Что такое ГТО и как получить значок | 360°

Спорт 11 мая 2024, 01:23 🤸‍♀️Дополнительные льготы и не только. Что дает значок ГТО и как его получить Врач-эндокринолог Петрова: подготовка к сдаче ГТО должна идти постепенно РИА «Новости»

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Возрожденная в 2014 году федеральная программа «Готов к труду и обороне» (ГТО) нацелена на развитие массового спорта среди россиян и оздоровление нации. Людей в нее привлекают различными льготами, которые положены обладателям специальных значков. С 2025 года обладателям значков ГТО предоставят налоговые выплаты. О том, какие нормативы нужно сдать и как к ним подготовиться, — в материале 360.ru.

Что такое ГТО?

Программа ГТО действовала в Советском Союзе с 1930-х годов и просуществовала до развала страны. За сдачу установленных нормативов выдавали специальные знаки отличия, которые считались почетными, но никаких особых льгот не давали.

РИА «Новости»

Возродилась программа в 2014 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“». Его разработкой занялось правительство. Курирует проект Министерство спорта, а за организацию сдачи нормативов отвечает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Кто может сдавать ГТО?

В отличие от советского времени, когда к сдаче нормативов допускали только юношей и девушек от 18 лет, сейчас стать участниками могут дети от шести лет. Предельный возраст не ограничен. Для всех участников есть три уровня сложности, за которые выдают бронзовые, серебряные или золотые знаки отличия.

Например, самым юным участникам предлагают проверить себя в скорости (бег на 10 и 30 метров), выносливости (ходьба на лыжах или передвижение по пересеченной местности), силовые возможности (бросок набивного мяча или прыжок в длину), гибкость (наклон вперед, стоя на гимнастической скамье), координацию (челночный бег или броски теннисного мяча по цели), а также прикладные навыки (плавание).

В зависимости от успешности выполнения задания вручают определенный вид знака отличия. Необходимо пройти пять испытаний и показать пять своих физических качеств или навыков.

У взрослых выбор для сдачи нормативов больше. Кроме вышеуказанных, им доступны кросс, подтягивание, отжимание, рывки гири, метание спортивного снаряда, стрельба из пневматической винтовки, а также поход для проверки туристических навыков на расстояние не менее 10 километров. Для получения золотого знака отличия необходимо пройти шесть испытаний и показать столько же навыков.

Кого допускают к сдаче ГТО?

Для сдачи нормативов ГТО необходимо предоставить справку о медицинском обследовании. Взрослым нужно пройти терапевта, кардиолога, стоматолога, офтальмолога и эндокринолога.

Мужчинам также придется показаться урологу, а женщинам получить консультацию маммолога и гинеколога. Дети вместо приема у терапевта идут к педиатру, а также проходят проверку у психиатра.

РИА «Новости»

Кроме того, всем придется сдать анализы крови, мочи и кала, проверить артериальное давление и сделать электрокардиограмму и флюорографию. К сдаче ГТО не допустят людей с хроническими заболеваниями и тех, кто нуждается в постоянном контроле врачей.

Что дает ГТО школьникам?

Практически сразу после введения выпускники, которые сдали нормы ГТО на золотой значок, получали от двух до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это помогало при поступлении в вузы.

Начиная с 2022 года эту норму распространили на всех выпускников, сдавших нормативы в своей возрастной группе. Но здесь важно знать, что при поступлении учитывается награда, полученная не раньше последнего года обучения в школе.

Что дает ГТО студентам?

Проходящим обучение в вузах или колледжах обладателям золотых значков ГТО положена повышенная стипендия. Но окончательное решение принимает учебное заведение, ориентируясь на количество претендующих на выплаты студентов.

Зачем нужен ГТО взрослым?

Получившие значок ГТО взрослые россияне могут рассчитывать на премии и лишний выходной. Но здесь все остается на усмотрение работодателей.

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Еще одним стимулом станет налоговый вычет, о котором президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Он начнет действовать с 2025 года. Размеры вычета определит новое правительство, которое пока не утвердили.

Как подготовится к сдаче нормативов ГТО?

Президент России задал вектор на развитие программ, сберегающих здоровье, и проект ГТО — один из них. Сдача нормативов полезна детям и взрослым для укрепления здоровья, развития силы духа и привлечения к здоровому образу жизни. Об этом в комментарии 360.ru заявила врач-эндокринолог, валеолог автор курса «Основы управления здоровьем» и основатель проекта «Центр управления весом Наталья Петрова.

Собеседница подчеркнула, что готовится к сдаче нормативов ГТО лучше постепенно и под наблюдением врача и тренера.

Начните с оценки текущего уровня физической подготовки и состояния здоровья. Составьте индивидуальный план тренировок, учитывая свои цели и возможности. Важно помнить про правила маленьких шагов — это поможет сохранить здоровье и интерес к цели. Не надо завтра бежать марафон, если в последний раз вы бегали год назад. Наталья Петрова Врач-эндокринолог

Эксперт подчеркнула, что начинать необходимо с развития основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и координации. Тренировки должны включать разнообразные упражнения: бег, прыжки, гимнастику, плавание и силовые занятия.

Со временем план тренировок можно скорректировать, увеличив продолжительность и интенсивность упражнений. В этом поможет регулярный контроль за прогрессом.

Петрова добавила, что также важно соблюдать режимы питания, отдыха, следить за сном, который не может быть меньше 7,5 часа. Также важно не забывать о достаточном потреблении воды и питательных веществ.