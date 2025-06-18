Ликсутов: производство химической продукции в Москве выросло почти в полтора раза

Благодаря городским мерам поддержки столичные компании нарастили производство химической продукции более чем на 40% в январе–апреле 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает заводам всестороннюю поддержку, благодаря чему в столице активно развиваются собственные технологические компетенции и растет выпуск качественных товаров, что способствует укреплению независимости отечественной промышленности», — сказал он.

За первые четыре месяца 2025 года, по информации Ликсутова, выпуск химической продукции в Москве вырос на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, увеличилось производство красок, лаков и других покрытий, моющих и полирующих средств, парфюмерии и косметики.

В химическом секторе столицы задействованы свыше 260 промышленных предприятий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Это высокотехнологичные предприятия, которые внедряют принципы устойчивого развития и заботятся об окружающей среде.