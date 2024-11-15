Ликсутов: столичные промышленники получили свыше 200 млрд рублей при поддержке города

Москва активно поддерживает индустриальный сектор, оказывая всестороннюю помощь производителям. Одним из самых востребованных инструментов является программа льготного инвестиционного кредитования, реализуемая Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 2022 года благодаря поддержке города производители лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, строительных конструкций и другой продукции смогли привлечь более 200 миллиардов рублей инвестиций, подчеркнул он.

«В Москве сформирован благоприятный бизнес-климат. Например, в 2022 году появилась программа льготного инвестиционного кредитования для стимулирования экономического роста и технологического развития столичных компаний», — отметил Ликсутов.

В рамках этой программы промышленные предприятия могут получить необходимые финансовые ресурсы для реализации стратегических проектов. За время ее действия московские промышленники привлекли более 200 миллиардов рублей частных инвестиций по сниженной процентной ставке. Это позволит им приобрести более тысячи единиц оборудования и значительно увеличить производственные мощности.

Компании могут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом на сумму до трех миллиардов рублей. Кредит предоставляется на три года по сниженной ставке в размере трех процентов годовых.

Эти средства можно направить на закупку нового оборудования, финансирование затрат на создание промышленной инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.