Кикшеринг Whoosh запустил интеллектуальный тест перед арендой электросамоката

Теперь, чтобы взять в аренду самокат Whoosh, нужно будет пройти тест на когнитивные способности. Об этом сайту KP.RU рассказала сотрудник пресс-службы сервиса Анастасия Шевченко.

Она объяснила, что пока тестирование запускается в пробном режиме. Его будут применять по вечерам и в часы пикового спроса.

«Для этого приложение предложит короткий тест. Он выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент», — рассказала Шевченко.

Она добавила, что тест, в первую очередь, будет определять трезв ли водитель. Поэтому его будут предлагать в местах массового скопления людей.

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