Лифт падает, что делать? Простые правила, которые помогут выжить

Момент, когда кабина лифта теряет опору и начинает падать, — один из самых пугающих сценариев городской жизни. В интернете полно мифов: якобы можно спастись, подпрыгнув в момент удара об землю. Однако эксперты единодушны: эта «хитрость» физически невозможна и лишь увеличит риск тяжелых травм. Как же правильно действовать при падении лифта, выяснил 360.ru.

Что делать, если лифт начал падать

Если лифт падает, нужно немедленно занять положение боковой стабилизации. Во время удара площадь опоры будет больше, что позволит избежать серьезных травм и гибели. Если же остаться на ногах, велика вероятность многочисленных переломов конечностей, рассказал 360.ru председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев.

«Совсем травм не избежать, но положение лежа на боку смягчит удар», — объяснил спасатель.

Дударев заверил, что сегодня упасть практически невозможно из-за тормозящего устройства, которое есть у всех отечественных лифтов. Оно срабатывает при обрывании троса, что не позволяет кабине с пассажирами упасть вниз на большой скорости. Потому важно, чтобы лифты периодически обслуживали и проверяли эти системы.

Прыгать же в момент удара не стоит. Это может быть опасно для жизни и здоровья.