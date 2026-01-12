Как и куда сдать живую елку после праздников: правила утилизации в Москве и области

Время новогодних праздников прошло, а это значит, что пора задуматься об утилизации живой ели. Как правило, к середине месяца дерево осыпается, имеет несвежий вид. Как избавиться от лесной гостьи правильно, почему это важно с точки зрения экологии и закона, где находятся пункты сбора новогодних елок в Москве и Подмосковье — в материале 360.ru.

Почему нельзя выкидывать елку в общую мусорку Казалось бы, самый простой способ избавиться от отслужившей елки — отнести к ближайшему контейнеру или, что еще хуже, выбросить в мусоропровод. Однако этот путь не только неэкологичен, но еще и грозит обернуться штрафом. С точки зрения закона, новогоднее дерево относится к крупногабаритным отходам, для которых в жилых дворах предусмотрены специальные бункеры или площадки. Выброс елки в стандартный контейнер для смешанного мусора нарушает правила благоустройства Москвы и Подмосковья, так как перегружает и засоряет общие баки. За подобное нарушение, если его зафиксируют, может грозить административное взыскание.

Интересно Согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неправильная утилизация обойдется гражданину в сумму от двух до трех тысяч рублей, за повторное нарушение — от трех до пяти тысяч. Согласно статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, неправильная утилизация обойдется гражданину в сумму от двух до трех тысяч рублей, за повторное нарушение — от трех до пяти тысяч.

Однако гораздо важнее экологический аспект. На обычной свалке, куда в итоге попадает дерево, оно не разлагается с пользой, а гниет в толще другого мусора без доступа кислорода, выделяя метан — мощный парниковый газ. Кроме того, в Москве и Подмосковье крупногабаритная елка может сломать систему автоматизированного вывоза отходов, рассказал 360.ru эколог Илья Рыбальченко.

Фото: РИА «Новости»

«На сортировочных станциях елку некуда будет отнести, потому что нет системы для работы с новогодними деревьями», — пояснил эксперт. Вместо этого лесная гостья может получить вторую жизнь. При правильной утилизации через специальные пункты приема елки отправляют на переработку: их измельчают в щепу и используют как экологичный материал для отсыпки дорожек в парках, создания компоста или подстилки для животных. Даже если дерево стоит в пригородном доме, его не следует самостоятельно утилизировать. «Для сжигания килограмма елки требуется два килограмма кислорода. Средняя весит около пяти килограммов, то есть костер из нее потратит 10 килограммов кислорода, так как при горении на два атома приходится один углекислого газа», — объяснил эколог.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно утилизировать новогоднюю елку В городе ель следует отнести в пункт приема. Для этого нужно: снять все игрушки, гирлянды и мишуру;

перевязать дерево веревкой или шпагатом;

если ель большая, некоторые ветки предварительно срезать для удобной транспортировки;

упаковать в бумагу, например, газеты, крафт, или пленку, чтобы хвоя не осыпалась. В пригороде елку можно не только сдать в пункт приема, но и перемолоть и использовать в качестве мульчи — добавки к почве, которую используют на грядках, в теплицах. Ее же можно бросить в компост, чтобы позднее использовать для удобрения кустарников, яблонь и других культур. «Мульча прогонит всех вредителей, не даст расти сорнякам», — объяснил Рыбальченко.

Фото: РИА «Новости»

Пункты сбора новогодних елок в Москве и Московской области В Москве уже работают 175 точек. Сдать елку можно до 1 марта. Ближайшую нетрудно найти на карте пунктов приема елок. В Подмосковье прием новогодних деревьев стартовал 12 января. Акция так и называется — «Сдай елку на переработку». Точки проработают до 8 февраля, адреса можно найти на карте приема новогодних елок.