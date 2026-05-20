Ледяные купели вместо переговорок. Почему новый офисный тренд может плохо кончиться Терапевт Хухрев: ледяные купели не ускоряют мышление, а могут навредить здоровью

Ледяные купели стали использовать на Западе в качестве переговорок. Топ-менеджеры уверяют, что экстремальные условия помогают подчиненным мобилизоваться и выдавать гениальные идеи. Действительно ли такой способ помогает креативному мышлению и как на холодную воду может отреагировать организм, узнал 360.ru.

Откуда возник экстремальный офисный тренд Ледяные купели вышли далеко за рамки спортивного восстановления или банного ритуала. Они добрались до мира больших денег. Миллиардер и венчурный капиталист Тим Дрейпер, который раньше вложился в Tesla, Skype и Twitch, сообщил в соцсети X, что провел 52 встречи за 52 минуты при температуре ниже 40 градусов по Фаренгейту (около +4 градусов Цельсия). К посту Дрейпер приложил фото импровизированного офиса: сам инвестор сидел в ледяной ванне, а вокруг расположились собеседники. Предприниматели и топ-менеджеры подхватили идею. Они предположили, что резкий холод поможет быстрее собраться, выйти из привычного ритма и сосредоточиться на задаче. Заодно такая практика стала модной демонстрацией личной выносливости, дисциплины и готовности к нестандартным решениям. Действительно ли лед помогает думать быстрее Оптимизма западных руководителей не разделили российские медики. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал 360.ru, что холод не ускоряет мыслительные процессы. Организму в такой момент приходится не искать гениальные идеи, а попросту справляться со стрессом.

Не то чтобы холод там как-то ускорял мыслительный процесс. Мыслительные процессы лучше всего ускоряют регулярные занятия умственным трудом. Это так же, как физкультура. Алексей Хухрев Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

По словам врача, организм в ледяной воде прежде всего реагирует на резкую нагрузку. Возникает эффект бодрости, который многие путают с реальным улучшением работы мозга. Разовая встряска может взбодрить, но не заменит ни отдых, ни системную работу, ни нормальные привычки. Смысл имеет только регулярная и аккуратная практика, а не погоня за эффектной картинкой из соцсетей или офисной модой.

Чем может обернуться ледяная купель Но даже если появилось желание просто взбодриться, для неподготовленного человека ледяная вода несет вполне конкретные риски. Хухрев предупредил, что резкое погружение способно спровоцировать опасные реакции, особенно если у человека уже есть проблемы со здоровьем. «Для неподготовленного человека, конечно, опасно. Потому что это может вызывать спазм коронарных артерий и все прочее», — отметил врач. Он подчеркнул, что особенно опасной может стать попытка задержаться в воде дольше, чем на несколько секунд. Даже минута или две в такой купели — тяжелая нагрузка для организма. «Если ты там начинаешь сидеть вот хотя бы там минуту-две и больше, тут уже может рефлекторно многое нехорошее случиться с тобой. Особенно если ты не сильно здоровый», — пояснил Хухрев. Особенно осторожными стоит быть людям с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них есть противопоказания к подобным процедурам.

Почему ванна со льдом не заменит закаливание Можно подумать, что если не на когнитивных способностях, так хоть на здоровье офисный тренд скажется положительно. Пример — любимая многими еще с советских времен практика закаливания. Однако, при внешней схожести, ледяную купель назвать отправной точкой для закаливания нельзя. Терапевт объяснил, что привычная процедура строится на постепенности, а купель сразу дает организму шоковую нагрузку.

Это примерно то же, что и закаливание — просто более шоковый вариант. Закаливание, если им заниматься правильно, начинается с обливания водой комнатной температуры, а в ледяную купель сразу прыгаешь. Алексей Хухрев Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Только такой подход дает возможность организму адаптироваться и не вызывает ответной стрессовой и физиологической реакции, а значит — и лишних рисков. Выходит, что путь к здоровью и гениальным мыслям начинается не с героического прыжка в ванну со льдом, а с воды комнатной температуры. Ледяная купель звучит эффектно, но для мозга она не станет волшебной кнопкой, а для организма легко может превратиться в испытание.