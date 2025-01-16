Сегодня 14:05 Это университет, кружок или богадельня? К чему приведут льготы, квоты и интегральная оценка в вузах 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press Эксклюзив

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Единый государственный экзамен отчаянно не дает покоя множеству чиновников и политиков — без конца слышим все новые заявления о его отмене, преобразовании. Хотя пока ЕГЭ, как бы его ни ругали, остается единственным шансом для талантливых детей попасть в лучшие университеты. Правда, еще со всех сторон урезают: отличников давно потеснили победители олимпиад, а теперь депутаты придумали новый лом против госэкзамена — интегральную оценку.

Не отражает, оказывается Публичные разговоры о необходимости отменить ЕГЭ напоминают спекуляцию. Такое ощущение, что ряд политических деятелей хотят сиюминутно поднять свой рейтинг, вбрасывая миллионам родителей посредственно учащихся детей мечту вернуться ко временам, когда поступление в хороший вуз можно было ребенку купить или сделать. У Единого госэкзамена много недостатков, но главное достоинство перекрывает все минусы — его невозможно купить. По крайней мере, завалить ребенка за деньги нельзя. Были эксцессы, конечно: в первые годы после внедрения экзамена в столицы покатились круглые отличники с Кавказа, которые не могли без ошибок заполнить заявление в приемную комиссию. Но, кажется, эта проблема эта почти решена. У ЕГЭ много недостатков, однако никто в российском правительстве и Госдуме не говорит регулярно о том, что нужно работать над их устранением, — придумывают, как от экзамена, дающего детям хоть какой-то шанс на справедливость, избавиться. Сейчас обсуждают новую напасть — интегральную оценку. Предлагают прибавлять к баллам госэкзамена баллы за олимпиады чуть ли не за все годы учебы ребенка, а также все его почетные грамоты и награды. Конечно, за спортивные соревнования, за ГТО, за участие в благотворительности, концертах, коллективных выступлениях. И, что особенно неприятно, за составленную учителем характеристику.

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

По сути, сегодня многие эти факторы учитывают при поступлении: баллы дают за ГТО, за олимпиады, за волонтерство. Иные практики уже превратились в нехорошее. Регулярно слышу от подписчиков, что в их школах баллы за благотворительность начисляют просто за уплату пожертвований: кто больше вносит, тот и получает баллы. Однако пока у нас спортивные достижения, участие в благотворительности и большинство олимпиад оцениваются вузами самостоятельно: где Ишимский пединститут даст 10 баллов, там МГУ не даст ничего.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Лучшим здесь не место, давайте хитрых! Кто-то предлагает это исправить. Конкретно интегральную оценку ввести предложил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его уже поддержали бывшая министр просвещения, а ныне глава Российской академии образования Ольга Васильева и ряд депутатов Госдумы. По мнению госпожи Васильевой, ЕГЭ не отражает всех достижений ребенка. Стало быть, выбитые у классных руководителей лестью и взятками характеристики, грамоты на частных олимпиадах, купленные в мутных благотворительных фондах справки о волонтерстве, а также победы в стендапе, КВН, награды за чистое мытье полов в классе — все это отражать достижения детей будет? Единый государственный экзамен, по моему мнению, лучшее, что случилось с нашими детьми за последние десятилетия. У множества провинциалов появилась хоть какая-то надежда на хорошее образование. Никогда еще не было в нашей истории столь доступного именного качественного образования, когда умные, но плохо обеспеченные дети могли бы претендовать на столичные вузы, а не довольствоваться обучением в своих провинциальных «шарашкиных конторах».

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Даже в СССР не было такого доступа: мало семей могли отправить ребенка сдавать экзамены. Существовали выездные отборочные комиссии, которые выявляли одаренных, но вывозили они из глубинки мизер. Большинство семей при поступлении должны были учитывать собственные связи, отношения с учителями, которые ставили им оценки и писали характеристику. Ну, и подкуп вступительных экзаменов существовал. Подкорректируйте ЕГЭ в сторону еще большей его защищенности от злоупотреблений — вот что нужно сегодня образованию. Обеспечить честную конкуренцию. Потому что, если из гонки за места в лучших вузах выбывают лучшие, мы теряем лучшие вузы. Все ведь понятно?

Фото: Абитуриенты у приемной комиссии Московского института стали и сплавов (ныне Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»), 1981 год / РИА «Новости»

Льготы и квоты На ЕГЭ нагрузили столько всего, что он в чистом виде потихоньку перестает существовать, ведь места в топовых университетах и на самых популярных специальностях уже перестали распределяться по госэкзамену: на них навалились льготники, квотники, олимпиадники. Есть квоты для инвалидов, сирот. Потом добавочные баллы для спортсменов. Олимпиадников. Медалистов. Их тоже надо включать в группу потенциальной опасности для качества образования, потому что медали делаются не на ЕГЭ, а учителями. Справки об участии в благотворительности уже учитываются. За сколько мест сегодня в реальности состязаются даже 100-балльники по единому экзамену?

Фото: Belkin Aleksey/news.ru / Global Look Press

Недовольство обычных семей ситуацией с льготами, квотами и олимпиадами становится деморализующим. Ее, эту ситуацию, можно охарактеризовать как несправедливую. Квоты для сирот, инвалидов, детей бойцов СВО не имеют ничего общего с фундаментальным образованием. Если инвалид не может учиться, потому что передвигается в вертикализаторе, — обеспечьте ему условия для пребывания в университете. Если сирота сдал экзамены, но ему не на что жить — дайте ему социальную стипендию. Как и сыну алкоголиков. То же касается детей участников СВО. Выравнивайте материальные возможности таких детей с детьми из состоятельных семей, но не распределяйте места в лучших вузах лишь потому, что у человека нет с рождения ноги или его отец храбро стреляет из танка: ни то, ни другое не имеет отношения к образованию. Если мы хотим развивать высшее образование, то должны повышать чистоту конкурентной борьбы абитуриентов, а не предоставлять слабым привилегии для поступления.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look / Global Look Press

Какое отношение сиротство имеет к обучению в МИФИ, например? При чем тут МИФИ? Или возьмем опыт льготного поступления детей участников СВО. Массово они в престижные вузы не пошли, но в заведения второго ряда их поступило много. Итог? Его иллюстрирует ситуация мальчика, который в 2023 году поступил по такой квоте в Московский физико-технический институт, имея балл в два раза ниже проходного: после первой сессии отчислили, но у него сохранилось право поступить снова — и он поступил. При отчислении начались в СМИ спекуляции: множество медиа и пабликов голосили, будто студента отчисляет пятая колонна, и даже науськали на это враги России. То есть преподаватели сильнейшего, вероятно, технического вуза России столкнулись с большим давлением со стороны неумной общественности, которая не понимает последствий набора в такой вуз детей со слабой подготовкой.

Фото: Буклеты Московского физико-технического института / РИА «Новости»

Итог? В 2024 году по квоте СВО поступили в вузы России почти 15 тысяч детей и даже их родителей, участников боевых действий — это в два раза больше, чем в 2023-м. При этом на бюджет попали в целом 337 205 абитуриентов. Стало быть, более 4% поступивших — льготники СВО? Много это или мало? Можно предположить, что по квоте стараются выбрать вуз попрестижнее, потому в вузах второй-третьей десятки их доля выше, чем в непрестижных.

Олимпиада на олимпиаде Олимпиады в этой череде убийц конкуренции занимают главное место. В минувшем году в России было, я так понимаю, 87 олимпиад разного уровня, победители которых могли претендовать на поступление в вуз вне конкурса. Всего в 2023–2024 годах в перечне олимпиад и конкурсов, которые давали права на дополнительные баллы ЕГЭ, значилось… 737 наименований! В России не первый год в разных вузах происходят ситуации, когда победители олимпиад занимают все бюджетные места, кроме льготных, и даже порой не помещаются на них. Это вызывает справедливое возмущение, но акцент, как правило, смещен: пресса в подобных случаях возмущается малым числом бюджетных мест.

Фото: РИА «Новости»

Под нажимом общественности и после, к примеру, случая в Сеченовском университете, где олимпиадников подалось больше, чем оказалось бюджетных мест, Минобрнауки обещает: олимпиадники будут забирать не более 70% всех мест. Остальные места вполне могут оказаться заняты льготниками и целевиками.

О чем здесь нужно говорить? У нас в иные вузы могут без конкурса пройти победители и призеры конкурсов, которые проводят с куда более слабым контролем, чем ЕГЭ. Смысл госэкзамена вообще теряется. Зачем это, если лучшие вузы России будут распределять места между призерами олимпиад, которые проводят также сотрудники этих вузов или просто какие-то чиновники, которые де-юре не отвечают за подделку результатов?

Сегодня олимпиады — просто непрозрачная система, ее нужно убирать. Оставить одну Всероссийскую олимпиаду по всем предметам (как это было в моей, допустим, юности), проводить ее под контролем, аналогичном ЕГЭ, остальное от поступления в вузы отвязать. Отмечайте не только победителей, но и, скажем, первые 30 мест в каждом федеральном этапе: за первое — 100 баллов ЕГЭ, за 30-е, допустим, дополнительные 10 баллов. И достаточно! Потому что олимпиады вузов — всегда лазейка для подкупа. Купить Единый госэкзамен трудно, если только учительницу посадить вместо себя решать. Купить олимпиаду легко. А олимпиады проводят сегодня чуть ли не все подряд. Еще есть обширная группа абитуриентов из числа выпускников колледжей и техникумов, которые поступают в университеты без ЕГЭ. Часто дети идут туда с прицелом обойти единый экзамен и конкурс на бюджет, потому что в некоторых вузах попасть на бюджетные места нельзя даже со всеми «сотками» по ЕГЭ.

Увы, на этих хитрецов тоже нашлась управа: в Великом Новгороде, который стал кластером популярных ссузов, начинают вне конкурса принимать детей из многодетных семей. Если эту практику распространят на страну, у нас и такая лазейка к высшему образованию будет перекрыта. Лучшие попросту не смогут пробиться в университеты.

Умники сбегут, да и всех делов Сейчас уже не совсем очевидно, зачем мы развернули такую махину с ЕГЭ, если большинство мест в лучших вузах заведомо недоступны детям с самыми высокими баллами. Если же примут интегральную оценку, в которой станут добавлять баллы за «олимпийские» грамоты прошлых лет, учительские характеристики и перевод старушек через дорогу, то сам госэкзамен можно вообще сворачивать: после льготников, олимпиадников в хороших университетах мест не остается. Учтите, что сегодня у нас отбору лучших мешает другая тенденция, свойственная всему западному миру: школьники отказываются от высшего образования, так как их семьи часто не могут содержать даже частично работающего студента. Человек в 18-19 лет должен работать, чтобы жить в мегаполисе, причем работать он должен много, что несовместимо с учебой в вузе.

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Талантливые и умные часто отказываются даже идти в 11-й класс — в возможность поступить по ЕГЭ они не верят, а если и поступят, может не хватить денег учиться. Так что просто выбирают не идти в вуз. Если еще в колледжах места отдадут льготникам, лучшие выпускники пойдут… Знаете, куда пойдут лучшие? За загранпаспортами. Они уедут туда, где в университеты еще принимают за знания и где преподаватели сами проходили конкуренцию. А у нас университеты превратятся в кружки массовиков-затейников, богадельни и кузницы кадров для иностранцев, которых мы принимаем все больше. Минувшим летом лучшие школьники, из-за олимпиадников не попавшие в Сеченовку на лечебное дело, вынуждены были выбирать другие медвузы. При открытых границах они просто уедут, и все. А нас будут лечить обладатели почетных грамот, хороших характеристик и спортивных достижений.