва активно поддерживает индустриальный сектор, оказывая всестороннюю помощь производителям. Одним из самых востребованных инструментов является программа льготного инвестиционного кредитования, реализуемая Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С 2022 года благодаря поддержке города производители лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, строительных конструкций и другой продукции смогли привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций, подчеркнул он.
«В Москве сформирован благоприятный бизнес-климат. Например, в 2022 году появилась программа льготного инвестиционного кредитования для стимулирования экономического роста и технологического развития столичных компаний», — отметил Ликсутов.
В рамках этой программы промышленные предприятия могут получить необходимые финансовые ресурсы для реализации стратегических проектов. За время ее действия московские промышленники привлекли более 200 миллиардов рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. Это позволит им приобрести более тысячи единиц оборудования и значительно увеличить производственные мощности.
Компании могут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом на сумму до трех миллиардов рублей. Кредит предоставляется на три года по сниженной ставке в размере трех процентов годовых.
Эти средства можно направить на закупку нового оборудования, финансирование затрат на создание промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Существенное уменьшение финансовой нагрузки открывает перед предприятиями новые горизонты: они могут запускать новые производства, увеличивать объемы выпускаемой продукции и, реализуя проекты по импортозамещению, способствовать укреплению технологического суверенитета страны. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«В результате горожане получают качественные товары в необходимых объемах. Так, при поддержке города компании создадут свыше 1,6 миллиона квадратных метров современных промышленных площадей и более 27 тысяч новых рабочих мест», — подчеркнул он.
Например, компания «Некс-Т», производитель интерактивного оборудования,
стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Благодаря Фонду, она смогла привлечь 800 миллионов рублей для модернизации производства. На территории ОЭЗ в столице компания строит первую в России роботизированную линию для серийного производства LCD-матриц, мощность которой составит 500 тысяч единиц в год.
«ЖК-матрицы необходимы для изготовления множества отечественных устройств и дисплеев, которые используются в автомобилях, банкоматах, мониторах, планшетах, телевизорах, интерактивных панелях, профессиональных информационных экранах для образования, бизнеса и промышленности. Запуск первой очереди намечен на начало 2025 года», — отметил руководитель компании Владимир Крикушенко.
Компания «Дымовское колбасное производство» смогла привлечь 200 миллионов рублей для покупки пяти единиц высокотехнологичного производственного оборудования. Благодаря этому предприятие планирует увеличить объемы выпуска мясных изделий.
Чтобы воспользоваться средствами по льготной ставке, необходимо сначала оформить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
После того как заявка будет одобрена, предстоит подписать договор финансовой поддержки, который предусматривает компенсацию части расходов на уплату процентов по кредиту.
В дальнейшем, в зависимости от сроков списания процентов, необходимая сумма будет перечислена на счет компании в банке, где был открыт кредит. Подробнее — на официальном сайте Фонда.