«Либо рвут два баяна, либо драка»: как отдохнуть на корпоративе и не вылететь с работы

До Нового года остается меньше двух недель, и если вдруг вы не успели спланировать корпоратив — самое время запрыгнуть в последний вагон и придумать интересную и веселую вечеринку для коллег. О том, как можно организовать праздник, чтобы никто не рассорился и не заскучал, — в материале 360.ru.

Зачем нужен корпоратив Однозначного отношения к корпоративам, конечно, нет. Для кого-то это приятная возможность отдохнуть с коллегами, кому-то, напротив, кажется, что это какой-то пережиток прошлого. Более того, если на празднике есть алкоголь, а кто-то не умеет держать себя в руках, перспективы вообще вырисовываются неприятные. Другой момент, который вызывает вопросы: а кто по-хорошему должен платить за корпоратив? Потому что не всегда эти расходы покрывают только за счет бюджета компании. Бывают случаи, когда сотрудникам предлагают скинуться. «Традиционно считается, что всю корпоративную культуру оплачивает работодатель, но когда речь идет о малых командах, например о стартапах, то бывает так, что все идут в бар, где каждый платит сам за себя», — отметил в беседе с 360.ru кадровый эксперт, руководитель агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин. В качестве примера специалист привел огромные компании, всех сотрудников которых просто невозможно собрать вместе. В этих случаях корпоратив устраивают по отделам и департаментам. «Там уже все идет на откуп руководителя — будет ли он выбивать бюджет для этого мероприятия, или каждый заплатит за себя в баре, чтобы посидеть вместе с коллегами», — добавил он. Возможность неформально пообщаться в коллективе, продолжил Варакин, — здоровая и правильная позиция, пусть даже и со случайными ссорами. Спиртное, все устали за год, накипело — и понеслось. «На корпоративы некоторых компаний, в которых я работал, мы всегда стандартно вызывали охранников, потому что знали, что точно будет мордобой. Это как часть жизни, как свадьбы на Руси, где всегда либо рвут два баяна, либо драка, и это считается успехом», — пошутил Варакин.

Как избежать последствий Драка, впрочем, не единственный конфуз, в который можно угодить на корпоративе. Иногда ситуации бывают настолько стыдные, что кто-то предпочитает просто уволиться после вечеринки. Как правило, это происходит из-за слишком большой дозы выпитого. Бывают и крайне неприятные последствия в виде шантажа. О своем негативном опыте в беседе с Life.ru рассказывал сотрудник одной из российских компаний, пожелав сохранить анонимность. По словам мужчины, его корпоратив закончился тем, что он переспал с коллегой, а та начала вымогать у него деньги за молчание. «Оказалась новой любовницей начальника и теперь требует либо встречаться с ней, либо поддерживать материально, иначе все расскажет. Мне нравится моя компания. Но если шеф узнает, у меня все шансы вылететь с работы», — пояснил он. Специалист в области разрешения споров и банкротства Илья Федотов посоветовал в таких случаях сделать предупреждение шантажисту и объяснить, что подобные предложения подпадают под статью УК о вымогательстве. Также эксперт призвал фиксировать требования, чтобы предъявить их в качестве доказательства.

Идеи для корпоратива Чтобы в воспоминаниях от корпоратива остались все-таки не только драки и похмелье, можно устроить вечеринку в определенной тематике. Например, организовать мероприятие в стиле голливудской премьеры. Для этого необходимо расстелить красную дорожку, создать фотозону с зеркалом и светодиодным освещением, расставить проекторы и украсить помещение золотым декором. Идеальным подарком на такой корпоратив станут именные сувенирные звезды с принтом. Добавят колорита и постеры с фотографиями, на которые попали знаменательные события из жизни компании. Столы для фуршета будут смотреться особенно стильно, если их накрыть скатертями черного или золотого цвета, а изюминкой станет торжественный и гламурный дресс-код: вечерние платья и смокинги. В конце мероприятия можно провести церемонию награждения — для этого надо заранее продумать номинации и подготовить призы.

Вечеринка-маскарад Много новых впечатлений может подарить корпоратив — костюмированная вечеринка. Сотрудники могут проявить фантазию и на время превратиться в героев комиксов, фильмов или аниме: ковбоев, космических пришельцев, представителей викторианской эпохи, детективов, древнегреческих богов или мифических существ. Еще интереснее будет, если организовать конкурс на лучший костюм, победителей в котором выберет жюри. Для этого нужно заранее продумать, кто именно выступит в качестве судьи и какое вознаграждение получит обладатель первого места. Чтобы сделать особенные снимки на память, можно устроить фотозону в тематике нового года, в фирменном декоре или определенном стиле. Отличным завершением такой вечеринки-маскарада станут дискотека и караоке с хитами, а также конкурс на самое оригинальное новогоднее поздравление.

Командные игры Любителям активного отдыха можно провести корпоратив за игрой в пейнтбол. Это не только даст людям возможность показать свою ловкость и сообразительность, но и укрепит связи и коммуникативные навыки. Играть в пейнтбол можно как в помещениях, так и на открытом воздухе. При втором варианте очень важно одеться по погоде. Во время игры участникам нужно разделиться на две команды и получить специальное оружие, заряженное шариками с краской. Побеждает тот, кто поражает снарядами как можно больше противников. Чтобы избежать травм, игрокам нужно использовать маску или очки. Если у одного из игроков она слетает, ему следует немедленно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову. Игру в таки случаях приостанавливают.

Корпоратив на удаленке Провести новогодний праздник можно и в режиме онлайн — идеальный вариант для коллег, которые работают удаленно и живут в разных городах. Каждый при этом может надеть какой-то забавный головной убор: колпак Деда Мороза, кокошник, сомбреро. Полет фантазии не ограничен. Чтобы лучше узнать друг друга, на онлайн-корпоративе можно провести конкурс на фотографию с лучшим моментом уходящего года. Для этого нужно создать чат с возможностью ставить реакции, а за самую популярную фотографию вручить приз. Помогут сократить дистанцию между коллегами игра «Две правды и одна ложь» и ролик с забавными рабочими моментами за прошедший год.

База отдыха Отличным вариантом для корпоратива станет совместный отдых в гостевом доме. Из развлечений можно организовать прогулки на лошадях или снегоходах, мастер-классы, настольные игры и караоке. Перед выездом важно каждому найти активность по вкусу. Также следует предусмотреть как свободное время, так и программу для всех. Во время общего праздника руководители могут озвучить главные успехи команды за уходящий год и устроить обсуждение, во время которого любой сможет рассказать о самых ярких рабочих моментах.