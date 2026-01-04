Лифт падает, что делать? Простые правила, которые помогут выжить
Спасатель Дударев объяснил, как действовать внутри падающего лифта
Момент, когда кабина лифта теряет опору и начинает падать, — один из самых пугающих сценариев городской жизни. В интернете полно мифов: якобы можно спастись, подпрыгнув в момент удара об землю. Однако эксперты единодушны: эта «хитрость» физически невозможна и лишь увеличит риск тяжелых травм. Как же правильно действовать при падении лифта, выяснил 360.ru.
Что делать, если лифт начал падать
Если лифт падает, нужно немедленно занять положение боковой стабилизации. Во время удара площадь опоры будет больше, что позволит избежать серьезных травм и гибели. Если же остаться на ногах, велика вероятность многочисленных переломов конечностей, рассказал 360.ru председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.
«Совсем травм не избежать, но положение лежа на боку смягчит удар», — объяснил спасатель.
Дударев заверил, что сегодня упасть практически невозможно из-за тормозящего устройства, которое есть у всех отечественных лифтов. Оно срабатывает при обрывании троса, что не позволяет кабине с пассажирами упасть вниз на большой скорости. Потому важно, чтобы лифты периодически обслуживали и проверяли эти системы.
Прыгать же в момент удара не стоит. Это может быть опасно для жизни и здоровья.
«Если лифт уже полетел, человек не успеет вовремя подпрыгнуть. Виной всему одна причина — он не знает, насколько близко находится лифтовая шахта. Подпрыгнуть можно, но получится либо слишком рано, либо слишком поздно», — уточнил спасатель.
Дударев успокоил: статистика по травмированиям в лифтах ничтожно мала. По данным Национального лифтового союза, в первой половине 2024 года в России от падения лифта пострадали 19 человек, погибли семеро. Годом ранее ушли из жизни 13 человек, а 38 пострадали.
Есть ли смысл нажимать на кнопку «Стоп» во время падения лифта
Во время критической ситуации многие инстинктивно начинают нажимать на разные кнопки лифта: вызов диспетчера, «Стоп», блокировка, разные этажи. Однако это бессмысленно, отметил эксперт.
Если лифт уже полетел, человек ничего не успеет сделать.
Алексей Дударев
У современных лифтов есть тормозная система, которая не зависит от электричества и сделает все необходимое без нажатия кнопки «Стоп».
«Она автоматическая, которая при резком движении вниз просто блокирует и стабилизирует кабину», — пояснил эксперт.
Дударев подчеркнул, что в случае пожара или другой экстренной ситуации пользоваться лифтом нельзя.
Что делать, если в кабине падающего лифта ребенок или пенсионер
Во время падения следует защитить несовершеннолетнего или пожилого человека, приняв удар на себя.
«Ребенка взять на руки, чтобы смягчить удар», — отметил Дударев.
Однако важно понимать, что в критической ситуации неподготовленные люди мало что сделают. В такие моменты начинает работать мышечная память, а сознание не способно к экстренному реагированию, только если человек не профессиональный спасатель.
Интересно
«Потом человек начинает думать: да, я правильно сделал, потому что было так. Однако мозг работает впереди водителя. Осознание приходит потом», — объяснил спасатель.
Лифт упал — что делать дальше?
В момент после удара, когда лифт остановился, не нужно пытаться разжать двери и выбраться из него самостоятельно. Следует сразу же позвонить в экстренные службы или нажать кнопку вызова диспетчера, чтобы приехали спасатели — они помогут пассажирам выбраться.
Если телефона нет, достаточно нажать кнопку вызова — у диспетчера есть инструкция, согласно которой он вызовет все необходимые службы.