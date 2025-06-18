Ликсутов: производство химической продукции в Москве выросло почти в полтора раза
Благодаря городским мерам поддержки столичные компании нарастили производство химической продукции более чем на 40% в январе–апреле 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«По поручению Сергея Собянина город оказывает заводам всестороннюю поддержку, благодаря чему в столице активно развиваются собственные технологические компетенции и растет выпуск качественных товаров, что способствует укреплению независимости отечественной промышленности», — сказал он.
За первые четыре месяца 2025 года, по информации Ликсутова, выпуск химической продукции в Москве вырос на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, увеличилось производство красок, лаков и других покрытий, моющих и полирующих средств, парфюмерии и косметики.
В химическом секторе столицы задействованы свыше 260 промышленных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Это высокотехнологичные предприятия, которые внедряют принципы устойчивого развития и заботятся об окружающей среде.
«Производители регулярно повышают качество продукции, которая востребована не только в столице, но и в других регионах страны, а также за рубежом. Это подтверждает растущий объем отгрузки. В январе — апреле 2025 года он превысил 103 миллиарда рублей — на 38,2% больше показателей прошлого года», — заявил Гарбузов.
Среди успешных примеров — НПП «Нефтехимия». Это предприятие наладило в Москве производство около 60 марок полипропилена — ключевого компонента медицинских изделий, упаковки, стройматериалов, посуды, игрушек, нитей, нетканых материалов и канцелярии.
Собственное производство в столице имеет медико-косметическая компания «Гельтек-Медика». Она известна гелями для медицинских исследований, высокоэффективной косметикой для домашнего ухода и аппаратной косметологии.
Предприятиям в Москве доступны более 20 мер поддержки. Среди них — льготное инвесткредитование, аренда земли по льготной ставке для строительства производства в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), специальные статусы с соответствующими преференциями.